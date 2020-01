Il volantino Expert è da sempre conosciuto per essere perfettamente in grado di soddisfare le richieste dei consumatori con prezzi alla portata della maggior parte di noi, nonché sconti speciali su categorie merceologiche spesso dimenticate.

Gli OrangeBest vanno ad addensare entro un’unica campagna promozionale tutti i soci sparsi per il territorio nazionale, partendo prima di tutto dal Tasso Zero. Coloro che si recheranno in negozio o sul sito ufficiale (attenzione alle spese di spedizione) potranno richiedere un finanziamento senza interessi da restituire in 10 o 20 mensilità con TAN e TAEG completamente azzerati.

Volantino Expert: grazie agli OrangeBest risparmiare è facile

Il volantino Expert inizia a sorprendere con gli sconti fissi, gli utenti hanno la possibilità di ricevere una riduzione prestabilita a priori in relazione alla categoria merceologica di provenienza del prodotto. In altre parole, coloro che acquisteranno un elettrodomestico riceveranno uno sconto del 30%, se una televisione si parla del 20%, per tutto quanto riguarda l’informatica si scende al 15%, fino ad arrivare al mercato più richiesto e vario, quello della telefonia, con il 10%.

Tutti i prezzi che troverete elencati nelle pagine sottostanti, lo ricordiamo, partono dal listino originario, gli sconti inclusi di base o le riduzioni apprezzate nei giorni scorsi sono state completamente azzerate. Questo potrebbe apparire come uno svantaggio, ma dall’altro lato troviamo comunque tantissime occasioni per risparmiare, senza doversi limitare a specifici modelli di smartphone, di tablet, di notebook o quant’altro. Scoprite il volantino Expert aprendo le pagine sottostanti.