CoopVoce: grandissima offerta disponibile fino a gennaio, solo 8 euro e 20GB

CoopVoce in questo momento occupa un ottimo posto in classifica soprattutto tra i tanti provider virtuali che conosciamo. Questi hanno fatto di tutto pur di bloccare l’avanzata di questa azienda, la quale almeno inizialmente non faceva altro che tentennare.

Ora però la situazione è diversa, dal momento che Coop a scelto finalmente di aumentare i contenuti all’interno delle offerte. Proprio questo risultava il cruccio fondamentale inizialmente, dal momento che ogni offerta pur avendo un prezzo molto basso risultava scarna di contenuti. L’obiettivo del gestore tuttora è quello di diventare uno dei più grandi in assoluto, e non solo all’interno del panorama virtuale. Sono stati infatti già avviato tutte le pratiche per ottenere un posto al tavolo dei grandi. Avete capito bene: CoopVoce punta a diventare un gestore MNO proprio come ad esempio TIM e Vodafone.

CoopVoce: nasce la nuova ChiamaTutti Top 20 con tutto incluso nel prezzo e con un vantaggio anche per i già clienti

CoopVoce continua a spingere, e lo fa a suon di promozioni, ovvero quelle che piacciono agli utenti. Ora come ora sarà difficile per la concorrenza fare i conti con una soluzione come la ChiamaTutti Top 20, la quale al suo interno include davvero tutto per pochi euro.

Con un costo mensile di soli 8 euro per sempre, gli utenti possono avere davvero tutto. Si tratta di minuti illimitati per chiamare chiunque, 1000 SMS verso tutti e 20GB in 4G per navigare. Oltre a tutti questi vantaggi, bisogna ricordare che la promozione è disponibile anche per coloro che già sono clienti di CoopVoce.