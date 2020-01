I prossimi smartphone di Huawei dotati di HMS (Huawei Mobile Services) potrebbero mostrare gli annunci pubblicitari. A lanciare l’indiscrezione sono stati i ragazzi di MySmartPrice, che hanno ricevuto un aggiornamento su uno smartphone Huawei di cui sono in dotazione. La novità deriva proprio dai Termini & Condizioni dell’aggiornamento, in cui si parla della nuova piattaforma Huawei ADS che potrebbe presto essere rilasciata sugli smartphone che dispongono di Huawei Mobile Services (privi, dunque, dei Google Play Services).

I colleghi di MySmartPrice ipotizzano che i prossimi smartphone di Huawei possano proporre, di tanto in tanto, degli annunci pubblicitari personalizzati, che vengono proposti dall’azienda in base ai gusti manifestati e ad altre informazioni che verranno raccolte. Nello specifico, dai Termini & Condizioni di Huawei si legge che, per quanto riguarda i futuri smartphone dell’azienda con HMS:

I dati degli utenti utilizzati per la personalizzazione degli annunci pubblicitari verranno archiviati e conservati per un anno dal momento della raccolta;

I dati vengono archiviati nei data-center di Hong Kong e Singapore;

Se l'utente acconsente, Huawei ADS raccoglierà le informazioni relative alla posizione (attraverso GPS) per mostrare degli annunci pubblicitari "geograficamente rilevanti";

I dati personali potrebbero essere elaborati anche da centri di assistenza clienti situati in Egitto, Messico, India, Corea del Sud e Pakistan, se si risiede in uno di questi paesi.

Al momento, comunque, i ragazzi di MySmartPrice non hanno notato alcun annuncio pubblicitario sullo smartphone che ha ricevuto l’aggiornamento e che monta EMUI 10 di Huawei, per cui non è ancora chiaro se questa novità verrà rilasciata su questa build o su una futura interfaccia.