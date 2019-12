Esistono telefoni e smartphone. I primi sono ormai caduti in disuso a scarso della manchevolezza di funzionalità ed implementazioni oggettivamente valide. Gli smartphone ormai sono nell’interesse di tutti ed arrivano a manifestare design ed integrazioni esilaranti fino a culminare negli ultimi Motorola e Samsung pieghevoli.

Eppure, nonostante questo, esiste una nicchia di mercato che prevede ancora la compravendita dei cellulari puri e semplici. Sono usabili soltanto con lo scopo di fare telefonate e mandare SMS eppure riescono a vendersi addirittura 1.000 euro se mantenuti in condizioni di usura accettabili. I modelli più ricercati sono stati inseriti in una sorta di lista esclusiva ora nelle mani degli intenditori.

La lista dei telefoni cellulari immortali: ecco quelli che valgono di più

Non si vedono più in giro. Nessuno si sogna di girare per strada con un imponente Mobira Senator della Nokia. Un vero e proprio cassetto da scrivania su ruote. Questo modello come altri ugualmente rari si trovano nel cuore dei fan del vintage che hanno messo mano a questo elenco.