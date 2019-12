Quando Apple ha introdotto i modelli di iPhone 2019, ha introdotto alcune modifiche al sistema di fotocamere posteriori. Ha anche aggiunto una fotocamera ultra-wide, una modalità notturna che scatta foto in ambienti con scarsa illuminazione senza flash e Deep Fusion. Quest’ultima funzione fonde nove esposizioni e, in un secondo, utilizza l’intelligenza artificiale per “ripassare” 24 milioni di pixel, pixel per pixel. Dopodiché viene creata un’immagine più nitida con la minima quantità di rumore.

Apple ha anche coniato un termine completamente nuovo per descrivere la sua nuova funzione selfie al rallentatore, slofie. Oggi la società ha pubblicato quattro annunci incentrati sulla funzione che registra video utilizzando la fotocamera frontale a 120 fps. Il primo spot è uno spot di 15 secondi che mostra tre donne che ballano al rallentatore in “Jet Black” di Channel Tres.

Apple pubblicizza la nuova funzione slofie di iPhone 11

Lo slofie sembra sia stato registrato in un club con un’illuminazione al neon sullo sfondo. Quando il video torna a una ripresa più ampia a velocità normale, vediamo che è stato registrato in un negozio di generi alimentari all’interno di un congelatore.

In un altro annuncio di 15 secondi, Apple crea quello che esso stesso chiama “un video epico di danza. “A una velocità di riproduzione regolare da un angolo più ampio, possiamo vedere che questo” video epico “è semplicemente un ragazzo che viene inzuppato da un’irrigatore.

Il punto di tutte e quattro le pubblicità è che con l’iPhone 11, la fotocamera frontale che registra a 120 fps e la tua fantasia, le ricorrenze quotidiane poco entusiasmanti possono essere trasformate in video interessanti da condividere.