In questi primi mesi del 2020 arriverà su Steam un titolo assurdo e provocatorio. Il gioco si intitola Wanking Simulator e i creatori lo definiscono come “un gioco che cambierà la vostra vita per sempre!”. Il delirante mix di humor assurdo, distruzione totale e fuga dalla polizia lo rendono unico nel suo genere.

L’obiettivo principale di Wanking Simulator è quello di portare quanta più distruzione nel vicinato prima di essere catturati dalla polizia. Grazie ai poteri illimitati di cui il personaggio è dotato, sarà possibile far esplodere le macchine, lanciare in aria oggetti o far saltare le porte con un solo calcio. Ovviamente, al caos più totale bisogna anche sommare che il protagonista corre nudo per la città.

I contenuti espliciti infatti saranno il marchio di fabbrica del gioco. Nonostante bisogna essere maggiorenni per giocare al titolo, tutti i contenuti espliciti saranno oscurati ma l’audio e i movimenti saranno chiari.

Wanking Simulator è sviluppato dallo studio polacco MrCiastku mentre il publisher è Ultimate Games SA. Nonostante la data di lancio non è ancora stata fissata, la prima demo gratuita del titolo è disponibile su Steam. Lo sviluppatore sta anche lavorando al lancio delle versioni per console.

Lo sviluppatore ha deciso di realizzare Wanking Simulator proprio per creare un simulatore alternativo a quelli classici al fine di renderlo il prodotto che “nessuno voleva ma di cui tutti avevano bisogno”. In barba a tutti i dogmi del politicamente corretto è possibile fare praticamente tutto e il trailer lo mostra molto bene.

In sostanza è tutto talmente assurdo e irriverente da essere divertente. Tutto è volutamente esagerato per strappare una risata al giocatore, uno stile preso in prestito da un’opera cult come South Park.

Il gioco sarà pubblicato su Steam nel corso del primo quadrimestre dell’anno. Sulla pagina dedicata al titolo sarà possibile scaricare la demo giocabile e avere un primo approccio con questo gioco assolutamente fuori di testa.