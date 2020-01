Nel corso di questo inverno non cambia la strategia commerciali di Vodafone. La compagnia britannica è intenzionata a recuperare parte del pubblico perso nei mesi scorsi, in particolar modo nei confronti di Iliad. Non c’è dubbio alcuno sul fatto che il provider francese rappresenti una minaccia costante per Vodafone, anche perché la promozione Giga 50 continua ad essere una delle più popolari a livello nazionale.

Vodafone, la promozione con 50 Giga è tornata a soli 7,99 euro

L’operatore inglese non vuole essere da meno ad Iliad. In queste settimane, in numerosi punti vendita sparsi sul suolo nazionale, Vodafone ripropone una delle sue promozioni classiche del passato: la Special 50 Giga.

Attraverso questa ricaricabile gli utenti possono attivare un pacchetto di contenuti che comprende minuti illimitati per le telefonate verso numeri fissi e mobili in Italia più 50 Giga per la connessione internet con la velocità del 4G. Il prezzo mensile di questa offerta si attesta sui 7,99 euro.

Il costo di rinnovo di Special 50 Giga è del tutto speculare a quello della Giga 50 di Iliad. Oltre alla somma mensile, gli utenti dovranno soltanto aggiungere una quota extra ed una tantum pari a 10 euro per le spese di attivazione.

Oltre alle soglie di consumo, gli utenti avranno a loro disposizione anche dei servizi aggiuntivi. Ad esempio con Special 50 Giga sarà possibile navigare sotto rete 4,5G (laddove disponibile) e sarà anche possibile condividere il traffico dati con la tecnologia dell’hotspot personale.

Per attivare la tariffa, chi è interessato deve recarsi in uno store ufficiale di Vodafone e richiedere la portabilità dell’attuale numero.