Dopo un anno e mezzo di grandi successi, le premesse per vedere importanti novità in casa Iliad in questo 2020 ci sono tutte. La compagnia francese, oramai, anche grazie alle sue promozioni low cost rappresenta una realtà consolidata del mercato telefonico italiano. La competizione con TIM, Wind e Vodafone è quasi alla pari, stando a quelle che sono le ultime indicazioni sul numero dei clienti.

Iliad, tutte le novità che è lecito attendersi nel corso di questi 2020

Per il 2020 gli utenti di Iliad si attendono un salto di qualità specie nel campo dei servizi. Proprio le funzioni extra alla propria ricaricabile rappresentano l”unica grande differenza tra l’operatore francese ed i marchi storici del mercato italiano. Le novità del nuovo anno potrebbero essere due.

Il primo fronte è quello dell’app ufficiale. Anche se da parte degli sviluppatori di Iliad non arrivano notizie confortanti in questo senso, nel 2020 (specie nella seconda parte dell’anno) ci potrebbero essere un colpo di scena con il rilascio di un software per i sistemi operativi Android ed iOS. Ricordiamo che ad oggi la gestione del profilo per i clienti è ancora vincolata al sito ufficiale della compagnia.

C’è senza dubbio più concretezza sul fronte del 5G. I lavori legati alle infrastrutture per le nuove reti ad alta velocità proseguono spediti in tutta la nazione. Anche se il lancio vero e proprie delle linee internet di ultima generazione dovrebbe essere previsto per il 2021, è possibile un anticipo rispetto ai tempi di marcia con una prima release già nella parte conclusiva di questo 2020.