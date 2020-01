Iliad: con il nuovo anno due promo segrete sul sito ufficiale

Grazie all’arrivo di Iliad il mondo della telefonia mobile a subito una crescita sotto un certo punto di vista. Stiamo parlando infatti della possibilità di offrire agli utenti quante più possibilità dal punto di vista della convenienza e allo stesso tempo dei contenuti.

Prima tutti i gestori presenti infatti promuovevano offerte con tanti contenuti ma spesso facendole pagare molto. Dopo l’arrivo di Iliad invece tutti si sono dovuti adeguare proprio al rapporto tra qualità e prezzo offerto dal nuovo gestore telefonico. La nota a casa telefonica proveniente dalla Francia è stata in grado infatti di rubare tanti utenti anche a un colosso come Vodafone. In questo momento sono oltre 4,5 milioni le persone che hanno sottoscritto una delle promo di Iliad. Ora però si passa sulla difensiva, dal momento che tutti gli antagonisti del provider stanno provando a riportare a casa i loro utenti.

Iliad, gli utenti possono beneficiare di altre due offerte sul sito ufficiale dell’azienda

Nonostante il tempo sia passato e Iliad abbia lanciato la sua ultima promozione ormai diverso tempo fa, esistono ancora due promozioni interessanti sul sito ufficiale. Si tratta della Giga 40 e della Solo Voce, promo che già in passato erano state ampiamente apprezzate.

La prima include al suo interno 40 giga in traffico dati 4G per navigare sul web, oltre ai soliti minuti ed SMS senza limiti. La seconda invece include solo minuti ed SMS senza limiti per tutti coloro che non hanno bisogno di navigazione internet. I prezzi sono rispettivamente di 6,99 e 4,99 € al mese per sempre.