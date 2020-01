La passa a Wind che vi proponiamo oggi è un’ottima offerta con alle spalle la possibilità di mettere le mani su un bundle da oltre 50 giga di traffico e tantissimi altri contenuti, il prezzo finale di vendita risulta essere alla portata di molti di noi, corrisponde esattamente a soli 6,99 euro al mese.

Il suo nome è All Inclusive 50 Fire, a tutti gli effetti è una promozione oggi distribuita in versione operator attack, messa a disposizione esclusiva dei consumatori in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale in generale. Il costo di attivazione da sostenere, ricordiamo che può essere richiesta solamente nei punti vendita, è di 11,99 euro per la promozione e di 10 euro per la SIM ricaricabile, un totale di 21,99 euro a cui sarà comunque necessario aggiungere anche la prima mensilità.

Da segnalare la presenza di un vincolo contrattuale di durata, l’utente dovrà infatti restare cliente di Wind per almeno 24 mesi dalla data iniziale, per evitare il pagamento di una penale del valore di 15 euro (addebitata direttamente sull’originario metodo di pagamento).

Passa a Wind: ecco i contenuti dell’offerta

All’interno dell’offerta troviamo comunque tantissimi contenuti, a partire dai minuti illimitati da utilizzare per telefonare a chiunque, passando per i 200 SMS da inviare ad altrettanti numeri, per finire poi con i 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile.

Il canone fisso, di 6,99 euro al mese, viene addebitato direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile; se volete è possibile richiedere anche la versione Easy Pay con pagamento tramite conto corrente bancario, in questo caso si pagheranno sempre 6,99 euro al mese ma si riceveranno 50 giga di traffico.