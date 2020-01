Scegliendo Iliad tantissimi utenti hanno trovato la loro dimensione definitiva proprio per quanto concerne la telefonia mobile in Italia. Il colosso, arrivato dalla Francia con non tantissime pretese, in questo momento sta invece dominando insieme a pochi eletti.

Nessuno credeva che in così breve tempo l’azienda avrebbe potuto compiere passi così lunghi, mettendo le mani sul quarto posto in graduatoria. Dopo le grandi aziende di telefonia di cui tutti conosciamo i nomi ormai da diversi anni, c’è proprio Iliad che in questo momento detiene 4,5 milioni di utenti. Tali risultati sono stati raggiunti grazie alla perseveranza, aspetto che fin da subito il colosso ha messo in campo con le sue promozioni principali. Queste sono state poche ma talmente convenienti da soggiogare il pubblico anche più affezionato alla concorrenza storica. Ora come ora però è tempo di difese, e proprio per questo motivo Iliad ci ha tenuto a ricordare a tutti che sul sito ufficiale sono presenti altre due promozioni.

Iliad: sul sito ufficiale potete trovare altre due promozioni molto convenienti che includono minuti, SMS e giga per navigare

Come tutti gli altri gestori, Iliad ha cominciato il suo nuovo anno con tanti buoni propositi. Il primo però non può essere che la difesa, dal momento che la concorrenza sta provando di tutto pur di portare via utenti al nuovo gestore italiano.

A tal proposito il provider ci tiene a ricordare a tutti che sul sito ufficiale sono ancora presenti la Giga 40 e la Solo Voce. La prima contiene minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 40 giga in 4G al prezzo di soli 6,99 € al mese per sempre. La seconda invece sono minuti ed SMS senza limiti ma con un prezzo di 4,99 € al mese per sempre.