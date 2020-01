Secondo quanto riferito, Huawei ha spedito oltre 240 milioni di smartphone in tutto il mondo nel 2019, nonostante il divieto degli Stati Uniti. Di quei 240 milioni, 6,9 milioni erano smartphone 5G, il che significa una quota di mercato record per Huawei. La società prevede un fatturato di 850 miliardi di yuan o $ 123 miliardi di dollari per il 2020.

La compagnia cinese ha avuto un anno difficile; è entrata nella Entity List degli Stati Uniti il quale ha impedito alle compagnie americane di fare affari con Huawei. Tuttavia, non lo immagineresti guardando i numeri di vendita del colosso cinese. Secondo un recente rapporto, Huawei ha spedito oltre 240 milioni di smartphone in tutto il mondo nel 2019. In particolare, le vendite dei suoi telefoni della serie Mate e P sono aumentate di oltre il 50%.

Huawei ha battuto Samsung per i numeri di vendite sul 5G

Ciò che sorprende è che anche senza l’accesso alle app di Google e l’incertezza degli aggiornamenti, Huawei continua a spedire milioni di unità in tutto il mondo. La società ha anche spedito 6,9 ​​milioni di telefoni 5G nel 2019 per una quota di mercato record. Ciò toglie il primo posto a Samsung che, secondo quanto riferito, ha spedito 6,7 milioni di telefoni 5G nel 2019.

Insieme alle vendite di smartphone, sembra che anche le vendite dei dispositivi indossabili Huawei stiano andando bene. Guardando al futuro, Il presidente, Xu Zhijun, prevede un aumento del 18% delle entrate per un totale di 850 miliardi di yuan ($ 123 miliardi di dollari) per il 2020, nonostante la continua pressione degli Stati Uniti. Ha anche sottolineato l’importanza di sviluppare la piattaforma di app HMS di Huawei per aiutare con le vendite all’estero dopo aver perso l’accesso alle app e ai servizi di Google.