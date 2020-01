Ultimamente gli animi si sono accesi proprio come dei motori di fronte alla discussione vertente l’automotive diesel, elettrico ed idrogeno. Le informazioni in nostro possesso ci dicono che esiste una timeline di ottimizzazione ben precisa per il settore dell’auto. Gli sforzi per concepire allestimenti eco sostenibili e convenienti dal punto di vista dei consumi culmina in un nuovo motore. Anticipa il futuro che verrà assicurando una resa energetica incredibile. Scopriamo di cosa si tratta.

Il nuovo motore fa dimenticare Diesel, elettrico ed idrogeno

La questione diesel – elettrico è stata risolta a favore del gasolio per quanto riguarda il range di emissioni nocive causate dalla distribuzione della CO2 nell’atmosfera. L’idrogeno sembrava la soluzione a tutti i problemi ambientali e di autonomia su lunghe tratte. Ad ogni modo c’è stato un capovolgimento di fronte dopo la scoperta del Torio.

Questo materiale è un metallo radioattivo noto nel campo industriale per la fabbricazione di vetri e filamenti per lampade ad incandescenza. La sua densità chimica non ha eguali in natura e servirebbero solo 8 grammi per avere una autonomia di 100 anni.

Oltre questo si considera il fatto che il suo ciclo di produzione implica zero emissioni nocive ed è per questo che molte aziende lo stanno prendendo seriamente in considerazione come combustibile green del futuro.

Il prototipo è in mano alla Laser Power Systems. Agisce dopo il bombardamento laser che innesca un processo in grado di alimentare una turbina che a sua volta trasforma l’energia in corrente elettrica in grado di dare propulsione al veicolo. Rispetto a tanti altri materiali riporta inoltre il vantaggio di presentare un processo di estrazione più semplice dal terreno con un impatto zero e nessun rischio di esplosione come invece avviene per l’uranio.

Si è calcolato che le attuali soluzioni in studio sono in grado di offrire una resa pari a 28.000 litri di benzina con appena un grammo di torio. Esistono concept di Cadillac che equipaggiano soluzioni simili. Un progetto datato 2009 e chiamato ufficialmente World Thorium Fuel Concept Car. A quanto pare si è già giunti ad un buon stadio di sviluppo per la produzione in serie di veicoili.