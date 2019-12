Google Maps non può che essere considerata l’app regina per quanto concerne i servizi di navigazione. Sia gli utenti Android sia i possessori di iPhone non possono fare a meno di utilizzare questo servizio di BigG, sempre in grado di sorprendere con la presenza di innovative funzioni. Solo nel 2019 è importante ricordare l’arrivo di due importanti novità come le notifiche per tutor ed autovelox sulle principali arterie stradali italiane.

Google Maps, attenzione alle attività fasulle presenti sulle mappe

Google Maps, anche se non sembra, può portare a spiacevoli sorprese. Nelle scorse settimane alcuni importanti siti stranieri hanno messo allerta gli utenti di Maps dalla presenza di ipotetiche truffe.

Il nocciolo della questione è relativo alle attività commerciali che vengono promosse proprio attraverso le carte virtuali di Maps. Una serie di analisti hanno indagato tutte le attività presenti sulle aree metropolitane di New York e di Los Angeles.

I risultati della ricerca sono stati sorprendenti: migliaia di attività presenti sia a New York che a Los Angeles erano fasulle. Se proiettati sull’intera cartografia di Maps, questi numeri indicano la presenza di milioni di attività fake su Google Maps.

Il campo più interessato dalle attività fake è quello dei liberi professionisti. Risultano esserci, invece, meno episodi del genere per quanto concerne esercizi alberghieri o di ristorazione. Il consiglio che vogliamo dare è molto semplice: prima di mettersi in contatto con un’attività promossa su Maps è sempre bene leggere con attenzione le recensioni.