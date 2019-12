WhatsApp: un trucco per gli auguri di Capodanno 2020 a tutti con un messaggio

Il 2020 è finalmente arrivato da pochi minuti ma l’ansia generale già assale il pubblico di tutto il mondo. WhatsApp è in tilt, i messaggi fioccano a volontà e tutti hanno un solo quesito da auto porsi: “Come farò a fare gli auguri a tutti?“.

Certamente il tutto risuona anche come una sorta di incombenza, la quale spesso e volentieri diventa anche un fastidio. Per evitare tutte queste problematiche, esiste un metodo molto semplice da utilizzare, senza infrangere regole e senza andare contro i canoni di WhatsApp. All’interno dell’app potete infatti trovare le liste broadcast. Grazie a questa soluzione potete selezionare tutti i numeri della vostra rubrica e scrivere un solo ed unico messaggio. In questo modo impiegherete al massimo 5 minuti, non dimenticandovi di nessuno e facendo bella figura.

Un anno di crescita e soddisfazioni grazie a voi: GRAZIE a tutti e buon 2020 da tutto lo Staff di TecnoAndroid.it

Il 2018 scorso si è rivelato un anno storico per TecnoAndroid: sito più cliccato nell’ambito tech e 83esimo posto nella classifica generale, con Google e Facebook al comando. Nel 2019, anno che volge al termine anch’esso con grandi risultati, il nostro canale YouTube è cresciuto esponenzialmente arrivando anche al traguardo dei 100.000 iscritti.

Il nostro canale Telegram ufficiale è arrivato ufficialmente a 30.000 iscritti fornendo gratuitamente al pubblico oltre 80 offerte Amazon con tanto di codici sconto ogni giorno (CLICCA QUI PER ENTRARE). Tutto questo è solo GRAZIE A VOI. Tutto quello che possiamo fare è ringraziarvi ed augurarvi un buon 2020, con il proposito di crescere ancora di più ma sempre insieme e grazie a voi.