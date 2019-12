I mesi che i fan di Lucifer hanno atteso sono veramente tanti, ma finalmente questo periodo sabatico è stato ripagato e nuove notizie sono state rilasciate in merito. Il colosso dello streaming, Netflix, ha deciso di regalare una conclusione degna per quest’anno annunciando molte novità in merito alla quinta stagione di questa famosissima serie TV. Prodotti dalla Warner Bros, i nuovi episodi arriveranno presto sulle piattaforme streaming: scopriamo tutti i dettagli.

Lucifer 5: ecco svelata la data di uscita su Netflix

Nato per mezzo del fumetto The Sandman della DC Comics, la serie TV di Lucifer altro non tratta che della vita dell’omonimo personaggio, il quale signore degli Inferi si riscopre annoiato della sua vita monotona e opta per lasciare i suoi sudditi in favore di una vita sulla Terra.

Nel corso delle quattro stagioni già pubblicate e disponibili su Netflix, il Diavolo ne ha vissute una in più di sé stesso e affrontando diverse sfide e il suo rapporto con Chloe, un’investigatrice umana, ha lasciato tutti col fiato sospeso e con un finale di stagione (quarta) molto complicato e dalla suspence esorbitante.

Per fortuna non c’è da temere poiché i mesi di cui aspettare il trascorrimento sono ancora diversi, ma ora possono essere vissuti con una certezza ossia che nell’estate del 2020 la quinta stagione di Lucifer approderà ufficialmente su Netflix. Purtroppo non vi è ancora una data precisa, ma nelle settimane a venire la stessa potrebbe essere nota dalla stesse casa produttrice o dal servizio streaming. Vi invitiamo, di conseguenza, a rimanere collegati per non perdere ulteriori novità.