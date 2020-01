CoopVoce tra i tantissimi gestori virtuali risultava fosse uno di quelli più snobbati in assoluto. Effettivamente gli utenti oltre al prezzo ottimo delle promozioni non trovavano nient’altro di positivo, dato che i contenuti non erano all’altezza della concorrenza.

In seguito però poi l’azienda ha scelto di variare la sua strategia, portando dunque sul sito ufficiale nuove proposte interessanti. Coop ha scelto infatti di mettersi a disposizione degli utenti con il meglio possibile, e proprio a tal proposito ha rinnovato la sua linea ChiamaTutti. Non a caso da oltre 6 mesi a questa parte gli utenti hanno cambiato totalmente parere in merito, decretando CoopVoce come il più affidabile in assoluto. Questo per via delle sue offerte che mai hanno presentato agli utenti brutte sorprese.

CoopVoce: ora si fa sul serio con la nuova ChiamaTutti Top 20, promo che include al suo interno 20GB ma non solo e per 8 euro al mese

Il meglio di CoopVoce viene a galla sicuramente con le nuove promozioni viste in questi mesi. L’ultima della linea ChiamaTutti è risulta una delle più accattivanti visto soprattutto il suo prezzo mensile.

Stiamo parlando di soli 8 euro ogni 30 giorni che permettono di avere il meglio sotto una rete di qualità marchiata a fuoco da Vodafone. I contenuti parlano chiaro: minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e ovviamente anche 20 giga per navigare sul web in 4G ogni mese. La promozione è ovviamente disponibile sul sito ufficiale e anche coloro che sono già clienti CoopVoce possono sottoscriverla senza alcun tipo di problema.