Ci troviamo a pochi passi da una rivoluzione 5G che avrà ancora molto da dimostrare. In prima linea con le offerte telefoniche si trovano TIM e e Vodafone che già hanno iniziato a dare un assaggio delle tariffe per la navigazione ultra veloce. I clienti sono già entusiasti per la possibilità di abbattere i limiti del 4G. Mentre il traguardo del 6G appare ancora lontano si concretizza la nuova rete del futuro che ci accompagnerà per parecchi anni. Ecco le nuove offerte 2020.

TIM e Vodafone per il 5G: spuntano le prima promo ad alta velocità

Nessuno ha informazioni concrete sui parametri delle prossime promozioni telefoniche degli operatori. La battaglia, partita con l’aggiudicarsi delle frequenze di rete, culminerà in tutta una nuova serie di servizi e promozioni.

Il gestore di proprietà Telecom Italia ha già iniziato con le sue Tim Advance 4.5G, Tim Advance 5G e Tim Advance 5G Top. La prima offerta prevede minuti illimitati, sms illimitati e 40 giga in 4.5G al costo di 19,99 Euro mensili. La seconda offerta prevede le stesse soglie di minuti e sms, ma con 50GB in 5G al costo di 29,99 Euro mensili. Infine, la terza offerta include minuti illimitati, sms illimitati e 100GB in 5G al costo di 49,99 Euro mensili.

Non si è fatta certamente mancare la risposta di Vodafone Italia con la sua Shake It Easy dedicata ai minori di anni 30 che possono contare su minuti illimitati, sms illimitati e 30GB in 5G (diventano 60GB con addebito su carta di credito o conto corrente) a soli 14,99 euro al mese. Non manca una seconda versione dell’offerta che al costo di 16,99 Euro mensili offre minuti illimitati, sms illimitati e 50GB in 5G (diventano 80GB con addebito su carta di credito o conto corrente).