Il volantino Comet attuale, nonché attivo in ogni punto vendita fino al 5 febbraio 2020, promette agli utenti la possibilità di ricevere uno sconto importante sull’acquisto di un prodotto di tecnologia generale, anche sul sito ufficiale del rivenditore stesso.

Coloro che sceglieranno di completare la compravendita devono sapere di potersi appoggiare al cosiddetto Tasso Zero, ovvero alla richiesta di prestito/finanziamento all’azienda, con possibilità di restituzione in comode rate senza interessi addebitate direttamente sul conto corrente di proprietà.

Volantino Comet: questi sono i prezzi che tutti stavamo aspettando

Il volantino Comet non nasconde insidie, ma solamente grandissime possibilità di risparmio su tantissime categorie merceologiche, a partire dal mondo delle aspirapolvere wireless, con massimo esponente il Dyson V8, in vendita nel periodo alla modica cifra di soli 299 euro.

Avvicinandosi invece al settore degli smartphone, ecco spuntare una serie di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, come Huawei Nova 5T (ha anche appena ricevuto l’aggiornamento alla EMUI 10) in vendita a 399 euro, oppure uno spettacolare Oppo Reno 2 disponibile a meno di 500 euro, passando anche per Oppo A6, Honor 9X e così via.

Il volantino Comet cerca di soddisfare anche i consumatori amanti del mondo Apple, è difatti presente l’iPhone 11 a 729 euro, spesa più che convincente per l’ultimo modello attualmente lanciato sul mercato nazionale. Per approfittare di tutti gli sconti e le offerte messe sul piatto dall’azienda nazionale, consigliamo l’apertura delle pagine che potete trovare elencate qui sotto nel dettaglio.