Fineco: il conto corrente a 3,95 Euro al mese per tutti

Ciò che ha destato maggiore scalpore è stata proprio la modifica ad uno dei concetti chiave del famoso istituto di credito. Di fatto, la gratuità del conto corrente offerto ai propri clienti era alla base della filosofia aziendale. Con la rimodulazione dei termini contrattuali unilaterale, molti utenti sono rimasti delusi.

Anche se vi è una ufficializzazione parziale, i clienti devono aspettarsi la tassa fissa a breve: il termine fissato dalla società per l’introduzione del canone è infatti Febbraio 2020. L’accisa fissa che graverà sul piano spese di ogni italiano utilizzatore del servizio è comunque molto bassa. Parliamo infatti di soli 3,95 Euro al mese che, se sommati per un anno intero, porterà via dalle tasche dei cittadini soltanto 47,4 Euro. Non parliamo di una somma elevata, per di più bisogna considerare che tale importo è il limite massimo a cui si può andare incontro.

Basta recarsi sul sito ufficiale della Fineco Bank ed accedere all’Area Riservata per conoscere tutte le informazioni relative al proprio contratto. Non è detto infatti che si debba pagare l’intera cifra; a seconda di alcuni parametri – che variano da utente ad utente – si potrà anche avere una somma inferiore. Il nostro consiglio è quello di informarvi in maniera completa sul WebSite della banca o di chiamare gratuitamente un operatore per chiedere maggiori info a riguardo.