Chi è abituato a viaggiare in aereo molto spesso conosce bene tutti gli avvertimenti che i membri dell’equipaggio sono soliti fare prima del decollo dall’aeroporto. Fra tutti spicca il classico obbligo di spegnere tutti i dispositivi elettronici – smartphone e pc in primis – durante le fase di decollo e atterraggio.

Scopriamo insieme quali comportamenti adottare in volo per rispettare sempre le norme di sicurezza, utili per piloti, passeggeri ed equipe di bordo.

Partendo dalle varie fasi di cui è composto un volo con aeromobile, partiamo dal dispostamento al gate, ovvero quel particolare momento in cui l’aereo si muove all’interno delle piste per prepararsi al decollo. In tale fase lo staff si assicura che tutti i passeggeri siano seduti composti e che stiano spegnendo i dispositivi.

Veniamo poi al rullaggio e al decollo, dove bisogna rimanere immobili e ai propri posti fino a quando il segnale luminoso non si sarà acceso e sarà consentito lo spostamento fra le diverse file, l’utilizzo dei device in modalità “aereo”, ed altro ancora. Il motivo è presto detto: la sicurezza è al primo posto, in quanto qualche telefono o accessorio potrebbe scivolare e colpire qualcuno. In questa fase di volo quindi, si può utilizzare il proprio iPad, pc, smartphone per giocare a qualche passatempo offline, oppure per vedere le proprie serie TV su Netflix scaricate precedentemente.

Ma quali sono i reali rischi di un telefono acceso in aereo?

Oggigiorno è rimasto un velo di mistero circa i pericoli e i reali rischi che potrebbero causare le interferenze dei device con l’aeromobile. In verità problematiche concrete non ve ne sono, in quanto le cabine di pilotaggio sono tutte schermate egregiamente. Forse l’unico rischio potrebbe avvenire nella cuffia del capitano, ma nulla di più.

Ormai stiamo andando in una direzione in cui la connessione ad Internet e alla rete telefonica sarà consentita anche sugli aereomobili. Sia la FAA che l’Agenzia Europea per la sicurezza sugli aerei hanno ammorbidito le disposizioni consentendo l’utilizzo degli apparecchi telefonici nella famosa modalità “aereo”.

Ogni compagnia di volo comunque ha delle disposizioni differenti l’una dall’altra e rimane a discrezione dell’equipaggio e del comandante ogni singola norma. Con l’avvento del futuro 5G e sugli aerei più importanti, si sta sperimentando una nuova misura che consente l’utilizzo di un WiFi di bordo e una connessione ad alta quota per poter navigare in tutta sicurezza.