Una serie di nuove problematiche sta raggiungendo i clienti di Poste Italiane ed in particolar modo coloro che hanno attivo un conto PostePay. Stando alle ultime segnalazioni pervenute, nuovi tentativi di smishing sono in diffusione sulle linee telefoniche TIM, Wind e Vodafone e non promettono nulla di buono.

Per chi a questo punto del discorso fosse dubbioso su cosa il smishing sia, altro non è che una truffa molto simile al phishing ma che avviene per mezzo dei cari e vecchi SMS. Appurata questo particolare, procediamo con vedere come gli ultimi tentativi si presentano così da evitare ogni tipo di ripercussioni.

PostePay nuovamente soggetto di truffe via SMS: ecco a cosa stare attenti

Come al solito i cybercriminali hanno ideato un tentativo di truffa simile ai precedenti. Nonostante siano, quindi, anni che i clienti con PostePay vengano contattati, ancora oggi tale pratiche risultano vincenti.

Consultando le foto testimonianze qua sopra possiamo vedere come gli SMS risultino essere molto vaghi, ma allarmanti. L’avviso del blocco del conto PostePay è una vera e propria esca, la quale mette in confusione i clienti di Poste Italiane e spinge gli stessi a cliccare sull’immancabile collegamento.

Come possiamo vedere, inoltre, per acquisire la fiducia delle vittime i cybercriminali hanno risposto particolare impegno nel ricostruire il sito di Poste Italiane. Ovviamente sottolineamo che si tratta di una copia creata ad hoc, quindi non vi fidate dei messaggi se aprendo il link trovate un sito web a voi familiare. Concludiamo, infine, rammentando ai nostri lettori di prestare sempre massima attenzione e tenere a mente che Poste Italiane non comunica mai con i suoi clienti attraverso SMS.