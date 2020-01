Capace di aver fatto innamorare milioni di utenti con la sua storia piena di avventura e azione, la nota serie firmata Netflix tornerà presto con nuovi episodi. In uscita il 3 aprile 2020, La Casa di Carta 4 ha visto impegnarsi nuovamente il suo ideatore Alex Piña per dare vita a dei nuovi risvolti che i nostri personaggi, marchiati dai nomi delle città, saranno occupati a vivere ancora una volta: scopriamo cosa è stato rivelato fino ad ora.

La Casa di Carta 4: quale sarà il tema di questa nuova stagione? Ci sarà un sequel?

Con una storyline più lenta rispetto a quella presente nelle precedenti stagioni, la quarta season de La Casa di Carta conterrà senza ombra di dubbio dei colpi di scena e uno di questi potrebbe riguardare la criminale Nairobi. Come ben ricorderanno tutti coloro che hanno visto la terza stagione, il personaggio interpretato da Alba Flores perde la vita nel corso dell’ultimo episodio; la stessa attrice avrebbe lasciato intendere che questa sia una morte certa ma nulla è da dare per scontato. Stando alle ultime interviste rilasciate dalla stessa, è stato riportato che i fan di Nairobi saranno destinati a soffrire tuttavia, questa mossa commerciale potrebbe anche essere un modo per deviare il pubblico da pensare ad una possibile apparsa e quindi per stupirlo ancora una volta.

In ogni caso, informiamo i nostri lettori che lo showrunner della serie TV ha confermato che vi sarà anche una quinta stagione, il tutto è accaduto durante il festival Internazionale del cinema di Almeria.