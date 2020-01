WhatsApp si aggiorna: i rumors rendono felicissimi gli utenti

L’aggiornamento di WhatsApp è forse quello che le persone più aspettano durante la settimana, proprio perché è l’applicazione più utilizzata. Nonostante i molti continuano a lamentarsi tutti i giorni per alcuni aggiornamenti di quest’ultimo periodo, c’è da dire che la piattaforma in verde e quella che più di tutti riporta update costantemente.

Il tutto avviene perché WhatsApp ha bisogno di introdurre nuove funzionalità con regolarità ma soprattutto anche novità a livello grafico. Proprio riguardo a quest’aspetto molte persone sono in attesa da diverso tempo. Negli ultimi mesi infatti sono state tante le indiscrezioni che hanno portato alla luce lo sviluppo di una nuova modalità notturna. Quella meglio conosciuta dagli utenti come Dark Mode potrebbe arrivare da un momento all’altro, ma in tanti già la aspettavano questa estate. In realtà non se n’è vista traccia, ma secondo le ultime voci qualcosa si starebbe muovendo.

WhatsApp, la Dark Mode è in via di sviluppo è molto presto potrebbe arrivare: sono infatti arrivate due nuove immagini sul web

I cambiamenti arrivano di continuo, ma WhatsApp sembra tenere il passo con tutte le piattaforme che rappresentano la concorrenza. Telegram in questi ultimi tempi avrebbe fatto passi da gigante, e proprio per questo forse ultimamente l’applicazione in verde avrebbe deciso di accelerare i tempi per una grande novità.

Stiamo parlando della Dark Mode, la quale secondo le indiscrezioni potrebbe arrivare molto presto. Infatti proprio durante l’ultima settimana sono venute fuori due nuove immagini a detta degli utenti che mostrerebbero l’interfaccia di WhatsApp colorata di scuro. Ovviamente non abbiamo una data ma seguiremo attentamente la vicenda per riportarvi aggiornamenti continui.