CoopVoce risulta una grande sorpresa per gli utenti, anche secondo il parere di quelli che inizialmente erano tra i più scettici. Il noto provider che domina ormai il mondo dei gestori virtuali inizialmente non risultava il migliore visto che erano in tanti a snobbarlo.

La motivazione del disinteresse del pubblico era dovuta ai pochi contenuti che popolavano le offerte del gestore con marchio Coop. In questo momento invece è tutto diverso, dal momento che questo gestore ha scelto di cambiare strategia per strada e di lanciare nuove promozioni. CoopVoce infatti, oltre a risultare il più affidabile secondo una recente statistica, risulta anche quello che probabilmente passerà al mondo dei provider MNO. Ciò significa che già è stato avviato un procedimento per inserirlo tra i veri colossi della telefonia come Vodafone e TIM ad esempio. Attualmente però bisogna tenere conto della grandissima promozione disponibile sul sito ufficiale.

CoopVoce: il provider virtuale dispone di una grandissima offerta che durerà ancora per qualche giorno con soli 8 euro al mese per sempre

CoopVoce sta letteralmente sradicando gli utenti agli altri provider con la sua promozione del momento che dura ormai da novembre. Si tratta della ChiamaTutti Top 20, promo che attualmente è disponibile sul sito ufficiale con un prezzo mensile di soli 8 euro per sempre.

Al suo interno potete trovare minuti verso tutti illimitati, per telefonare fissi e mobili senza problemi. Seguono anche 1000 SMS per il più nostalgici e non possono mancare 20 giga per il traffico dati in 4G per navigare sul web. La promo è disponibile anche per i già clienti.