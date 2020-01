Apple aprirà un nuovo maxi-store all’interno della Capitale Italiana, più precisamente sarà ubicato in via del Corso e l’apertura è prevista nella primavera 2020.

La struttura sorgerà all’interno di palazzo Marignoli, quasi all’incrocio della via principale della città con via del Parlamento. La notizia è ormai ufficiale dopo anni di ipotesi e speranze. Scopriamo tutti i dettagli.

Appe aprirà un maxi-store a Roma, in via del Corso

Il Senior vice President Retail + People di Apple, Deirdre O’Brien ha dichiarato: “I nostri negozi hanno servito con orgoglio i clienti a Roma per 13 anni e siamo entusiasti che la nostra visione a lungo termine per Roma prenda vita in Via del Corso questa primavera. Con questo nuovo importante negozio, sposteremo i nostri team e le nostre attività da RomaEst al centro di Roma, dove aumenteremo sensibilmente la nostra capacità di servizio e offriremo sessioni di Today at Apple gratuite e di classe mondiale”.

Sicuramente Roma è uno dei mercati più importanti d’Italia per il colosso statunitense e l’azienda è da molti anni che era alla ricerca della location giusta per poter aprire un nuovo Store. La data di apertura precisa ancora non è nota, sappiamo solamente che si terrà nella primavera del 2020. Ipotizziamo di vedere sullo schermo del palco della WWDC, la conferenza degli sviluppatori Apple, il nuovo store romano, dato che ogni anno vengono dedicati alcuni minuti agli store più significativi al mondo.

L’apertura del nuovo negozio prevede una ricollocazione, su tutto il territorio dell’area metropolitana di Roma, dei lavori dell’Apple Store di Roma Est, che verrà chiuso in contemporanea alla nuova apertura. Ognuno dei dipendenti dello store di Roma Est verrà offerta la ricollocazione in una delle altre strutture disponibili nella zona.