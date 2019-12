Natale è alle porte e, se anche tu, come me, sei tra quelle persone che si sono ridotte all’ultimo minuto per acquistare gli ultimi regali e non hai la più pallida idea di cosa regalare… beh, sappi che sei nel posto giusto! In particolare, in questo articolo ti consiglieremo dei gadget da regalare ad un appassionato di Star Wars, la serie di fantascienza più conosciuta e seguita al mondo.

Il regalo di Natale perfetto per gli amanti di Star Wars

Amazon offre una vasta scelta di prodotti a tema Star Wars. A partire dall’Atlante Galattico, con le mappe dei Pianeti in cui è ambientata l’intera Saga, grafici, profili dei personaggi e diverse curiosità sull’intero universo di Guerre Stellari. Un gadget molto particolare è la lampada da tavolo a LED 3D, che proietta del Death Star, di R2-D2 e del Millennium Falcon. O ancora, restando nell’ambito delle lampade, segnaliamo anche quella che replica il Tie Fighter, in questo momento in offerta a 44,20 euro anziché 65, o la lampada a forma di elmetto di Darth Vader.

Il maltempo è tipico della stagione invernale. Perché non proteggersi dalla pioggia con un ombrello a forma di Spada Laser? Dotato di una torcia integrata nella parte inferiore del manico, cliccando sull’apposito pulsante è possibile stabilire il colore dell’asta a forma di Spada Laser. Altri piccoli gadget da regalare ad un amante di Star Wars sono il carillon in legno che suona la melodia di Guerre Stellari, uno zerbino con la scritta “Welcome to the Dark Side” e una tazza termosensibile che cambia stampa quando viene versata una bevanda calda.

Altri due regali molto originali per un fan di Star Wars è il set LEGO con la Millennium Falcon e sette mini-figure di Finn, Chewbacca, C-3PO, Lando Calrissian, Boolio ed i droidi LEGO R2-D2 e D-O, o ancora il tostapane di Darth Vader, che imprime la scritta “Star Wars” sulle fette di pane.