Per il momento è davvero difficile avere un prospetto completo per quella che sarà la rete 6G. Abbiamo soltanto informazioni e considerazioni preliminare per ciò che tra non molto potrebbe sostituire in tutto e per tutto la rete 5G. Ecco quali saranno le presunte novità del network di prossima generazione.

6G dice addio al 5G: grandi novità in programma per la rete che verrà

Mika Rantakokko – capo divisione e responsabile dello sviluppo per la prossima rete 6G – ha fornito qualche anticipazione per la rete del domani. Ciò che è stato detto è stato colto dal pubblico con una punta di scetticismo dovuto ad una visione che sembra davvero surreale ai giorni nostri. Lo abbiamo visto in qualche produzione al Cinema. Nessuno sa se davvero sarà come è stata descritta.

Il fulcro del discorso si è incentrato sul concept inedito di ombra digitale, una sorta di alter ego di circuiti e connessioni basato su un ologramma dinamico che segue le nostre richieste. Secondo quanto dichiarato si tratterà di una sorta di replica umana dotata di Intelligenza Artificiale e database aggiornato con informazioni pertinenti l’ambito di applicazione. Potrebbe trattarsi di una bibliotecaria avvenente, di un funzionario pubblico o di un commerciante. Tutto in forma digitale.

Insomma, una fedele proiezione ideale di un assistente cordiale e sempre attivo per soddisfare tutte le nostre richieste. Stiamo correndo troppo con la fantasia? Crediamo che la risposta non tarderà ad arrivare visto che società come Huawei hanno già iniziato la fase di test a porte chiuse volta a conclamare le potenzialità della rete. Voi che ne pensate? Spazio ai vostri commenti.