La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha lanciato solamente qualche tempo fa la nuova serie TV Messiah, che affronta il tema della fede durante i nostri giorni.

La serie Messiah racconta le gesta di un uomo che viene chiamato Messia ma che potrebbe essere in realtà un impostore. Purtroppo il colosso ha fallito nel suo intento, scopriamo il motivo.

Netflix con Messiah ha fallito il proprio intento

La serie in questione è ambientata ai giorni nostri e inizia in Medio Oriente, a Damasco. Le terre in questione come ben saprete, sono al centro dello scontro con l’Isis, le cui milizie stanno per entrare in città. In questo momento fa la sua apparizione un uomo che veste una tunica gialla, che inizia a predicare nella piazza principale. Esso rassicura la popolazione che Dio li salverà.

La presa della città da parte degli uomini del califfato non avviene grazie ad una tempesta di sabbia. L’uomo in tunica gialla viene così acclamato dalla folla e inizierà a guidare due mila persone dalla Siria fino al confine con Israele. I seguaci del Messia sono di fede islamica anche se cercano in tutti i modi attraverso il colloquio di condurlo alla loro religione. Da li a poco il misterioso personaggio scomparirà e riapparirà in Texas, davanti ad una chiesa che sta per essere distrutta da un uragano. La costruzione però riesce a salvarsi e grazie a questo suo secondo gesto, viene acclamato come il salvatore da tutti quelli di fede cristiana.

Il Messia diventa quindi una persona di molto interesse per tutte le Autorità e finisce per essere anche interrogato dagli agenti del Mossad e successivamente dalla CIA. Le investigazioni da parte della CIA ci fanno capire che in realtà l’uomo che viene da tutti acclamato è una persona pericolosa con legami con la Russia e pensieri sovversivi. Qualcosa però non ha funzionato, gli spettatori non sono convinti che ai giorni nostri i popoli seguirebbero un Messia solamente perché la guerra è stata evitata da un evento meteorologico. La serie è come se avesse sminuito la venuta di Cristo, e ha ricondotto la trama ad una eticamente bassa narrazione con un evento mediatico ed un intrigo internazionale.