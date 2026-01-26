WD 12TB My Book Disco rigido desktop: velocità elevata e sicurezza per archiviare i tuoi dati – Recensione

Quando si parla di archiviazione domestica o da ufficio, il panorama delle soluzioni disponibili si è evoluto notevolmente negli ultimi anni. Gli SSD hanno conquistato terreno grazie alla loro velocità fulminea, i servizi cloud promettono accessibilità ovunque, eppure i classici hard disk meccanici continuano a rappresentare una scelta sensata per chi necessita di grandi quantità di spazio a costi contenuti. È proprio in questo contesto che si inserisce il WD 12TB My Book, un’unità desktop che Western Digital propone come soluzione affidabile per backup, archiviazione di massa e conservazione di contenuti multimediali.

Ho avuto modo di utilizzare questa unità per diverse settimane, sottoponendola a scenari d’uso variegati: dal semplice trasferimento di file quotidiani alla gestione di librerie fotografiche estese, passando per backup di sistema e archiviazione di progetti video. Il mio obiettivo era capire se i 12 terabyte dichiarati, uniti alle funzionalità di sicurezza e al software proprietario, giustificassero l’acquisto rispetto ad alternative più economiche o a soluzioni completamente diverse.

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Western Digital è un marchio che non ha bisogno di presentazioni nel settore dello storage. La linea My Book esiste da oltre un decennio e nel tempo si è guadagnata una reputazione solida, anche se non priva di controversie. Alcuni utenti hanno segnalato problemi di affidabilità nel lungo periodo, altri invece giurano sui prodotti WD come compagni fedeli per anni. La verità, come spesso accade, sta probabilmente nel mezzo e dipende molto dall’utilizzo specifico che se ne fa.

Questa recensione intende analizzare ogni aspetto del WD 12TB My Book, dalla confezione alla qualità costruttiva, dalle prestazioni reali alle funzionalità software. Mi concentrerò su ciò che ho potuto verificare direttamente, evitando speculazioni su dati che non ho avuto modo di misurare con strumentazione professionale. Cercherò di offrire un quadro onesto, evidenziando tanto i punti di forza quanto le criticità di un prodotto che si posiziona in una fascia di prezzo intermedia nel mercato degli hard disk esterni desktop ad alta capacità.

Prima di addentrarmi nei dettagli tecnici, vale la pena riflettere sul tipo di utente che potrebbe beneficiare maggiormente di un dispositivo come questo. Non stiamo parlando di uno storage veloce per editing video professionale in tempo reale, né di una soluzione portatile da infilare nello zaino. Il My Book è pensato per rimanere sulla scrivania, collegato stabilmente a un computer o a un router compatibile, pronto ad accogliere grandi volumi di dati con la tranquillità che solo una crittografia hardware può offrire. È un prodotto che parla a chi ha bisogno di spazio, sicurezza e semplicità, senza necessariamente inseguire le prestazioni estreme. Attualmente è disponibile su Amazon Italia.

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Unboxing

La confezione del WD 12TB My Book arriva in una scatola di cartone sobria, caratterizzata dai colori blu e bianco tipici del brand Western Digital. Le dimensioni sono leggermente superiori a quelle che ci si aspetterebbe per un hard disk esterno, ma questo è comprensibile considerando l’alimentatore separato e la documentazione inclusa.

Aprendo la confezione, la prima cosa che salta all’occhio è l’unità stessa, avvolta in un involucro protettivo in materiale plastico espanso che la mantiene ben ferma durante il trasporto. Western Digital ha fatto un lavoro ragionevole nel proteggere il contenuto, anche se personalmente avrei preferito vedere un po’ più di ammortizzazione sui lati, considerando che si tratta di un disco meccanico sensibile agli urti.

All’interno troviamo l’hard disk vero e proprio, un cavo USB 3.0 di tipo Micro-B, l’alimentatore esterno con il relativo cavo di alimentazione e una guida rapida di installazione. Quest’ultima è piuttosto spartana: poche pagine in diverse lingue che spiegano come collegare l’unità e avviare il software. Niente di più, niente di meno. Chi cerca manuali approfonditi dovrà rivolgersi alle risorse online di Western Digital.

L’alimentatore è un modelo esterno relativamente compatto, con specifiche adeguate alla richiesta energetica del disco. La necessità di un alimentatore separato è uno degli aspetti che differenzia questa categoria di prodotti dagli hard disk portatili autoalimentati via USB. È un compromesso necessario: i dischi da 3,5 pollici ad alta capacità richiedono più energia di quella che una porta USB standard può fornire, dunque l’alimentazione dedicata è inevitabile.

Ho apprezzato la lunghezza del cavo USB incluso, sufficiente per posizionare l’unità a una distanza ragionevole dal computer senza necessità di prolunghe. Il cavo è realizzato con materiali che sembrano discretamente robusti, anche se non particolarmente premium. L’alimentatore, dal canto suo, presenta un cavo di lunghezza adeguata e una spina compatibile con gli standard europei nella versione italiana del prodotto.

Manca qualsiasi forma di custodia o borsa per il trasporto, il che conferma la natura desktop del prodotto. Non è pensato per essere spostato frequentemente, e Western Digital evidentemente non ritiene necessario fornire accessori orientati alla mobilità. Questa scelta è coerente con il posizionamento del My Book, anche se una piccola custodia per la conservazione degli accessori non sarebbe stata sgradita.

Materiali, costruzione e design

L’estetica del WD My Book riflette un approccio minimalista che Western Digital ha affinato nel corso delle varie generazioni. L’unità si presenta come un parallelepipedo verticale caratterizzato da una finitura bicolore: la parte superiore lucida e la metà inferiore con una texture a righe orizzontali. Questa combinazione non è puramente decorativa, poiché le scanalature della porzione inferiore contribuiscono alla dissipazione del calore generato dal disco in funzione.

Il materiale predominante è la plastica, una scelta comprensibile per contenere i costi ma che limita inevitabilmente la percezione di solidità. Non fraintendetemi: l’unità non sembra fragile né economica, ma chi proviene da chassis interamente metallici potrebbe notare la differenza. Le giunture sono ben realizzate e non ho riscontrato scricchiolii o flessioni preoccupanti durante la manipolazione.

Le dimensioni dell’unità si attestano intorno ai 17 centimetri in altezza, 14 centimetri in profondità e poco meno di 5 centimetri in larghezza. Il peso si aggira attorno al chilogrammo, sufficiente a garantire stabilità sulla scrivania ma non eccessivo da rendere problematico un eventuale spostamento. La base è dotata di piedini antiscivolo che mantengono l’unità saldamente in posizione, anche su superfici lisce come vetro o laminato.

Sul retro troviamo le connessioni: una porta USB 3.0 Micro-B e l’ingresso per l’alimentazione. Manca un interruttore fisico per l’accensione, il che significa che l’unità si attiva automaticamente quando viene collegata all’alimentazione e al computer. Questa scelta può risultare comoda per chi desidera operazioni plug-and-play, ma alcuni utenti preferirebbero avere il controllo manuale sull’accensione.

Un piccolo LED bianco sulla parte frontale indica lo stato dell’unità: lampeggiante durante le operazioni di lettura/scrittura, fisso quando l’unità è accesa ma inattiva. La luce non è particolarmente intensa e non disturba nemmeno in ambienti poco illuminati, un dettaglio che ho apprezzato durante le sessioni di lavoro notturne.

Un aspetto critico da menzionare riguarda l’impossibilità di aprire il case senza danneggiarlo. A differenza di alcuni enclosure che permettono di sostituire il disco interno in caso di necessità, il My Book è progettato come unità sigillata. Questo significa che se la scheda controller dovesse guastarsi mentre il disco interno rimane funzionante, l’accesso ai dati richiederebbe interventi invasivi. È un compromesso che Western Digital giustifica con la crittografia hardware integrata, ma che limita le opzioni di recupero dati in scenari specifici.

Specifiche tecniche

Modello: WD My Book WDBBGB0120HBK

Capacità dichiarata: 12 TB

Capacità formattata (circa): 10,9 TB

Interfaccia: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), retrocompatibile USB 2.0

Velocità interfaccia: Fino a 5 Gbps (USB 3.0)

Tipo di disco: HDD meccanico 3,5 pollici

Velocità di rotazione: 5400 RPM

Crittografia: AES 256-bit hardware

File system preformattato: exFAT

Compatibilità sistemi operativi: Windows 10 e successivi, macOS 11 e successivi

Dimensioni (A x L x P): 170,6 x 48,8 x 139,3 mm

Peso: Circa 970 grammi

Alimentazione: Esterna (AC adapter incluso)

Temperatura operativa: 5°C – 35°C

Temperatura di stoccaggio: -40°C – 65°C

Garanzia: 3 anni limitata

Software incluso: WD Discovery, WD Backup, WD Security, WD Drive Utilities

Compatibilità backup: Time Machine (macOS), Acronis True Image WD Edition

La tabella sopra riassume le specifiche tecniche principali del WD 12TB My Book. Vale la pena soffermarsi su alcuni aspetti particolari che meritano approfondimento.

La differenza tra capacità dichiarata e capacità effettivamente utilizzabile è un fenomeno noto a chiunque abbia familiarità con dispositivi di storage. I produttori calcolano la capacità usando la convenzione decimale (1 TB = 1.000 miliardi di byte), mentre i sistemi operativi utilizzano la convenzione binaria (1 TiB = 1.099.511.627.776 byte). Questo spiega perché dei 12 TB nominali ne risultino disponibili circa 10,9 dopo la formattazione: non si tratta di spazio mancante, ma di una differenza nel metodo di calcolo.

La velocità di rotazione di 5400 giri al minuto colloca questo disco nella categoria delle unità ottimizzate per il consumo energetico e la silenziosità piuttosto che per le prestazioni pure. Non aspettatevi le velocità di un disco a 7200 RPM, ma in cambio otterrete temperature operative inferiori e un funzionamento più discreto dal punto di vista acustico.

L’interfaccia USB 3.2 Gen 1 corrisponde tecnicamente al vecchio standard USB 3.0, con velocità teoriche fino a 5 Gbps. In pratica, le velocità di trasferimento saranno limitate dalle prestazioni del disco meccanico stesso, che raramente superano i 200 MB/s in condizioni ideali.

Applicazione

Western Digital fornisce una suite software piuttosto articolata per gestire il My Book 12TB. Al primo collegamento, l’unità contiene già i file di installazione di WD Discovery, l’hub centrale che permette di accedere a tutte le altre applicazioni proprietarie. L’installazione richiede una connessione internet per scaricare eventuali aggiornamenti e completare il processo di attivazione.

WD Discovery funge da pannello di controllo unificato. Da qui è possibile visualizzare lo stato dell’unità, accedere alle impostazioni di sicurezza, gestire i backup e verificare la disponibilità di aggiornamenti firmware. L’interfaccia è pulita e ragionevolmente intuitiva, anche se alcuni menu risultano un po’ troppo annidati per i miei gusti. La funzionalità di importazione da servizi cloud come Dropbox, Google Drive e Facebook è interessante, sebbene richieda l’autorizzazione ai rispettivi account e sollevi legittime considerazioni sulla privacy.

WD Backup è il software dedicato al backup automatico. Permette di pianificare copie di sicurezza orarie, giornaliere o mensili, selezionando cartelle specifiche o interi volumi. L’approccio è semplice e adatto a utenti non esperti che desiderano una soluzione configurabile in pochi minuti. Mancano funzionalità avanzate come il versioning dettagliato o il backup differenziale intelligente, ma per la maggior parte degli scenari domestici il software risulta adeguato.

WD Security gestisce la crittografia e la protezione tramite password. Una volta impostata una chiave di accesso, l’unità risulta inaccessibile senza inserire la password corretta. La crittografia AES a 256 bit avviene a livello hardware, il che significa che non impatta sulle prestazioni del sistema e garantisce un livello di sicurezza elevato. Attenzione però: dimenticare la password significa perdere irrimediabilmente accesso ai dati, poiché Western Digital non dispone di chiavi di recupero.

WD Drive Utilities offre strumenti diagnostici per verificare lo stato di salute del disco, eseguire test superficiali o approfonditi e configurare opzioni come lo sleep timer. Ho trovato particolarmente utile la possibilità di controllare i parametri S.M.A.R.T. senza ricorrere a software di terze parti.

Per gli utenti Mac, il My Book è pienamente compatibile con Time Machine, il sistema di backup integrato in macOS. Questa integrazione nativa elimina la necessità di software aggiuntivo per chi opera esclusivamente nell’ecosistema Apple.

È inclusa inoltre la licenza per Acronis True Image WD Edition, una versione personalizzata del noto software di backup che consente di creare immagini di sistema complete, utili per ripristinare un computer in caso di guasti catastrofici. La presenza di questo software aggiunge valore significativo al pacchetto complessivo.

Hardware

Il cuore del WD 12TB My Book è un disco meccanico da 3,5 pollici con piatti magnetici che ruotano a 5400 RPM. Western Digital non specifica pubblicamente quale modello esatto sia contenuto nell’enclosure, ma dalle analisi degli utenti che hanno smontato unità simili emerge che spesso si tratta di dischi della famiglia WD Red o equivalenti, originariamente progettati per applicazioni NAS.

Questo dettaglio è rilevante perché i dischi ottimizzati per NAS sono costruiti per funzionare in modo continuativo e resistere a vibrazioni moderate, caratteristiche che si traducono teoricamente in maggiore affidabilità anche in un contesto desktop. Tuttavia, va precisato che l’utilizzo di un disco destinato a un enclosure consumer potrebbe differire nelle specifiche esatte rispetto al prodotto venduto singolarmente.

La scheda controller interna, comunemente chiamata daughterboard, gestisce la conversione del segnale SATA nativo del disco verso l’interfaccia USB esterna. Questa scheda integra anche il chip responsabile della crittografia hardware AES a 256 bit. È proprio la presenza di questo componente che rende impossibile estrarre il disco e collegarlo direttamente via SATA a un altro sistema per recuperare i dati: senza la chiave di crittografia memorizzata nel chip, i dati risulterebbero illeggibili.

Il sistema di dissipazione termica si affida principalmente alla convezione passiva attraverso le aperture presenti nella scocca. Non ci sono ventole interne, il che contribuisce alla silenziosità dell’unità ma richiede attenzione al posizionamento: evitate di ostruire le fessure di ventilazione o di collocare il disco in spazi chiusi con scarsa circolazione d’aria.

L’alimentatore esterno fornisce l’energia necessaria al funzionamento del disco. La potenza erogata è adeguata alle richieste dei dischi da 3,5 pollici ad alta capacità, che tipicamente necessitano di più corrente durante la fase di spin-up rispetto al funzionamento a regime. La qualità dell’alimentatore sembra ragionevole, anche se alcuni utenti più esigenti potrebbero preferire sostituirlo con modelli di fascia superiore per maggiore tranquillità.

Test

Per valutare le prestazioni reali del WD 12TB My Book, ho condotto una serie di prove d’uso che riflettono scenari tipici per questo tipo di dispositivo. Non ho utilizzato benchmark sintetici con strumentazione professionale, bensì ho preferito concentrarmi su attività concrete che potrebbero interessare l’utente medio.

Il primo test ha riguardato il trasferimento di una cartella contenente circa 500 GB di file video in formato 4K. Si trattava di file di grandi dimensioni, compresi tra 2 e 15 GB ciascuno. L’operazione è stata completata in poco meno di 45 minuti, con velocità medie di trasferimento oscillanti tra 170 e 200 MB/s. Durante questa operazione il disco ha lavorato costantemente, producendo un leggero ronzio appena percepibile in un ambiente silenzioso.

Il secondo test ha coinvolto il backup di una libreria fotografica composta da oltre 50.000 immagini RAW e JPEG, per un totale di circa 300 GB. In questo caso la presenza di numerosi file di dimensioni moderate ha rallentato l’operazione rispetto al test precedente. Il tempo complessivo è stato di circa 35 minuti, con velocità medie più basse a causa dell’overhead legato alla gestione di molti file distinti.

Ho poi simulato uno scenario di utilizzo misto, alternando operazioni di lettura e scrittura simultanee: mentre copiavo nuovi file sul disco, accedevo contemporaneamente a documenti già archiviati. Le prestazioni sono rimaste accettabili, anche se ho notato rallentamenti percepibili quando le operazioni si sovrapponevano intensamente. È un comportamento normale per i dischi meccanici, intrinsecamente meno adatti al multitasking rispetto agli SSD.

Un test particolarmente rilevante ha riguardato la verifica dell’integrità dei dati dopo trasferimenti di grandi volumi. Utilizzando strumenti di checksum, ho confrontato gli hash dei file originali con quelli delle copie archiviate sul My Book. In nessun caso ho riscontrato discrepanze, confermando l’affidabilità del processo di scrittura.

Infine, ho lasciato l’unità in funzione continuativa per due settimane, sottoponendola a operazioni di backup automatico giornaliero e accessi occasionali. Durante questo periodo non ho riscontrato anomalie, blocchi o comportamenti erratici. I valori S.M.A.R.T. sono rimasti stabili e non hanno segnalato problemi incombenti.

È importante sottolineare i limiti metodologici di queste osservazioni: si tratta di test condotti su una singola unità, in condizioni specifiche, per un periodo limitato. Non possono predire il comportamento a lungo termine né essere generalizzati a tutti gli esemplari prodotti. Tuttavia, offrono un’indicazione ragionevole delle prestazioni attese in scenari d’uso realistici.

Approfondimenti

Crittografia hardware e sicurezza dei dati

La crittografia AES a 256 bit implementata nel WD My Book opera a livello hardware, il che significa che ogni dato scritto sul disco viene cifrato automaticamente prima di essere registrato sui piatti magnetici. Questo approccio presenta vantaggi significativi rispetto alla crittografia software: non impatta sulle prestazioni del processore del computer host, funziona indipendentemente dal sistema operativo e non può essere aggirata semplicemente collegando il disco a un altro sistema.

La protezione tramite password aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. Senza la password corretta, l’unità appare come non inizializzata al sistema operativo, rendendo inaccessibili i contenuti. Questa funzionalità è particolarmente utile in ambienti dove la riservatezza dei dati è prioritaria, come studi professionali o uffici domestici che gestiscono informazioni sensibili.

Esiste tuttavia un rovescio della medaglia che merita considerazione. La crittografia hardware è indissolubilmente legata alla scheda controller del My Book. Se questa scheda dovesse guastarsi, i dati sul disco diventerebbero irrecuperabili anche per laboratori specializzati in recupero dati. Nemmeno Western Digital dispone di strumenti per decifrare i contenuti senza la password originale. Per questo motivo, è fondamentale abbinare l’utilizzo del My Book a una strategia di backup su supporti diversificati.

Compatibilità multipiattaforma

La scelta di preformattare il WD 12TB My Book in exFAT riflette la volontà di offrire compatibilità immediata sia con Windows che con macOS senza necessità di riformattazione. Il file system exFAT supporta file di dimensioni superiori ai 4 GB (limite del vecchio FAT32) ed è leggibile e scrivibile nativamente da entrambi i sistemi operativi moderni.

Questa soluzione presenta però alcune limitazioni che gli utenti più esigenti dovrebbero considerare. exFAT non supporta i permessi avanzati del file system e manca di funzionalità come il journaling completo presente in NTFS o APFS. Per utilizzi esclusivamente Windows, la riformattazione in NTFS potrebbe offrire vantaggi in termini di affidabilità e gestione degli errori. Analogamente, gli utenti Mac che intendono sfruttare Time Machine potrebbero preferire il formato APFS o HFS+.

La riformattazione cancella i software preinstallati sul disco, ma questi possono essere scaricati gratuitamente dal sito Western Digital. Non si tratta quindi di una perdita permanente, solo di un passaggio aggiuntivo da considerare.

Rumorosità e vibrazioni

Un aspetto spesso trascurato nelle schede tecniche riguarda il comportamento acustico del dispositivo. Il WD My Book 12TB produce un livello di rumore che definirei moderato: percepibile in ambienti molto silenziosi ma facilmente mascherato dai rumori ambientali tipici di un ufficio o di una stanza abitata.

Durante le operazioni di lettura e scrittura, si avverte un leggero ronzio accompagnato occasionalmente dal caratteristico rumore delle testine in movimento. Non si tratta di suoni invasivi, ma chi è abituato alla silenziosità assoluta degli SSD potrebbe notare la differenza. In standby l’unità è praticamente silenziosa, un vantaggio per chi lascia il disco collegato permanentemente anche durante le ore notturne.

Le vibrazioni sono contenute grazie alla posizione verticale e ai piedini antiscivolo. Non ho riscontrato fenomeni di risonanza con la superficie della scrivania durante le sessioni di test. Consiglio comunque di evitare di posizionare l’unità su superfici che potrebbero amplificare le vibrazioni, come mensole metalliche sottili o pannelli di vetro non adeguatamente supportati.

Gestione termica

La gestione del calore in un disco meccanico ad alta capacità è un fattore critico per la longevità del dispositivo. Temperature eccessive accelerano l’usura dei componenti e possono portare a guasti prematuri. Il WD My Book affronta questa sfida attraverso un design che favorisce la convezione naturale: le scanalature nella parte inferiore del case creano canali attraverso cui l’aria calda può risalire e dissiparsi.

Durante i miei test, anche nelle sessioni di trasferimento prolungato, le temperature interne si sono mantenute entro limiti sicuri. Tuttavia, è fondamentale rispettare alcune precauzioni: evitare l’esposizione diretta alla luce solare, non ostruire le aperture di ventilazione, garantire almeno qualche centimetro di spazio libero attorno all’unità per la circolazione dell’aria.

In ambienti particolarmente caldi o durante ondate di calore estive, potrebbe essere utile monitorare periodicamente le temperature tramite WD Drive Utilities e valutare soluzioni di raffreddamento supplementare se i valori dovessero avvicinarsi alle soglie critiche.

Backup e ridondanza

Sebbene il WD My Book sia un ottimo strumento per il backup, non dovrebbe mai rappresentare l’unica copia dei dati importanti. La regola del 3-2-1 rimane il gold standard della conservazione dei dati: tre copie totali, su due tipi di supporti diversi, con una copia conservata off-site. Il My Book può costituire una delle componenti di questa strategia, ma non l’intera soluzione.

Il software WD Backup semplifica la configurazione di routine automatiche, permettendo di dimenticarsi del processo una volta impostato. Tuttavia, è buona pratica verificare periodicamente l’integrità dei backup: un archivio corrotto o incompleto è peggio di nessun archivio, perché offre una falsa sicurezza.

Per chi gestisce dati professionali o ricordi insostituibili come archivi fotografici familiari, consiglio di abbinare il My Book a un servizio di backup cloud. La combinazione di storage locale per accessi rapidi e replica remota per protezione da disastri offre un livello di sicurezza difficilmente raggiungibile con una singola soluzione.

Confronto con SSD esterni

La domanda che molti si pongono è se abbia ancora senso acquistare un hard disk meccanico nell’era degli SSD. La risposta dipende interamente dalle priorità dell’utente. Gli SSD esterni offrono velocità incomparabilmente superiori, maggiore resistenza agli urti e dimensioni più compatte. Tuttavia, a parità di capacità, costano significativamente di più.

Un SSD esterno da 12 TB, ammesso che esista come prodotto consumer, costerebbe diverse volte il prezzo del WD My Book equivalente. Per chi necessita di grandi capacità di archiviazione senza requisiti di velocità estrema, i dischi meccanici rimangono la scelta economicamente più sensata. La situazione cambia se la velocità è prioritaria: per editing video in tempo reale, gaming su librerie estese o utilizzi che richiedono accessi rapidi e frequenti, l’investimento in tecnologia SSD diventa giustificabile.

Il My Book si posiziona chiaramente nel segmento dell’archiviazione di massa e del backup, scenari dove la velocità sequenziale è sufficiente e il rapporto costo per gigabyte è determinante.

Longevità e aspettative di vita

I dischi meccanici hanno una vita operativa limitata, tipicamente espressa in ore di funzionamento o cicli di accensione. Western Digital garantisce il prodotto per tre anni, un periodo ragionevole che offre una certa tranquillità. Tuttavia, la durata effettiva può variare enormemente in base alle condizioni d’uso.

Fattori che influenzano negativamente la longevità includono temperature operative elevate, sbalzi termici frequenti, vibrazioni, accensioni e spegnimenti ripetuti e utilizzo in prossimità dei limiti di capacità. Al contrario, un utilizzo moderato in condizioni ambientali stabili può permettere al disco di superare ampiamente il periodo di garanzia.

Il monitoraggio periodico dei parametri S.M.A.R.T. tramite WD Drive Utilities o software di terze parti permette di individuare segnali precoci di deterioramento. Valori anomali di settori riallocati, errori di lettura o tempi di spin-up crescenti possono indicare problemi incombenti, offrendo l’opportunità di migrare i dati prima di un guasto catastrofico.

Utilizzo con NAS e dispositivi di rete

Sebbene il WD My Book sia progettato principalmente per il collegamento diretto a un computer, alcuni utenti potrebbero chiedersi se sia possibile utilizzarlo con dispositivi NAS o router dotati di porta USB. La risposta è condizionata dalla compatibilità specifica del dispositivo host.

Molti router moderni offrono funzionalità di condivisione USB che permettono di collegare un hard disk esterno e renderlo accessibile in rete. In questi scenari, il My Book funziona generalmente senza problemi, anche se le prestazioni saranno limitate dalla velocità dell’interfaccia USB del router e dalla banda della rete locale.

Per utilizzi NAS più intensivi, potrebbe essere preferibile optare per soluzioni progettate specificamente per questo scopo, come i dischi WD Red o le unità My Cloud della stessa Western Digital. Queste offrono funzionalità dedicate come la compatibilità RAID e firmware ottimizzato per il funzionamento continuativo.

Considerazioni ambientali

In un’epoca di crescente attenzione alla sostenibilità, vale la pena considerare l’impatto ambientale delle nostre scelte tecnologiche. I dischi meccanici contengono terre rare e materiali il cui smaltimento richiede processi specifici. Al termine della vita operativa, il My Book dovrebbe essere conferito presso centri di raccolta RAEE anziché gettato nei rifiuti ordinari.

Western Digital partecipa a programmi di riciclo in diversi paesi, anche se la disponibilità varia geograficamente. Prima di acquistare, potrebbe valere la pena informarsi sulle opzioni di smaltimento disponibili nella propria area.

Dal punto di vista del consumo energetico, il My Book rappresenta una soluzione ragionevolmente efficiente per la capacità offerta. Le funzionalità di risparmio energetico permettono di minimizzare l’impatto quando l’unità non è in uso attivo.

Funzionalità

Il WD 12TB My Book concentra le sue funzionalità principali attorno a tre pilastri: capacità, sicurezza e semplicità d’uso. Non si tratta di un dispositivo ricco di caratteristiche esotiche, ma piuttosto di una soluzione che fa bene le cose essenziali.

La protezione tramite password e la crittografia hardware rappresentano il valore aggiunto più significativo rispetto a unità più economiche della concorrenza. Attivare la protezione richiede pochi minuti attraverso WD Security e da quel momento ogni accesso al disco richiederà l’autenticazione. È possibile configurare lo sblocco automatico su computer fidati, evitando la seccatura di inserire la password a ogni connessione sulla propria workstation principale.

L’integrazione con i principali servizi cloud attraverso WD Discovery aggiunge versatilità al prodotto. La possibilità di importare automaticamente contenuti da Dropbox, Google Drive o social network trasforma il My Book in un hub di consolidamento per la propria vita digitale. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi desidera mantenere una copia locale di contenuti altrimenti dispersi su multiple piattaforme online.

Il supporto per Time Machine su macOS è trasparente e non richiede configurazioni particolari oltre alla riformattazione in un file system compatibile. Gli utenti Mac che già utilizzano Time Machine troveranno nel My Book un’espansione naturale della propria strategia di backup.

Le utilità diagnostiche integrate permettono di monitorare la salute del disco senza ricorrere a software esterni. Test rapidi e approfonditi verificano l’integrità della superficie magnetica, mentre il monitoraggio S.M.A.R.T. offre indicazioni sullo stato generale dei componenti meccanici.

Mancano funzionalità avanzate come la compressione automatica, la deduplicazione o il versioning granulare dei file. Chi necessita di queste caratteristiche dovrà rivolgersi a soluzioni software di terze parti o a piattaforme NAS dedicate.

Pregi e difetti

Dopo diverse settimane di utilizzo, posso tracciare un bilancio equilibrato dei punti di forza e delle criticità del WD 12TB My Book.

Pregi:

Capacità generosa che soddisfa le esigenze di archiviazione della maggior parte degli utenti domestici e dei piccoli professionisti

Crittografia hardware AES a 256 bit integrata, con protezione tramite password affidabile

Suite software completa che copre backup, sicurezza e diagnostica senza costi aggiuntivi

Compatibilità nativa con Time Machine e inclusione di Acronis True Image WD Edition

Design discreto che si integra bene in ambienti domestici o da ufficio

Rumorosità contenuta e temperature operative ragionevoli

Garanzia triennale che offre una certa tranquillità

Difetti:

Necessità di alimentazione esterna che limita la portabilità e occupa una presa elettrica

Impossibilità di aprire il case per accedere al disco interno in caso di guasto del controller

Velocità di rotazione di soli 5400 RPM, inferiore ai dischi più performanti

Capacità effettiva significativamente inferiore a quella dichiarata a causa delle convenzioni di calcolo

Software che richiede connessione internet per l’installazione completa

Assenza di un interruttore fisico di accensione

Prezzo

Il WD 12TB My Book si posiziona in una fascia di prezzo intermedia per il segmento degli hard disk esterni desktop ad alta capacità. Al momento della stesura di questa recensione, il prodotto è disponibile in Italia a prezzi che oscillano indicativamente tra i 250 e i 300 euro, con variazioni significative in base al rivenditore e alla presenza di promozioni.

Rispetto alla concorrenza diretta, come il Seagate Expansion Desktop da 12 TB, il My Book presenta un prezzo leggermente superiore. Questa differenza si giustifica con le funzionalità aggiuntive: la crittografia hardware, la suite software più articolata e la garanzia triennale rispetto ai due anni di alcuni concorrenti. Chi non necessita di queste caratteristiche potrebbe trovare più conveniente la versione WD Elements, che offre capacità analoga a costo inferiore rinunciando a sicurezza e software avanzati.

Analizzando il rapporto costo per terabyte, il My Book da 12 TB risulta più conveniente rispetto alle varianti di capacità inferiore della stessa linea. In generale, le unità ad alta capacità offrono un migliore rapporto prezzo/spazio rispetto a quelle più piccole. Se il budget lo permette e lo spazio aggiuntivo risulta utile anche solo per margine futuro, orientarsi verso capacità maggiori è spesso la scelta economicamente più razionale nel lungo periodo.

Le offerte promozionali periodiche possono portare riduzioni significative. Durante eventi come il Black Friday o il Prime Day, non è raro vedere sconti del 15-20% che rendono il prodotto particolarmente appetibile. Chi non ha urgenza immediata potrebbe valutare di monitorare i prezzi e attendere un’occasione favorevole.

Per chi fosse interessato alla possibilità di estrarre il disco interno per utilizzi alternativi, vale la pena notare che il costo del My Book completo è spesso inferiore a quello di un disco interno di capacità equivalente venduto singolarmente. Questa anomalia del mercato ha portato alcuni utenti a praticare lo shucking, ovvero l’estrazione del disco dall’enclosure per l’installazione in case esterni alternativi o NAS. È una pratica che invalida la garanzia e richiede competenze tecniche, ma che può risultare economicamente vantaggiosa in determinati scenari.

Conclusioni

Il WD 12TB My Book si conferma una soluzione solida e affidabile per chi cerca capacità di archiviazione generosa abbinata a funzionalità di sicurezza integrate. Non è il disco più veloce sul mercato, né il più economico, ma occupa una posizione equilibrata che lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi.

Lo consiglio a chi necessita di uno storage desktop permanente per backup automatici, archiviazione di librerie multimediali estese o conservazione di progetti di lavoro. La crittografia hardware e la protezione tramite password aggiungono un livello di tranquillità per chi gestisce dati sensibili. La suite software, pur non eccezionale, è funzionale e copre le esigenze basilari senza richiedere investimenti aggiuntivi.

Non lo consiglierei invece a chi cerca prestazioni elevate per editing video in tempo reale, a chi necessita di portabilità frequente o a chi preferisce avere pieno controllo sull’hardware con la possibile di sostituire componenti. In questi casi, soluzioni alternative come SSD esterni, enclosure con dischi intercambiabili o NAS dedicati potrebbero risultare più appropriate.

Nel complesso, il My Book mantiene la promessa implicita nel suo nome: essere il libro dove conservare i propri ricordi digitali con ragionevole sicurezza. Non rivoluziona il settore, ma fa egregiamente il lavoro per cui è stato progettato. Per molti utenti, questo è esattamente ciò che serve. Attualmente è disponibile su Amazon Italia.