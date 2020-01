Expert ha recentemente proposto un volantino, chiamato Orange Bells, tramite il quale risparmiare appare essere davvero semplicissimo, infatti sono stati applicati sconti fissi che permettono di godere di una riduzione prestabilita, indipendentemente dalla categoria merceologica scelta.

La campagna promozionale è attiva pressoché ovunque sul territorio nazionale, coloro che vorranno acquistare lo potranno anche fare dal sito ufficiale, ricordando comunque che sarà sempre necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio. Come al solito è stato inserito anche il Tasso Zero, la possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi, da restituire di mese in mese con addebiti diretti sul conto corrente.

Volantino Expert: come fare per spendere poco

Il volantino Expert nasconde al proprio interno una buona dose di sconti e di prezzi bassi tra cui gli utenti possono scegliere per risparmiare tantissimo, proprio perché affonda le proprie radici nelle cosiddette riduzioni fisse.

Il consumatore ha la possibilità di recarsi personalmente in negozio, acquistare il prodotto al listino del periodo e, una volta in cassa, ricevere uno sconto prestabilito, indipendentemente dal modello scelto (ma dipendentemente dalla categoria).

Le soluzioni attualmente disponibili sono le seguenti: 30% sull’acquisto di un elettrodomestico, 25% su un climatizzatore, 10% su uno smartphone (o categoria telefonica in generale), 20% su un televisore o 15% sul mondo dell’informatica.

Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché, nel caso degli smartphone, in versione no brand. Per maggiori informazioni aprite le pagine sottostanti.