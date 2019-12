Gli SMS 2.0 stanno per diventare il più brutto incubo di Facebook. Per mano di Google i classici messaggini di testo breve si trasformano nella versione che rischia di portare via milioni di clienti al colosso di Menlo Park. Fino ad oggi le chat verdi hanno avuto un ruolo cruciale nell’uso delle chat. Ebbene stiamo per ricrederci dopo la scoperta di un nuovo modo intelligente di messaggiare che prende le distanze dagli ultimi problemi dell’app. Addio WhatsApp e benvenuti SMS 2.0.

SMS: non sono più la stessa cosa dopo l’aggiornamento Google per dispositivi Android

Gli utenti del robottino verde possono dirsi soddisfatti per l’arrivo dei nuovi messaggi senza connessione. Sommano la celerità del sistema tradizionale ad una componente di rete che non impone down ed altri malfunzionamenti di vario tipo tipici dei network 4G basate su server geograficamente dislocati.

Grazie al supporto del 2G e del suo ampio range di copertura planetario i messaggi arriveranno sempre puntuali anche in caso di problemi alla rete ultra veloce. Prima del loro arrivo è stata scoperta una procedura segreta di attivazione che consente agli utenti di accedere alle chat in pochi e semplici click. Ecco come fare:

Installa la nuova Beta dell’app Messaggi Android

Scarica ed installa il launcher gratuito Activity Launcher , disponibile qui

, disponibile qui Disabilita la connessione WiFi

Dal menu “Messaggi “del launcher troviamo la voce Set RCS Flags

Scegliamo l’opzione ACS Ur ed impostiamo il parametro: “http://rcs-acs-prod-us.sandbox.google.com“.

ed impostiamo il parametro: “http://rcs-acs-prod-us.sandbox.google.com“. Alla voce OTP Pattern scegliere: “Your\sMessenger\sverification\scode\sg-(\d{6})”.

scegliere: “Your\sMessenger\sverification\scode\sg-(\d{6})”. Chiudere l’app Mesasggi e riaprirla

Le modifiche verranno salvate

A questo punto il grosso del lavoro è fatto. Serve solo dare OK al pulsante della nuova finestra in sovra impressione. Adesso si può verificare il buon esito dell’operazione tramite il menu Impostazioni Messaggi > Funzionalità Chat che visualizza lo stato di connessione al nuovo servizio.