Il nuovo anno è imminente e la paura che qualche operatore possa decidere di rimodulare delle offerte telefoniche è molto alta visto, d’altronde, ciò che è successo nel corso di questo ultimo anno. Da diverso tempo a questa parte TIM, Wind, Vodafone e 3 Italia hanno deciso di intraprendere questa serie di aumenti un po’ troppo cautamente dato che per ogni cliente che rimane, un altro va via per forze di cose. In procinto di una rimodulazione telefonica, ricordiamo, ogni utente ha la facoltà di rescindere dal contratto anticipatamente e senza dover pagare penale alcuna.

Appurato questo particolare molto importante, ora è giunto il momento di scoprire quale operatore apporrà delle modifiche contrattuali a partire da gennaio 2020.

Aumenti telefonici: è Wind Tre ad essere il primo rimodulatore dell’anno

A partire da metà gennaio, presumibilmente, Wind Tre apporrà diverse modifiche ai suoi contratti dedicati alla rete fissa e concernenti le connessioni in ADSL, FTTH e FTTC applicando aumenti fino a 2 euro in più al mese. In particolar modo i contratti interessa saranno:

3 Internet

TuttoIncluso Affari

3ADSL

3FIBER

Absolute Affari

Absolute

Absolute ADSL Affari

Absolute ADSL 20 Mega

Absolute ADSL Affari 20 Mega

Absolute ADSL Mega

Absolute VoIP MB

Absolute +

All Inclusive Affari

All Inclusive Unlimited Affari

All Inclusive

All Inclusive 120

All inclusive 120 Affari

TuttoIncluso 20 MEGA

TuttoIncluso 20 MEGA Affari

TuttoIncluso Mega

TuttoIncluso ISDN Affari

Wind Internet

TuttoIncluso Gold Affari

TuttoIncluso Gold ISDN Affari

Comunichiamo, infine, ai nostri lettori che a partire dal 12 gennaio (come riportato da SoStariffe), la fatturazione Wind Tre dovrebbe diventare mensile e non più bimestrale.