Huawei EMUI 10, la lista degli smartphone pronti all'aggiornamento

Huawei sta continuando la distribuzione della sua nuova interfaccia che in molti hanno già provato: stiamo parlando della EMUI 10. Sono tanti gli aspetti che contraddistinguono questa nuova versione del software da parte del colosso cinese, il quale è finalmente cambiato.

I primi feedback parlano infatti di diverse novità nelle icone e nei menu, oltre che nelle animazioni di passaggio da una schermata all’altra o magari di apertura di un’applicazione in particolare. Ci sono diversi dispositivi che ancora non hanno ricevuto l’update, ma a quanto pare è arrivato anche per loro il momento. Proprio qui in basso trovate infatti la lista definitiva.

Huawei: nuovo aggiornamento presto disponibile con la EMUI 10 per questi dispositivi

Huawei P30 e Huawei P30 Pro,

Huawei P30 Lite,

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Lite e Mate 20 X (4G e 5G);

Huawei Mate 20 Porsche RS,

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 e Mate RS Porsche Design;

Huawei P20 e P20 Pro,

Huawei P Smart 2019, P Smart + 2019 e P Smart Z;

Huawei Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i, Nova 4 e Nova 4e;

Huawei Y9 Prime 2019,

Huawei Y7 Pro 2019,

Huawei Y6 (2019),

Huawei Y9 2019,

Huawei Y7 (2019),

Huawei Y7 Pro (2019),

Huawei Y7 Prime (2019),

Huawei MediaPad M6 10.8,

Huawei MediaPad M6 8.4,

Huawei Enjoy 9S,

Huawei Maimang 8,

Huawei Enjoy 10 Plus.

Ecco poi quali sono poi i modelli di casa HONOR che vedranno arrivare il nuovo aggiornamento con tantissime novità incluse: