Negli ultimi giorni l’operatore Wind sta proponendo ad alcuni ex clienti, che hanno lasciato precedentemente il consenso commerciale, l’offerta All Inclusive 50 Star a soli 7.99 euro al mese.

Si tratta, più precisamente, di una campagna winback partita negli scorsi giorni e dedicata ad un target di ex clienti dell’operatore, appositamente selezionati. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Torna in Wind con la All Inclusive 50 Star a soli 7.99 euro al mese

L’offerta All Inclusive 50 Star prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 7.99 euro al mese. Ecco l’esempio di un SMS che sta inviando l’operatore: “Affrettati! 50 GIGA, MIN. ILLIM. 200 SMS a 7,99E/mese con All Incl. 50 Star. Attiv. e SIM 21,99E. Corri nei negozi fino al 19/12. Info e privacy su wind.it/50star“.

In alternativa, potrete attivare l’offerta ricaricabile All Inclusive 100 Star, sempre a 7.99 euro al mese con addebito su conto corrente, carta di credito o carte di conto prepagate in modalità Easy Pay. In questo caso il pacchetto prevede le stesse caratteristiche di minuti ed SMS proposti nella precedente offerta, ma i Giga diventeranno 100 invece che 50 al mese.

L’offerta è stata proposta via SMS anche ad alcuni ex clienti attualmente in Tim. Nelle versioni con addebito residuo è previsto un costo di attivazione di 11.99 euro invece che 26.99 euro se la SIM rimane attiva per almeno 24 mesi. In caso contrario verranno addebitati 15 euro restanti sul credito residuo, se presente. In qualsiasi caso, il cliente dovrà sostenere un costo di 10 euro per la SIM, con 1 centesimo di euro di credito incluso. Per maggiori informazioni, potete recarvi presso un qualsiasi centro Wind autorizzato.