Esselunga fa paura a Unieuro con il lancio di un volantino davvero speciale, uno Speciale Multimedia in grado di far davvero discutere per la qualità generale dei prodotti effettivamente scontati, nonché per una soluzione quasi unica nel suo genere.

Tutti coloro che decideranno di acquistare nei negozi, entro e non oltre il 31 dicembre, infatti, potranno ricevere anche un altro prodotto spendendo solamente 1 euro. Il meccanismo che regola la campagna promozionale è tutt’altro che particolare, basterà recarsi in un punto vendita e provvedere all’acquisto di uno dei dispositivi contrassegnati dall’apposito bollino. A questo punto, gli addetti in cassa offriranno la possibilità di aggiungere solo 1 euro al valore effettivo dello scontrino per ottenere in cambio le cuffie wireless SBS Jaz del valore commerciale di 69 euro.

Volantino Esselunga: questi sono i prezzi migliori del momento

I prezzi migliori del momento del volantino Esselunga sono tutti riassunti in pochissime occasioni, a partire proprio dal Samsung Galaxy S10, un top di gamma assoluto su cui gli utenti potranno decidere di mettere le mani pagando solamente 598 euro per la versione no brand.

Volendo invece puntare verso un terminale di casa Apple, ecco spuntare l’iPhone 8 a 498 euro, buon compromesso, anche se non ha nulla a che vedere con i nuovissimi iPhone 11 o anche iPhone Xs/Xr. Le alternative ci sono e sono tante, per scoprire tutte le possibilità di acquisto dettate dal volantino Esselunga non dovete far altro che aprire le pagine inserite in fondo al nostro articolo.