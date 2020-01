L’operatore virtuale di Tim, Kena Mobile, sta attualmente proponendo a tutti i nuovi clienti che effettuano la portabilità del proprio numero, un’offerta davvero molto interessante.

Quest’ultima è dedicata solamente agli utenti che provengono da Iliad, Poste Mobile, Fastweb Mobile, Coop voce, Lycamobile, 1Mobile, Bladna Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Conad, Daily Telecom e altri. Scopriamo insieme cosa prevede nel dettaglio.

Kena Mobile: offerta da non perdere a soli 5.99 euro al mese

L’offerta appena lanciata dall’operatore prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e ben 70 GB di traffico internet a soli 5.99 euro al mese. L’attivazione della stessa SIM e i costi di spedizione sono completamente gratuiti, di conseguenza andrete a risparmiare, oltre che per l’offerta, anche per questi servizi.

La promozione, come indicato precedentemente, è attivabile solamente dai nuovi clienti che provengono da determinati operatori, che effettuano la portabilità del proprio numero. Potete procedere con l’attivazione stessa sul sito ufficiale dell’operatore. Quest’ultimo non offre solamente la promozione appena descritta, ma moltissime altre.

Per esempio, tutti i clienti che provengono da Tim, Vodafone, Wind 3 Italia e altri, possono attivare la promozione che prevede lo stesso bundle, ovvero minuti ed SMS illimitati e 70 GB di traffico internet al prezzo però di 13.99 euro al mese. I servizi saranno gli stessi, cambia solamente il prezzo in base all’operatore di provenienza. Per maggiori informazioni o per scoprire tutte le altre opzioni disponibili,tipo la “Voce per Tutti” a 4.99 euro al mese, non esitate a visitare il sito ufficiale dell’operatore.