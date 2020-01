Solitamente l’azienda cinese Huawei presenta attorno al mese di marzo due nuovi smartphone top di gamma accompagnati da un terzo smartphone che è in sostanza una versione Lite dei due top. Fino ad oggi pensavamo che l’azienda avrebbe continuato a seguire questa strada ma, secondo quanto trapelato, le cose potrebbero cambiare.

Huawei porterà ufficialmente tre nuovi smartphone top di gamma

A quanto pare i prossimi top di gamma Huawei P40 e Huawei P40 Pro non saranno gli unici smartphone appartenenti alla fascia top che verranno annunciati fra un paio di mesi. Nello specifico, il noto leaker RODENT950 ha rivelato che l’azienda sarebbe pronta a seguire la concorrenza e a portare quindi sul mercato non due ma ben tre nuovi device top di gamma. Quello che fino ad ora è stato un duo dovrebbe quindi diventare presto un trio, se escludiamo il Huawei P40 Lite (che verrà comunque annunciato).

Se fosse realmente così, significherebbe che Huawei ha deciso di utilizzare la stessa strategia dei suoi rivali, come ad esempio Apple e Samsung. Da diversi anni, ormai, entrambe le aziende propongono come smartphone di punta top almeno tre smartphone (iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max per Apple e Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10 Plus per il colosso sudcoreano).

Potrebbero essere inoltre presentate delle versioni speciali della serie P40, come ad esempio un Huawei P40 Porsche Edition o un Huawei P40 Max (similmente a quanto fatto dalla stessa azienda in passato con la serie Huawei Mate). Per ora, comunque, stiamo parlando di rumors e indiscrezioni, quindi prendete con le pinze quanto detto fino all’arrivo di una possibile conferma ufficiale da parte dell’azienda.