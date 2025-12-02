Narwal Freo X10 Pro: doppio sistema anti groviglio e navigazione LiDAR

Il panorama dei prodotti dedicati alla pulizia intelligente della casa continua a crescere senza sosta. Ogni anno nuovi brand e nuovi modelli si affacciano sul mercato, ampliando l’offerta ma creando al contempo una certa confusione per chi desidera acquistare il dispositivo più adatto alle proprie esigenze. Tra le aziende più giovani ma già riconoscibili in questo settore troviamo Narval, un marchio che negli ultimi anni ha proposto soluzioni innovative, come robot con stazioni in grado di filtrare e riutilizzare l’acqua, riducendo la necessità di manutenzione.

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Dopo aver già testato diversi loro modelli, oggi analizziamo il nuovo Narval Freo X10 Pro, un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia media che porta con sé alcune caratteristiche tipiche di prodotti più costosi. Tuttavia, come ogni dispositivo, anche questo non è esente da difetti, e in questa recensione completa vi racconterò nel dettaglio punti di forza e criticità.

Unboxing

L’imballaggio del Narval Freo X10 Pro è estremamente curato: il robot e la base arrivano perfettamente protetti, quindi non ci sono particolari timori riguardo eventuali danni durante la spedizione. Il montaggio è semplice e intuitivo: basta collegare la base alla presa di corrente, inserire il robot nella sua sede e rimuovere le plastiche protettive.

È necessario applicare la spazzola laterale al robot e inserire il sacchetto per la raccolta delle polveri all’interno della stazione. In confezione non mancano i manuali di istruzione, ma la procedura è talmente immediata che in pochi passaggi si è già pronti a configurare il dispositivo. Sollevando il coperchio magnetico del robot si accede al QR code da scansionare con lo smartphone per effettuare l’associazione all’app Narval, oltre al tasto di accensione. La configurazione richiede davvero pochi minuti e consente di procedere subito con la prima mappatura della casa.

Design

Il Narval Freo X10 Pro presenta un design totalmente bianco, sia per il robot che per la base. Lo stile è minimal, elegante e adatto a qualunque tipo di arredamento. Le dimensioni del robot sono di circa 355 x 350 x 108 mm per un peso di 3.7 kg, mentre al suo interno troviamo una batteria da 5200 mAh. Sotto il coperchio magnetico è posizionato il contenitore delle polveri, removibile ma non necessario da svuotare manualmente, poiché la stazione provvede automaticamente all’operazione. Frontalmente è presente la fotocamera con i sensori di movimento, mentre sul retro troviamo i pin per la ricarica.

Capovolgendo il robot si notano la spazzola laterale antigroviglio e la spazzola centrale a rullo zero tangling, anch’essa progettata per evitare accumuli di capelli e peli. Nel nostro utilizzo di tre settimane non abbiamo mai riscontrato blocchi o grovigli. Nella parte inferiore sono collocati anche i due mop triangolari per il lavaggio, facilmente removibili tramite aggancio magnetico e sistema a velcro, e uno dei mop integra il braccio laterale oscillante che gli permette di raggiungere gli angoli della casa.



La base di ricarica misura circa 431 × 403 × 462 mm per un peso di 8.4 kg e integra un sacchetto per la polvere da 2.5 litri. Sollevando il coperchio si accede ai vani dell’acqua pulita e dell’acqua sporca. La stazione All-in-One comprime automaticamente la polvere nel sacchetto, garantendo fino a 120 giorni di autonomia senza necessità di svuotamento. Inoltre pulisce e asciuga i mop con aria calda fino a 45° per prevenire cattivi odori.

Tecnologia a bordo

Il Narval Freo X10 Pro integra diverse tecnologie avanzate per migliorare la qualità della pulizia. I sensori a ultrasuoni identificano i tappeti e selezionano automaticamente una delle quattro modalità di aspirazione in base all’altezza delle fibre. I mop si alzano automaticamente fino a 12 mm per evitare contaminazioni durante il passaggio sui tappeti.

Il robot dispone inoltre del rilevatore automatico delle aree più sporche, che gli consente di aumentare la potenza di aspirazione, l’erogazione dell’acqua e il numero di passaggi in punti particolarmente critici. Il supporto ai comandi vocali tramite Siri, Alexa e Google Home rende l’utilizzo ancora più versatile.



Il sistema LiDAR, ToF e le luci strutturate 3D permettono al robot di evitare efficacemente ostacoli di ogni tipo, inclusi oggetti piccoli e cavi, anche completamente al buio. Durante i nostri test questa tecnologia si è rivelata estremamente affidabile.

App mobile

L’app Narval Freo è intuitiva e ben progettata. Dopo la configurazione iniziale, il robot effettua una scansione rapida degli ambienti e genera una mappa dettagliata. È possibile memorizzare mappe di più piani o abitazioni, selezionandole di volta in volta.



Dall’app si possono modificare le mappe unendo o dividendo stanze, rinominandole, aggiungendo mobili o impostando zone vietate e aree particolarmente sporche. È disponibile anche una mappa 3D dell’abitazione, molto curata graficamente.

L’app permette inoltre di monitorare la stazione di ricarica, verificare il livello di riempimento del sacchetto della polvere, avviare la pulizia o asciugatura dei mop e gestire la raccolta automatica delle polveri dal robot alla base.

Le modalità di pulizia sono molteplici:

Aspira e lava simultaneamente;

Aspira e poi lava;

Solo aspirazione;

Solo lavaggio;

Modalità personalizzata con regolazione di ogni parametro stanza per stanza;

Tra le impostazioni avanzate troviamo aggiornamenti firmware, frequenza del ritorno alla base per il risciacquo dei mop, modalità non disturbare, blocco bambini, opzioni per case con animali, gestione accessori e scelta della voce del robot.

Come lava e aspira

All’atto pratico, il Narval Freo X10 Pro offre ottime prestazioni in fase di aspirazione. La navigazione è precisa, il riconoscimento degli ostacoli è molto efficace e il robot evita anche cavi sottili senza problemi. Il mop angolare estensibile si rivela una tecnologia davvero utile, capace di pulire angoli e punti difficili intorno a sedie o mobili.

La spazzola laterale e il rullo centrale lavorano molto bene insieme nel convogliare polvere e detriti verso il sistema di aspirazione. Non avendo animali domestici, non abbiamo potuto testare la resa con peli abbondanti, ma per quanto riguarda capelli e detriti quotidiani il rullo non si è mai aggrovigliato.

Ottimi risultati anche sui tappeti: la potenza si adatta automaticamente e la pulizia è sempre precisa.

Per quanto riguarda il lavaggio, invece, si notano alcuni limiti. Pur raggiungendo bene gli angoli, la qualità complessiva della pulizia può risultare non sempre impeccabile: talvolta si presentano aloni o leggere zone appiccicose dopo il passaggio, nonostante numerosi test effettuati in oltre tre settimane di utilizzo. Nulla di drammatico, ma è un aspetto da considerare se si cerca un robot top di gamma specificamente per la parte lavante.

Prezzi e conclusioni

Il Narval Freo X10 Pro arriva sul mercato a 599,oo euro, ma attualmente è disponibile in offerta a circa 499,00 euro, un prezzo che lo rende particolarmente competitivo. Narval propone spesso promozioni interessanti, motivo per cui vale la pena monitorare i link ufficiali e quelli Amazon per approfittare delle migliori occasioni.

Nel complesso, questo modello rappresenta un ottimo equilibrio: non è un entry-level, ma non appartiene nemmeno alla fascia premium più costosa. È un solidissimo medio gamma che garantisce un’eccellente navigazione, grande affidabilità, ottimo riconoscimento degli ostacoli e una buona gestione della casa quotidiana. L’aspirazione è sempre efficace, mentre il lavaggio presenta qualche limite ma resta comunque più che sufficiente per un utilizzo giornaliero di mantenimento.