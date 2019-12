Anche per il noto brand cinese Huawei è tempo di aggiornare i propri device alla versione 10 di Android, sulla quale si baserà l’interfaccia EMUI 10. Nonostante le polemiche scaturite dal ban di Donald Trump nei confronti della società asiatica, il produttore di infrastrutture e device continua a tenere fede alle promesse fatte ai suoi clienti.

Gli utenti che hanno acquistato un prodotto del marchio, sono sempre stati colpiti dalla correttezza e dall’efficienza dell’azienda nell’aggiornare i device e i dispositivi. E’ su questa scia quindi, che la linea P30 e Mate 20, così come tanti altri smartphone, riceveranno il famoso update che ne modificherà radicalmente l’estetica generale (oltre alle prestazioni).

Il ban voluto dal capo dell’America ha fatto sì che si proibissero le licenze Google per i telefoni del marchio sopracitato. Inutile dirvi che un simile comportamento è assimilabile ad una politica protezionista e dittatoriale di Trump, e che ci sentiamo assolutamente di criticare. A farne le spese, non soltanto Huawei (e la cugina Honor), ma anche le migliaia di persone che ci lavorano e che ora rischiano di trovarsi disoccupate per le decisioni folli del presidente degli USA.

Gli utenti inoltre, fedeli al marchio, hanno continuato a supportare il brand, acquistando anche il famoso e tanto discusso Mate 30 Pro, top di gamma uscito due mesi fa, e che vede un sistema operativo basato sui servizi proprietari Huawei e non più Google.

Non a caso, la società sta investendo ingenti quantità di denaro nello sviluppo delle App per il suo Appgallery, proponendo succulenti incentivi per gli sviluppatori di tutto il mondo.

EMUI 10: i “vecchi” device saranno ancora supportati

Ma tornando a noi, quali saranno gli smartphone che continueranno a ricevere gli update da Google stessa? Dalla gamma P30 alla serie Mate 20, ma non solo. Ottime notizie anche per i possessori di P Smart Z e P Smart, di Nova 5T. Molti telefoni della casa cugina Honor anche riceveranno la EMUI 10, e tra questi figurano quelli della serie 20 e 10.

Le modifiche principali all’interfaccia riguarderanno nuovi firmware per la sicurezza del dispositivo contro i virus più gettonati del momento, oltre ad un nuovo look nelle animazioni e nello stile grafico generale.