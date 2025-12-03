Motorola Edge 60 Neo: leggero, piacevole e pieno di contraddizioni (positive), RECENSIONE

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Ci sono smartphone che ti conquistano al primo tocco e altri che ti spiazzano con le loro contraddizioni. Il Motorola Edge 60 Neo appartiene a entrambe le categorie. È un dispositivo che unisce ergonomia perfetta e grande autonomia con qualche scelta discutibile lato prestazioni e fluidità. L’ho provato a fondo per capire se, dietro la sua compattezza e il suo design raffinato, ci fosse un vero “daily driver” o un semplice esperimento di equilibrio. La risposta, come spesso accade con Motorola, non è netta, ma complessa: un medio gamma concreto, che non vuole strafare, ma che sa sorprendere quando serve.

Design e costruzione

Partiamo da ciò che conquista subito: la costruzione. È raro trovare un telefono che riesca a essere così compatto e al tempo stesso robusto. Con i suoi 175 grammi e 8,1 mm di spessore, l’Edge 60 Neo si impugna che è un piacere. Le linee morbide, il retro satinato e la finitura colorata (disponibile in tonalità vivaci e moderne) lo rendono uno degli smartphone più eleganti della fascia media. L’azienda ha curato ogni dettaglio, perfino la confezione — profumata, come da tradizione — che include una cover in tinta con la scocca. Una trovata simpatica, ma anche utile, perché aggiunge subito protezione senza sacrificare il look.

Il dispositivo gode inoltre della certificazione IP69, una rarità in questa fascia: significa resistenza totale a polvere e immersioni in acqua, ma anche ai getti d’acqua calda, un dettaglio che fa la differenza in termini di robustezza.

Display

Il pannello è un OLED da 6,36 pollici con risoluzione Full HD+ (2670×1200) e refresh rate a 120 Hz. È uno dei punti di forza di questo modello: la qualità visiva è eccellente, i neri sono profondi e la luminosità si difende bene anche sotto la luce diretta del sole. Oggi questo viene definito “piccolo”: mi vien da ridere. Le dimensioni ridotte del display rendono l’esperienza d’uso piacevolmente compatta: si usa con una mano senza sforzo, ed è perfetto per chi non ama gli smartphone ingombranti. C’è solo una piccola pecca estetica: le cornici non sono perfettamente simmetriche, e a un occhio attento la cosa può saltare all’occhio. Nulla di drammatico, ma su un prodotto così curato nel design, si nota.

Prestazioni e fluidità

Sotto la scocca batte un MediaTek Dimensity 7400 realizzato a 4 nm, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Sulla carta è un pacchetto solido, ma nella pratica l’esperienza è un po’ altalenante. Il telefono è fluido nella maggior parte delle operazioni, ma quando si passa rapidamente da un’app all’altra o si aprono processi in background pesanti, compare qualche esitazione. Non è un problema grave, ma si percepisce che l’ottimizzazione del software non è perfetta. Motorola, che ci aveva abituati a una reattività quasi da Pixel, qui si mostra più “rilassata”. Il sistema gira bene, ma manca quel guizzo da top di gamma mancato che in passato era il marchio di fabbrica dei suoi medi di gamma.

Software e interfaccia

Il telefono arriva con Android 15 e la solita interfaccia Motorola, che resta una delle più pulite sul mercato. È quasi stock, con poche personalizzazioni ma mirate: le gesture storiche (torcia con doppio colpo di polso, fotocamera con rotazione del polso) sono sempre presenti e affidabili. La vera novità è l’integrazione massiccia dell’intelligenza artificiale: troviamo la suite Gemini di Google e l’app Moto AI, che crea sfondi, riassume notifiche e genera playlist. Interessante anche Smart Connect, che semplifica il collegamento con PC e tablet Lenovo, e Moto Secure, che permette di gestire la privacy e creare aree protette.

Meno riuscita, invece, la parte “promozionale”: Motorola ha introdotto un feed di notizie sponsorizzate nella schermata di blocco, che si può disattivare, ma resta un fastidio. È la prima volta che il software di un Motorola “spinge” così tanto su contenuti non richiesti. Peccato, perché il resto del sistema resta piacevole e intuitivo.

Fotocamere

Il comparto fotografico è un piccolo colpo di scena. L’Edge 60 Neo monta una tripla fotocamera composta da:

sensore principale da 50 MP (f/1.8, OIS),

ultra-grandangolare da 13 MP con campo visivo a 120°,

teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, una vera rarità in questa fascia.

Gli scatti diurni sono convincenti: colori naturali, ottima gestione delle luci e un livello di dettaglio sopra la media. Anche il teleobiettivo fa il suo dovere, con immagini nitide e poco rumore digitale fino a 6x. In notturna, l’elaborazione tende ad alzare un po’ i contrasti, ma il risultato resta utilizzabile. Il problema, semmai, è la velocità dell’app fotocamera: lo scatto non è immediato e il passaggio tra una lente e l’altra richiede un secondo di troppo. È un peccato, perché la qualità complessiva c’è. I video arrivano fino a 4K 30 fps, mentre in Full HD si può girare a 60 fps. Niente 4K a 60, e un po’ di rolling shutter nelle panoramiche più veloci, ma la stabilizzazione ottica aiuta molto.

Autonomia e ricarica

E qui arriva il colpo di scena: 5200 mAh di batteria in un corpo così compatto. È un risultato tecnico notevole, e nell’uso reale si traduce in una durata eccellente. In una giornata di utilizzo intenso (6 ore di schermo, social, navigazione e streaming), si arriva tranquillamente a sera con oltre il 40% di carica residua. In modalità più tranquilla, il telefono supera le 36 ore. La ricarica è altrettanto convincente: 80% in circa 20 minuti, 100% in meno di 40, grazie alla ricarica rapida cablata. C’è anche la ricarica wireless da 15W, un’aggiunta gradita e ormai rara sui medi di gamma. È uno smartphone che, sotto questo aspetto, fa meglio di molti top di gamma: sempre freddo, stabile e affidabile.

Reparto telefonico e audio

Come da tradizione Motorola, la parte telefonica è impeccabile. La ricezione è stabile, l’audio in chiamata cristallino e il vivavoce molto potente. L’audio stereo restituisce un suono equilibrato, con una buona separazione dei canali e un volume più che sufficiente per video e musica. Non c’è il jack da 3,5 mm, ma la qualità del Bluetooth 5.4 e il supporto ai codec aptX HD compensano ampiamente. Apprezzabile anche la possibilità, sempre più rara, di registrare le chiamate direttamente dal dialer nativo.

Come va nell’uso quotidiano?

Dopo diverse settimane di utilizzo, il Motorola Edge 60 Neo mi ha dato l’impressione di uno smartphone progettato con buon senso ma senza un vero slancio di ambizione. È perfetto per chi vuole un telefono compatto, affidabile e con una batteria che non cede mai. Ma se cercate un’esperienza sempre fluida e scattante, dovrete accettare qualche micro-lag qua e là. Il feedback aptico, poi, è uno dei punti più deboli: il motorino della vibrazione è poco preciso, con un suono sottile e “gommoso” che non trasmette quella sensazione premium che il design suggerisce.

Prezzo e conclusione

Il prezzo di listino è di 399 euro, spesso in offerta a 349 euro. È una cifra coerente con la dotazione, anche se il valore percepito, in termini di prestazioni pure, si avvicina di più ai 299 euro. Ma guardando il pacchetto nel complesso — design, autonomia, resistenza, fotocamera e software pulito — il Motorola Edge 60 Neo è uno di quei telefoni che usi con fiducia, anche se non ti emoziona. Lo si trova su Amazon o su AliExpress in super offerta. Secondo me, a meno di 299€ diventa il best buy della categoria. Non di meno, segnalo, inoltre, la promo del bundle edge 60 neo + moto witch fit a 349€, valida sul sito di Motorola.it fino al 10/12.