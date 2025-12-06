Realme GT 8 Pro Dream Edition: design UNICO per gli appassionati di F1 Aston Martin

Il nuovissimo Realme GT 8 Pro debutta sul mercato in una veste decisamente insolita e affascinante: la Dream Edition, realizzata in collaborazione con il team di Formula 1 Aston Martin Aramco. Un modello pensato per gli appassionati del motor sport, immediatamente riconoscibile grazie alla cura maniacale nei dettagli estetici e alla forte ispirazione alle livree delle monoposto.

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Si tratta dell’attuale top di gamma Realme, un dispositivo che mira a competere con i migliori smartphone del 2025, offrendo prestazioni di altissimo livello e un set di caratteristiche tecniche aggressive, in piena sintonia con il mondo delle corse. Tuttavia, uno dei punti di forza storici di Realme – il prezzo particolarmente competitivo – sembra perdere un po’ di peso con questa edizione speciale, che si colloca in una fascia premium a tutti gli effetti.

Design e unboxing

L’esperienza utente con la Dream Edition parte già dalla confezione, realizzata con una cura superiore alla media. Le scatole richiamano immediatamente i colori della livrea Aston Martin, con la combinazione tra Lime Essence e Aston Martin Green che ritroveremo poi anche sullo smartphone stesso. Ogni elemento, dalla scatola alla cover, è realizzato con grande attenzione ai dettagli.

Una particolarità esclusiva di questo modello è il comparto fotografico intercambiabile: nella confezione si trovano infatti due moduli posteriori, uno circolare (più comune sugli smartphone moderni) e uno rettangolare, più originale e vicino al tema automobilistico. Con un piccolo cacciavite incluso, è possibile sostituire la placca e personalizzare il proprio dispositivo. Un dettaglio unico nel panorama degli smartphone moderni.

Sempre all’interno della confezione ci sono due cover dedicate, realizzate in gomma di ottima qualità, entrambe con finitura opaca e resistenti alle impronte. Immancabile, inoltre, una spilla personalizzata per l’estrazione del carrellino SIM, con inciso il numero 14 di Fernando Alonso.

Passando allo smartphone vero e proprio, il retro presenta un verde fluido con effetto flip flop, un richiamo diretto alle livree da corsa. L’impressione al tatto è subito premium: materiali solidi, texture curata e dettagli raffinati, come la trama simil fibra di carbonio attorno alle fotocamere.

La scocca è certificata IP68 e IP69, garantendo ottima resistenza ad acqua e polvere. Il peso, tuttavia, si fa sentire: 214 o 218 grammi a seconda della versione, rendendolo un dispositivo non leggerissimo. Il frame è completamente squadrato, dettaglio che assicura un grip sorprendentemente buono.

La disposizione degli elementi è la seguente:

inferiore: USB-C, speaker e carrellino SIM;

superiore: secondo speaker;

destro: tasto accensione e bilanciere volume;

sinistro: completamente pulito.

Un design maturo, solido e ricercato, impreziosito dall’esclusività della collaborazione Aston Martin.

Display e audio

Il Realme GT 8 Pro Dream Edition monta un ampio display AMOLED da 6,79 pollici, con risoluzione 2K e refresh rate variabile fino a 144 Hz. La luminosità di picco raggiunge i 7.000 nit, un valore tra i più alti in assoluto nel 2025 e che garantisce leggibilità eccellente anche sotto luce solare diretta.

Come da tradizione AMOLED, i colori risultano vividi e brillanti, i neri sono profondi e gli angoli di visione molto ampi. L’esperienza visiva è complessivamente di ottimo livello.

Il comparto audio è affidato a una configurazione stereo con doppi speaker, che garantisce un buon volume e una resa chiara nei contenuti multimediali: film, serie TV, video online e musica. Tuttavia, sebbene l’audio sia potente, non arriva a quel livello “wow” che ci si potrebbe aspettare da un top di gamma premium, risultando buono ma non eccezionale.

Prestazioni e batteria

Sotto la scocca troviamo il meglio disponibile oggi sul mercato Android: il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5X più 12 GB di RAM virtuale, per un totale massimo di 28 GB. Lo storage interno è da 512 GB UFS 4.1, velocissimo.

Le prestazioni sono eccellenti in ogni situazione:

multitasking fluidissimo;

navigazione e animazioni impeccabili grazie ai 144 Hz;

gaming pesante sempre stabile e senza cali;

nessun surriscaldamento significativo anche sotto stress;

La gestione termica è sorprendentemente efficace: durante sessioni prolungate di gaming o video, lo smartphone si scalda, ma rimane sempre entro limiti più che accettabili.

Il tutto è alimentato da una generosa batteria da 7.000 mAh, che garantisce una giornata piena anche con utilizzo stressato. La ricarica è uno dei punti forti:

120 W cablata, velocissima;

50 W wireless;

Comparto fotografico

Sul retro del Realme GT 8 Pro Dream Edition troviamo tre fotocamere:

50 MP principale;

50 MP ultra-wide;

200 MP teleobiettivo con zoom ottico 3x e digitale fino a 120x;

La fotocamera frontale è da 32 MP.

Gli scatti prodotti dal dispositivo sono di ottima qualità, con una grande quantità di dettaglio sia di giorno che di notte. L’HDR lavora bene e permette foto convincenti anche in condizioni difficili, come controluce o scene molto contrastate.

Tuttavia emerge una differenza cromatica evidente tra le varie lenti, soprattutto in notturna:

la grandangolare tende a colori più caldi,

le altre fotocamere tendono al freddo.

Inoltre, anche se la resa è ottima, i colori risultano talvolta un po’ troppo saturi e contrastati, meno naturali rispetto ad altri top di gamma.

Tra le modalità speciali troviamo:

Modalità sott’acqua, con sistema di espulsione dell’acqua dagli speaker;

Cielo Stellato, che permette lunghe esposizioni da 5 minuti su treppiedi.

La selfie camera è invece leggermente sottotono: buona, ma non sorprendente, soprattutto considerando il prezzo dello smartphone.

Software

La Dream Edition porta con sé anche un’importante personalizzazione software. Le icone sono completamente ridisegnate per richiamare lo stile Aston Martin Aramco, con tonalità ispirate ai colori del team e grafiche dedicate anche per app famose come YouTube, Google TV, TikTok, Instagram e Facebook.

Il sistema risulta:

leggero;

pulito;

privo di bloatware inutili;

molto fluido e ben ottimizzato;

Vi sono inoltre molte opzioni di personalizzazione per modificare interfaccia, schermata di blocco e stile generale del dispositivo.

Prezzi e conclusioni

Il Realme GT 8 Pro è disponibile in due configurazioni:

12 GB + 256 GB a 999,99 euro (su Amazon) ;

a ; 16 GB + 512 GB a 1.199 euro (Unieuro, Euronics, MediaWorld).

La Dream Edition, disponibile solo nel taglio 16 + 512, arriva anch’essa a 1.199 euro. Una scelta che sorprende, considerando la natura speciale dell’edizione, ma che potrebbe variare in base ai prezzi di lancio definitivi.

In conclusione, questo smartphone offre:

prestazioni eccellenti;

design unico;

grande cura nei dettagli;

comparto hardware da vero top di gamma;

autonomia molto buona e ricarica rapidissima;

Il prezzo è sicuramente più alto rispetto alla tradizione Realme, ma perfettamente in linea con i top di gamma del 2025.

La Dream Edition è consigliata soprattutto agli appassionati di Formula 1 e del team Aston Martin Aramco, mentre chi cerca solo le prestazioni potrebbe optare per il modello standard.