L’operatore telefonico Wind 3, dopo alcuni giorni in cui presentava alcune problematiche in diversi comuni d’Italia, ha subito questa notte, giovedi’ 16 gennaio 2020, un forte down su tutta la linea nazionale. L’operatore Wind 3, come riporta il sito specializzato downdetector, presenta malfunzionamenti generali per quanto riguarda internet e la linea telefonica.

Dove si presentano i malfunzionamenti

Come si evince dalla foto riportata dal sito specializzato downdetector, la situazione del gestore telefonico Wind 3, per quanto riguarda internet e telefonia, e’ praticamente fuori uso in tutto il paese. Nonostante l’orario sono moltissimi gli utenti che lamentano mal funzionamenti in ogni parte d’Italia. Nella speranza che il prestigioso operatore telefonico ripristini la linea in tutto il paese, vi rimandiamo al sito downdetector per avere informazioni su ogni singola localita’. Anche noi, sul sito Tecnoandroid, aggiorneremo la situazione fino al suo totale ripristino.