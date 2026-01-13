Hypershell X Ultra: ho testato l’esoscheletro da 1000W sui sentieri laziali – Recensione

Quando quattro mesi fa ho provato l’Hypershell X-Pro, l’idea di un esoscheletro indossabile per attività outdoor mi aveva affascinato ma lasciato con qualche perplessità. La tecnologia c’era, l’esecuzione era buona, ma mancava quel qualcosa in più per giustificare un acquisto del genere da parte di un utente mediamente esigente. Ora, con l’Hypershell X Ultra tra le mani – o meglio, agganciato alle gambe – posso dire che l’azienda ha fatto passi avanti concreti. Ma sono sufficienti a giustificare il salto di prezzo? Scopriamolo insieme in questa recensione completa. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina ufficiale di Amazon Italia o il sito ufficiale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Unboxing

La confezione dell’Hypershell X Ultra arriva in un packaging decisamente più curato rispetto al modello precedente. La scatola rettangolare, robusta e rivestita in cartone telato nero, trasmette immediatamente un senso di prodotto premium. Aprendo il coperchio magnetico, il primo impatto è con l’esoscheletro stesso, adagiato in un inserto sagomato in schiuma ad alta densità che lo protegge durante il trasporto.

Sotto il primo strato trovo i due moduli batteria da 5000 mAh ciascuno, anch’essi alloggiati in scomparti dedicati. Ogni batteria è contenuta in un piccolo astuccio semirigido, pratico per il trasporto separato durante escursioni di più giorni. Nel vano inferiore sono presenti il caricatore doppio (che permette di ricaricare entrambe le batterie contemporaneamente), quattro cavi di collegamento con connettori magnetici, le cinghie di fissaggio regolabili e un set di gommini di diverse dimensioni per adattare l’appoggio al polpaccio.

La documentazione è ridotta all’essenziale: un manuale rapido multilingua, piuttosto scarno, e un QR code che rimanda all’app dedicata. Avrei apprezzato istruzioni più dettagliate sulla regolazione ottimale, considerando quanto questo aspetto si sia rivelato critico durante i test. Completa il pacchetto una custodia morbida in neoprene per riporre l’intero sistema una volta smontato, utile per chi viaggia spesso.

Nel complesso, l’unboxing trasmette l’attenzione ai dettagli di un prodotto posizionato nella fascia alta del mercato. Ogni componente ha il suo spazio, niente è lasciato al caso, e la qualità percepita è decisamente superiore rispetto al modello X-Pro che avevo testato in precedenza.

Materiali, costruzione e design

Se dovessi riassumere in una parola il lavoro fatto sull’Hypershell X Ultra, direi: raffinamento. L’esoscheletro utilizza una combinazione di alluminio aeronautico, titanio e fibra di carbonio per ottenere un peso complessivo di appena 1,8 kg per coppia, un risultato notevole considerando la potenza erogata. Tenendo in mano le strutture principali, si percepisce immediatamente la differenza costruttiva rispetto al predecessore.

La finitura in fibra di carbonio non è solo estetica: conferisce rigidità torsionale superiore mantenendo la leggerezza. I punti di snodo, realizzati in titanio fresato CNC, ruotano con fluidità millimetrica. Durante i test ho apprezzato particolarmente l’assenza di giochi o scricchiolii anche dopo ore di utilizzo su terreni accidentati. Le superfici a contatto con la gamba sono rivestite in silicone medicale ipoallergenico, morbido al tatto ma sufficientemente grip da evitare scivolamenti.

Dal punto di vista estetico, il design si distacca dalla linea più industriale dell’X-Pro abbracciando forme più organiche e filanti. L’intreccio della fibra di carbonio visibile sotto la vernice trasparente dona un carattere racing che personalmente trovo più accattivante. I motori brushless da 500W ciascuno sono integrati in alloggiamenti compatti sui fianchi esterni, con prese d’aria studiate per ottimizzare il raffreddamento senza compromettere la protezione da polvere e schizzi.

Le cinghie di fissaggio, in tessuto tecnico con fibbie a sgancio rapido, possono essere regolate su nove punti diversi per adattarsi a qualsiasi morfologia della gamba. L’attenzione ai dettagli emerge anche nelle piccole cose: i passacavi sono gommati per evitare sfregamenti, i connettori magnetici si agganciano con un click rassicurante, persino le viti di assemblaggio hanno teste personalizzate con il logo del brand.

Specifiche tecniche

Caratteristica Valore Modello Hypershell X Ultra Potenza motori 2x 500W (1000W totali di picco) Peso 1,8 kg (coppia completa) Materiali struttura Alluminio aeronautico, titanio, fibra di carbonio Batterie 2x 5000 mAh (incluse) Autonomia dichiarata Fino a 30 km (variabile in base all’utilizzo) Tempo ricarica ~3 ore (con caricatore doppio fornito) Livelli assistenza 5 modalità regolabili (10-100%) + Boost Funzione Boost Scatto 30 secondi a potenza massima Sensori IMU 9 assi, giroscopio, accelerometro Connettività Bluetooth 5.2 Compatibilità app iOS 13+ / Android 8.0+ Resistenza IP54 (protetto da polvere e schizzi) Temperatura operativa -10°C / +40°C Scenario utilizzo Trekking, trail running, ciclismo, camminata Regolazione Cinghie multiposizione (9 punti) Colori disponibili Nero carbonio Garanzia 24 mesi

Applicazione

L’app Hypershell Connect, disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, è rimasta sostanzialmente identica alla versione utilizzata con l’X-Pro. All’apertura, l’interfaccia si presenta pulita e intuitiva: un grande pulsante centrale per l’accensione/spegnimento del sistema, circondato da widget che mostrano livello batteria residuo, modalità attiva e chilometri percorsi nella sessione corrente.

La schermata principale permette di selezionare manualmente lo scenario d’uso tra sei opzioni predefinite: camminata urbana, trekking su sentiero, trail running, ciclismo, neve profonda e dune sabbiose. In alternativa, si può attivare la modalità Hyper che sfrutta l’intelligenza artificiale per riconoscere automaticamente l’attività in corso e regolare di conseguenza l’assistenza. Durante i miei test ho utilizzato prevalentemente questa modalità automatica, riscontrando un riconoscimento piuttosto rapido del cambio di andatura.

Uno slider orizzontale consente di dosare l’intensità dell’assistenza dal 10% al 100%, con incrementi del 5%. In alto a destra, un’icona a forma di razzo attiva la funzione Boost: toccandola, il sistema eroga la massima potenza disponibile per 30 secondi consecutivi, particolarmente utile per affrontare strappi improvvisi o superare ostacoli impegnativi con zaino pesante sulle spalle.

1 of 5

La sezione statistiche raccoglie i dati delle sessioni precedenti: distanza totale percorsa, dislivello affrontato, calorie stimate, tempo di utilizzo. Grafici intuitivi mostrano l’andamento settimanale e mensile. Manca purtroppo un’integrazione diretta con piattaforme terze come Strava o Garmin Connect, una lacuna che gli utenti più sportivi potrebbero lamentare. Le notifiche push avvisano quando la batteria scende sotto il 20%, evitando spiacevoli sorprese a metà escursione.

Un aspetto che ho apprezzato è la possibilità di aggiornare il firmware direttamente dall’app. Durante il periodo di test, ho ricevuto un update che ottimizzava gli algoritmi di riconoscimento del movimento, installabile in pochi minuti senza necessità di collegare l’esoscheletro a un computer. L’unica critica riguarda l’assenza di profili personalizzabili: sarebbe utile poter salvare configurazioni diverse per scenari specifici, evitando di reimpostare tutto manualmente ogni volta.

Hardware

La struttura portante dell’Hypershell X Ultra è costituita da due bracci articolati indipendenti che seguono l’anatomia della gamba dal ginocchio fino alla caviglia. Ogni unità integra un motore brushless da 500W posizionato lateralmente, collegato attraverso un sistema di trasmissione a cinghia dentata in kevlar a un riduttore planetario compatto. Questa soluzione garantisce coppia elevata mantenendo dimensioni contenute e rumorosità ridotta.

I sensori IMU a 9 assi, abbinati a giroscopio e accelerometro, campionano i movimenti della gamba 200 volte al secondo per determinare in tempo reale l’angolo del ginocchio, la velocità di estensione e la fase del passo. L’elaborazione avviene localmente grazie a un microprocessore dedicato che calcola istantaneamente quando e quanto assistere il movimento naturale, senza introdurre latenze percepibili.

Le batterie si inseriscono in alloggiamenti impermeabili sui lati esterni delle strutture, fissate tramite agganci a scatto che ne permettono la sostituzione in pochi secondi anche con i guanti. Ciascuna cella offre capacità nominale di 5000 mAh a 22,2V, per un totale di 111 Wh di energia immagazzinata per coppia. I circuiti di gestione integrati bilanciano automaticamente il carico tra le celle, ottimizzando la longevità nel tempo.

Il sistema di fissaggio alla gamba sfrutta cinghie in tessuto balistico con fibbie Fidlock magnetiche, le stesse utilizzate in ambito militare per la loro affidabilità. Tre punti di ancoraggio principali – sotto il ginocchio, a metà polpaccio e sopra la caviglia – distribuiscono uniformemente le forze evitando compressioni localizzate. Durante utilizzi prolungati ho constatato che la circolazione non viene compromessa e le irritazioni cutanee sono assenti.

Un dettaglio costruttivo interessante riguarda i giunti articolati: utilizzano cuscinetti a sfere in ceramica completamente sigillati che non richiedono manutenzione. Dopo oltre 50 chilometri sui sentieri laziali, inclusi guadi e tratti fangosi, le articolazioni continuavano a ruotare fluide senza accumulo di sporco o perdita di precisione. La certificazione IP54 protegge efficacemente da polvere e spruzzi d’acqua, anche se sconsiglierei immersioni prolungate.

Prestazioni e autonomia

Valutare le prestazioni di un esoscheletro indossabile richiede un approccio differente rispetto a dispositivi elettronici tradizionali. Non si tratta di benchmark sintetici o test di laboratorio, ma di percezioni soggettive durante l’utilizzo reale su terreni variabili. La promessa dell’Hypershell X Ultra è ridurre lo sforzo percepito durante attività come trekking e trail running, e devo ammettere che mantiene quanto dichiarato, seppur con alcune sfumature.

Sui sentieri pianeggianti o con pendenze minime, l’assistenza risulta poco percettibile anche impostando la potenza al 100%. Il sistema riconosce che lo sforzo richiesto è già ridotto e interviene di conseguenza, evitando una spinta innaturale che destabilizzerebbe l’andatura. È su pendii impegnativi, con inclinazioni superiori al 15-20%, che i 1000W di potenza si fanno sentire concretamente. La gamba viene letteralmente sollevata dal dispositivo durante la fase di estensione, riducendo drasticamente l’affaticamento muscolare della coscia.

Ho percorso un anello di circa 18 chilometri attorno al lago di Nemi, partendo da Genzano di Roma, con un dislivello complessivo di quasi 600 metri. Utilizzando modalità Hyper al 70% di potenza per i tratti in salita, sono riuscito a mantenere un passo sostenuto senza accumulare la stanchezza tipica di un trekking di media difficoltà. Confrontando con lo stesso percorso affrontato senza esoscheletro settimane prima, ho impiegato circa il 15% di tempo in meno e la frequenza cardiaca media è risultata inferiore di 12 battiti al minuto.

La funzione Boost, attivabile con un tap sull’app o premendo il pulsante fisico sul modulo destro, eroga la massima potenza disponibile per 30 secondi consecutivi. Durante il test ho utilizzato questa modalità per superare uno strappo particolarmente ripido con pendenza stimata attorno al 35%. La differenza rispetto all’assistenza standard è notevole: il dispositivo solleva letteralmente la gamba con forza tale da richiedere un minimo di abitudine per evitare passi troppo lunghi o perdita di equilibrio. Dopo i 30 secondi, il sistema torna automaticamente alla modalità precedente.

Per quanto riguarda l’autonomia, le due batterie da 5000 mAh hanno garantito copertura completa per l’intera escursione di 18 chilometri. Al termine, il livello residuo indicato dall’app era del 28%, suggerendo un’autonomia teorica massima attorno ai 25 chilometri con utilizzo intenso. In modalità eco, con assistenza limitata al 30-40%, l’autonomia dichiarata di 30 chilometri appare raggiungibile. La ricarica completa con il caricatore doppio fornito richiede circa 3 ore, un tempo accettabile considerando che difficilmente si eseguono più sessioni consecutive nello stesso giorno.

Test

Ho sottoposto l’Hypershell X Ultra a una serie di prove pratiche su terreni differenti per valutarne efficacia, affidabilità e limiti operativi. Il test principale si è svolto sui sentieri che circondano il lago di Nemi, nel cuore dei Castelli Romani, un ambiente che offre condizioni variegate: asfalto urbano, sterrato compatto, tratti rocciosi, passaggi fangosi e pendenze sostenute.

La prima prova ha riguardato l’efficacia su pendenza moderata (10-15%). Partendo da Genzano, ho affrontato la salita iniziale verso il punto panoramico che domina il lago. Con l’assistenza impostata al 50%, il supporto si percepisce chiaramente: ogni passo richiede meno sforzo nella fase di spinta, permettendo di mantenere un ritmo costante senza accumulo di acido lattico. Confrontando con lo stesso tratto percorso senza esoscheletro, la differenza nella fatica percepita è tangibile, anche se non stravolgente.

Aumentando la difficoltà su pendenze ripide (oltre il 20%), l’Hypershell X Ultra mostra il suo vero potenziale. Ho individuato un sentiero laterale particolarmente impegnativo, con un dislivello di circa 80 metri concentrato in 300 metri lineari. Qui, con potenza al 70%, il dispositivo compensa efficacemente lo sforzo delle gambe: la sensazione è quella di camminare su un pendio meno inclinato di quanto realmente sia. I quadricipiti lavorano meno, permettendo di conservare energie per il resto dell’escursione.

Un momento critico è emerso durante un passaggio tecnico tra rocce e radici affioranti. Nel tentativo di aggirare un ramo caduto sul sentiero, ho dovuto eseguire un movimento laterale più controllato del normale. In quella frazione di secondo, il sistema ha interpretato il gesto come l’inizio di un passo regolare e ha applicato assistenza, sollevandomi bruscamente la gamba e quasi facendomi perdere l’equilibrio. Questo episodio ha evidenziato quanto sia fondamentale la corretta regolazione delle cinghie: posizionando il punto di appoggio principale leggermente più indietro rispetto al ginocchio, ho risolto il problema e i movimenti non convenzionali non hanno più generato comportamenti imprevisti.

Ho testato la modalità Hyper su terreno pianeggiante per verificare l’efficacia durante la corsa. Con assistenza al 50%, devo dire che il supporto è risultato minimo, quasi impercettibile. Aumentando al 100% ho notato un lieve aiuto nella fase di spinta, ma nulla di paragonabile all’assistenza su pendenza. Questo è comprensibile: correre in piano richiede principalmente velocità di movimento piuttosto che forza di estensione, parametro su cui l’esoscheletro lavora principalmente. Su superfici pianeggianti con leggero dislivello, invece, il contributo diventa più apprezzabile.

La prova della funzione Boost è stata effettuata su uno strappo improvviso con pendenza superiore al 30%. Attivando la modalità scatto, il dispositivo ha erogato potenza massima sollevando la gamba con forza sorprendente. La sensazione è quasi straniante: il movimento diventa assistito al punto che il controllo motorio richiesto è differente rispetto alla camminata normale. Richiede un paio di passi per abituarsi, dopodiché si riesce a sfruttare efficacemente i 30 secondi disponibili per superare ostacoli che altrimenti richiederebbero soste intermedie per recupero.

Le discese rappresentano lo scenario dove l’Hypershell X Ultra mostra i suoi limiti. L’assistenza motorizzata, per ovvie ragioni meccaniche, non può aiutare nella fase di frenata che caratterizza i tratti in pendenza negativa. Anzi, il peso aggiuntivo di 1,8 kg sulle gambe si fa sentire, aumentando leggermente lo stress su ginocchia e caviglie. Non è un problema invalidante, ma va tenuto in considerazione durante la pianificazione di escursioni con molti saliscendi.

Ho verificato anche il comportamento con zaino carico (circa 12 kg di peso distribuito). In salita, l’assistenza risulta ancora più apprezzabile: il carico supplementare viene efficacemente compensato dall’esoscheletro, permettendo di mantenere passo sostenuto anche con equipaggiamento completo. È proprio in questo scenario che la funzione Boost si rivela preziosa: quei 30 secondi di spinta massima consentono di superare passaggi chiave senza dover alleggerire temporaneamente lo zaino.

Dal punto di vista della robustezza, dopo 50 chilometri su terreni variabili non ho riscontrato cedimenti meccanici o problemi strutturali. Le articolazioni mantengono precisione, le cinghie non mostrano segni di usura, i connettori magnetici continuano ad agganciarsi perfettamente. Un paio di volte ho attraversato guadi con acqua fino alla caviglia: la certificazione IP54 ha tenuto, nessuna infiltrazione o malfunzionamento.

L’unico aspetto che richiede attenzione è la regolazione iniziale. Investire 10-15 minuti per posizionare correttamente tutti i punti di fissaggio fa la differenza tra un’esperienza fluida e situazioni potenzialmente pericolose come quella descritta durante il passaggio tecnico. Il manuale fornito è piuttosto scarno su questo aspetto; ho dovuto procedere per tentativi fino a trovare la configurazione ottimale per la mia morfologia.

Approfondimenti

Tecnologia di assistenza motorizzata

Il cuore dell’Hypershell X Ultra risiede nel sofisticato sistema di riconoscimento del movimento e applicazione dell’assistenza. A differenza di semplici meccanismi a molla passivi, questo esoscheletro utilizza motori brushless controllati elettronicamente che intervengono dinamicamente in base alla fase del passo rilevata dai sensori.

L’IMU a 9 assi campiona continuamente posizione e accelerazione della gamba, inviando dati al processore dedicato 200 volte al secondo. Gli algoritmi proprietari analizzano questi flussi per determinare con precisione millimetrica quando la gamba sta per iniziare la fase di estensione – il momento in cui il quadricipite spinge per sollevare il corpo. È proprio in questa frazione di secondo che i motori erogano coppia aggiuntiva, sincronizzandosi perfettamente con il movimento naturale.

Durante i miei test ho apprezzato particolarmente questa naturalezza: l’assistenza non si percepisce come una spinta esterna, ma come un potenziamento del movimento che stai già compiendo. Non c’è latenza percepibile, non ci sono scatti innaturali. Il sistema si adatta istantaneamente ai cambi di ritmo: passando da camminata lenta a passo sostenuto, ho notato che l’esoscheletro segue immediatamente senza necessità di riconfigurazione manuale.

La modalità Hyper sfrutta machine learning per riconoscere automaticamente lo scenario d’uso. I primi passi su un nuovo terreno servono al sistema per “imparare”: dopo 5-10 secondi, l’algoritmo stabilizza il riconoscimento e adatta di conseguenza l’intensità e i tempi dell’assistenza. Su neve profonda, ad esempio, il pattern di movimento è diverso rispetto al trekking su sentiero compatto, richiedendo supporto differente.

Trasporto carichi pesanti e supporto lombare indiretto

Sebbene l’Hypershell X Ultra si allacci alle gambe, il suo effetto si ripercuote su tutta la postura, specialmente quando si indossa uno zaino pesante. Assistendo il movimento delle gambe, l’esoscheletro riduce la necessità di compensare con i muscoli della schiena durante le salite. Durante un test con uno zaino da 15 kg, ho notato che la mia postura rimaneva più eretta rispetto al solito. Il motore aiuta a sollevare il peso complessivo del sistema (utente + zaino), riducendo la fatica percepita a livello lombare. Non è un sostituto per un vero esoscheletro per il busto, ma è un aiuto collaterale molto gradito per chi fa escursioni di più giorni in autonomia totale.

L’evoluzione del motore Omega da 1000 W

Il cuore pulsante dell’Hypershell X Ultra è il suo motore, che l’azienda chiama internamente con nomi evocativi ma che, tecnicamente, rappresenta un vertice nella densità di potenza per i motori brushless. Raggiungere i 1000 W di picco in una dimensione così contenuta non è una sfida banale. Richiede avvolgimenti in rame di altissima qualità e una gestione termica che impedisca al calore di degradare i magneti permanenti. Durante i miei test, anche dopo trenta minuti di salita ininterrotta sotto il sole, non ho avvertito cali di coppia, segno che il sistema di protezione termica è tarato in modo eccellente. Questa potenza extra non serve solo a andare più veloci, ma a garantire che la risposta sia istantanea anche quando il peso dell’utente è elevato, evitando quel fastidioso effetto di “trascinamento” tipico dei motori sottodimensionati.

Cinematica e biomeccanica del passo assistito

L’integrazione tra uomo e macchina passa per la comprensione della cinematica. L’Hypershell X Ultra non si limita a spingere la gamba in avanti; cerca di replicare la curva di forza naturale dei muscoli flessori ed estensori dell’anca. Attraverso l’uso di sensori inerziali (IMU) a 9 assi, l’esoscheletro capisce in quale fase della camminata vi trovate. Nella fase di oscillazione della gamba, il motore riduce la resistenza per permettere un ritorno fluido, mentre nella fase di spinta interviene con una coppia che può arrivare a 35 Nm. Questo approccio riduce il carico metabolico sull’utente, permettendo al cuore di battere a frequenze più basse a parità di velocità e pendenza. È un vantaggio enorme per chi soffre di piccoli problemi articolari o semplicemente per chi vuole godersi il panorama senza arrivare in cima completamente esausto.

L’algoritmo di riconoscimento intelligente AI

L’intelligenza artificiale non è solo una parola di marketing nell’Hypershell X Ultra. Si tratta di un algoritmo di machine learning che profila il modo in cui camminate. Ognuno di noi ha una cadenza, una lunghezza del passo e una simmetria diverse. Dopo i primi minuti di utilizzo, il dispositivo inizia a “prevedere” il vostro movimento. Questa capacità è fondamentale per ridurre la latenza di attivazione. Nei miei test, ho notato che dopo circa un chilometro di cammino, il sistema sembrava più reattivo rispetto alla partenza. Questa adattabilità è ciò che distingue un prodotto premium da una cinesata economica: la capacità di scomparire sullo sfondo e diventare parte del sistema muscolo-scheletrico dell’utilizzatore.

Gestione delle batterie e sicurezza elettrica

Le due batterie da 5000 mAh sono il serbatoio di energia che rende possibile tutto questo. Ma gestire 10 Ah di capacità a tensioni elevate richiede circuiti di sicurezza rigorosi. Ogni modulo batteria dell’Hypershell X Ultra è protetto contro il corto circuito, il sovraccarico e lo scaricamento eccessivo. La scelta di utilizzare due unità separate è intelligente: permette di bilanciare il peso sui due lati del corpo e offre una ridondanza. Se una batteria dovesse avere un problema, il sistema può continuare a funzionare a potenza ridotta con la seconda. Inoltre, il sistema di aggancio è stato migliorato rispetto al Pro, rendendo quasi impossibile lo sgancio accidentale anche in caso di urti violenti o cadute.

Il ruolo della fibra di carbonio nella dinamica d’uso

Spesso si pensa al carbonio solo come un modo per risparmiare peso. In realtà, nell’Hypershell X Ultra, la sua rigidità torsionale è fondamentale per la precisione del supporto. Quando il motore esercita una forza di 1000 W, una struttura in plastica o alluminio povero tenderebbe a flettere, disperdendo energia e rendendo il supporto “spugnoso”. Il carbonio assicura che ogni watt prodotto dal motore venga trasferito direttamente alla gamba dell’utente. Questo si traduce in una sensazione di solidità e reattività che aumenta la fiducia dell’utente, specialmente su terreni instabili dove la precisione millimetrica del passo può fare la differenza tra una camminata sicura e una storta alla caviglia.

Confronto con il predecessore X-Pro

Avendo testato approfonditamente l’Hypershell X-Pro quattro mesi prima, posso offrire un confronto diretto tra i due modelli. La differenza più evidente riguarda la potenza erogata: dai 800W dell’X-Pro si passa ai 1000W dell’X Ultra, un incremento del 25%. Sulla carta sembra significativo, nella pratica l’effetto dipende fortemente dal contesto d’uso.

Su pendenze moderate (10-15%), la differenza tra i due modelli è quasi impercettibile. Entrambi offrono assistenza adeguata che riduce l’affaticamento senza stravolgere l’andatura naturale. È su pendii ripidi, oltre il 20%, che i 200W aggiuntivi si fanno sentire: l’X Ultra riesce a mantenere assistenza efficace anche su strappi dove il predecessore iniziava a mostrare limiti.

La vera novità dell’X Ultra è la funzione Boost, assente sull’X-Pro. Quei 30 secondi di potenza massima rappresentano un vantaggio concreto in situazioni specifiche: superare un ostacolo improvviso, affrontare uno strappo particolarmente impegnativo, o semplicemente recuperare terreno quando si è accumulato ritardo sul gruppo. Non è una funzione che utilizzerai continuamente, ma quando serve fa davvero la differenza.

Dal punto di vista estetico, l’X Ultra adotta linee più moderne e finiture decisamente superiori. La fibra di carbonio a vista, oltre ad avere valenza strutturale, conferisce un aspetto racing che molti troveranno più accattivante rispetto al look più industriale dell’X-Pro. Anche la qualità percepita durante la manipolazione è migliore: materiali più pregiati, assemblaggi più precisi, dettagli curati.

Il peso si riduce leggermente: dall’1,9 kg dell’X-Pro all’1,8 kg dell’X Ultra. Cento grammi in meno potrebbero sembrare poca cosa, ma su una gamba che si muove continuamente per ore, ogni grammo risparmiato conta. Durante utilizzi prolungati ho percepito questa differenza, specialmente in fase di discesa dove il peso diventa più evidente.

L’applicazione rimane sostanzialmente identica, scelta che condivido: l’interfaccia funziona bene, è intuitiva, non aveva bisogno di rivoluzioni. L’unica aggiunta software riguarda proprio il pulsante per attivare il Boost, integrato senza complicare inutilmente l’esperienza utente.

Gestione termica ed efficienza energetica

Un aspetto spesso trascurato negli esoscheletri motorizzati riguarda la gestione del calore generato dai motori durante l’utilizzo prolungato. I brushless da 500W dell’Hypershell X Ultra sviluppano inevitabilmente temperatura, specialmente quando erogano potenza elevata per periodi continuativi.

Durante i miei test, anche nelle giornate più calde (temperature attorno ai 28°C), non ho mai riscontrato surriscaldamenti critici. Gli alloggiamenti dei motori integrano alette di dissipazione in alluminio e prese d’aria posizionate strategicamente per favorire il ricambio naturale. Dopo tre ore consecutive di utilizzo intenso, toccando i moduli motore percepivo calore ma niente di preoccupante o che compromettesse le prestazioni.

L’efficienza energetica si è dimostrata in linea con le aspettative. Le batterie da 5000 mAh hanno garantito autonomia sufficiente per la mia escursione di 18 chilometri con utilizzo medio-intenso. Analizzando i consumi rilevati dall’app, ho notato che la modalità Boost impatta significativamente: quei 30 secondi a potenza massima equivalgono, in termini di consumo, a circa 5 minuti di assistenza standard al 70%.

Per massimizzare l’autonomia durante uscite lunghe, la strategia ottimale prevede di utilizzare assistenza ridotta (30-50%) sui tratti pianeggianti o lievemente in salita, riservando potenze elevate solo per i pendii più impegnativi. Grazie allo slider regolabile dall’app, è possibile modulare finemente l’assistenza in tempo reale senza fermarsi.

Ergonomia e comfort durante l’utilizzo

Indossare un esoscheletro per ore consecutive pone sfide ergonomiche non indifferenti. La corretta distribuzione del peso e dei punti di pressione sulla gamba determina la differenza tra un’esperienza positiva e un calvario di sfregamenti e irritazioni.

L’Hypershell X Ultra utilizza tre fasce di fissaggio principali: una appena sotto il ginocchio, una a metà polpaccio e una sopra la caviglia. Ciascuna integra imbottiture in silicone medicale che ammorbidiscono il contatto con la pelle. Durante i miei test prolungati, indossando calze tecniche da trekking di medio spessore, non ho mai sviluppato arrossamenti o irritazioni.

La chiave sta nella corretta tensione delle cinghie: troppo strette comprimono eccessivamente i tessuti molli compromettendo la circolazione, troppo lente permettono slittamenti che generano sfregamenti. Ho impiegato un paio di sessioni per trovare il giusto equilibrio, dopodiché il sistema è rimasto stabile e confortevole per tutta la durata delle escursioni.

Un dettaglio interessante riguarda le fibbie magnetiche Fidlock: permettono sgancio rapidissimo in situazioni di emergenza, ma sono sufficientemente sicure da non aprirsi accidentalmente durante l’uso. Ho provato diversi movimenti bruschi e torsioni, le cinghie hanno sempre tenuto perfettamente.

Il peso di 1,8 kg distribuito su ciascuna gamba si percepisce inizialmente, specialmente se non si è abituati a utilizzare cavigliere o pesi durante l’allenamento. Dopo i primi 15-20 minuti di camminata, però, il cervello si adatta e la sensazione di “gamba pesante” svanisce. In discesa, dove l’assistenza motorizzata non interviene, il peso aggiuntivo si fa sentire maggiormente, aumentando lo stress articolare su ginocchia e caviglie. È un limite fisico insuperabile con questa tipologia di dispositivo.

Durabilità e resistenza agli elementi

Utilizzare tecnologia avanzata in ambienti outdoor espone inevitabilmente a sollecitazioni meccaniche e agenti atmosferici. Durante i miei 50 chilometri di test ho sottoposto l’Hypershell X Ultra a condizioni variabili per valutarne la robustezza reale.

La certificazione IP54 garantisce protezione da polvere e spruzzi d’acqua, ma non da immersione. Ho attraversato un paio di guadi con acqua fino alla caviglia: nessun problema, il sistema ha continuato a funzionare regolarmente. Sconsiglierei però utilizzi sotto pioggia battente o in presenza di fango profondo che potrebbe infiltrarsi nelle articolazioni.

I cuscinetti ceramici sigillati che permettono la rotazione dei giunti hanno dimostrato eccellente resistenza all’ingresso di sporco. Anche dopo tratti particolarmente polverosi, il movimento rimaneva fluido senza scricchiolii. Una rapida pulizia con panno umido dopo ogni uscita è sufficiente per mantenere tutto in ordine.

Le cinghie in tessuto balistico non mostrano segni di usura dopo 50 chilometri. Le fibbie magnetiche mantengono forza di chiusura inalterata, senza allentamenti. Gli alloggiamenti delle batterie, in plastica rinforzata con fibra di vetro, hanno subito qualche graffio superficiale ma nessun danno strutturale.

Un punto critico sono i connettori magnetici che collegano batterie e motori: dopo utilizzi in ambienti particolarmente polverosi, tendono ad accumulare particelle metalliche attratte dai magneti. Richiedono pulizia periodica con aria compressa per mantenere contatto elettrico ottimale, altrimenti si rischia perdita di potenza o disconnessioni improvvise.

Adattabilità a diverse morfologie

Non tutte le gambe sono uguali, e un esoscheletro deve potersi adattare efficacemente a morfologie differenti. L’Hypershell X Ultra offre nove punti di regolazione tra lunghezze delle strutture rigide e posizionamento delle cinghie.

Per una persona di 175 cm con corporatura media come me, trovare la configurazione ottimale ha richiesto circa 15 minuti di tentativi. Il manuale fornisce indicazioni generiche ma poco dettagliate: avrei apprezzato una tabella con misure di riferimento basate su altezza e circonferenza della gamba.

La fascia sotto il ginocchio deve posizionarsi in un punto molto specifico per garantire trasmissione efficace della forza senza compressione della rotula. Troppo in alto disturba i movimenti, troppo in basso riduce l’efficacia. Quella a metà polpaccio richiede tensione uniforme su tutta la circonferenza per evitare rotazioni indesiderate del modulo motore.

Ho fatto provare l’esoscheletro a un amico alto 190 cm: ha dovuto estendere le strutture rigide al massimo e riposizionare completamente le cinghie. Anche dopo la regolazione, lamentava che il punto di applicazione della forza non risultava perfettamente naturale. Probabilmente morfologie estreme (molto alte o molto basse) potrebbero non trovare configurazione ideale.

Scenari d’uso ottimali e limitazioni

Dopo 50 chilometri di test su terreni variabili, ho maturato un’idea chiara di dove l’Hypershell X Ultra eccelle e dove mostra limiti. Gli scenari ottimali sono quelli che prevedono percorsi prevalentemente in salita con dislivelli significativi: escursioni di media montagna, approcci a vie d’arrampicata, trekking giornalieri con zaino pesante.

In questi contesti, l’esoscheletro riduce drasticamente l’affaticamento muscolare permettendo di affrontare dislivelli superiori o di terminare l’escursione con energie residue per godersi il panorama invece di crollare esausti. È particolarmente utile per persone che vogliono avvicinarsi al trekking ma hanno limitazioni fisiche: problemi articolari al ginocchio, ridotta forza muscolare, difficoltà cardiorespiratorie moderate.

I limiti emergono in scenari tecnici che richiedono movimenti non convenzionali: arrampicate, passaggi su creste esposte, ferrate. Qui il peso aggiuntivo e l’assistenza motorizzata non perfettamente sincronizzata con movimenti laterali o rotazioni possono rappresentare più un ostacolo che un aiuto. Anche le discese prolungate non traggono beneficio: anzi, il peso extra aumenta lo stress sulle articolazioni.

Per il trail running l’utilità appare limitata. Su terreni pianeggianti o con pendenze minime, l’assistenza è poco percepibile e il peso rallenta più che aiutare. Solo su salite impegnative durante gare ultra con forte componente di dislivello potrei vedere un vantaggio concreto, ma andrebbe valutato se il regolamento lo permette.

Il ciclismo rappresenta uno scenario particolare: l’esoscheletro può assistere la pedalata fornendo spinta aggiuntiva, ma l’efficacia dipende moltissimo dalla geometria della bicicletta e dalla posizione in sella. Su mountain bike con posizione eretta il sistema lavora discretamente, su bici da corsa con posizione aerodinamica la meccanica diventa incompatibile.

Manutenzione e cura nel tempo

Un dispositivo di questa complessità richiede attenzioni specifiche per mantenere prestazioni ottimali nel lungo periodo. L’Hypershell X Ultra non è particolarmente esigente, ma alcune operazioni periodiche sono necessarie.

Dopo ogni utilizzo, la pulizia base prevede rimozione di polvere e sporco dalle superfici esterne con panno leggermente umido. Le articolazioni vanno controllate visivamente per verificare assenza di detriti tra le parti mobili. I connettori magnetici richiedono pulizia più accurata: utilizzando aria compressa si rimuovono particelle metalliche e polvere che tendono ad accumularsi.

Le cinghie in tessuto, se particolarmente sporche, possono essere lavate a mano con detergente neutro. Vanno fatte asciugare completamente prima del riutilizzo. Le imbottiture in silicone si puliscono semplicemente con panno umido e sapone neutro, asciugandole poi accuratamente.

Le batterie richiedono cura specifica: evitare di lasciarle completamente scariche per periodi prolungati, meglio mantenerle tra il 40% e l’80% se non si utilizza il dispositivo per settimane. Il caricatore fornito implementa protezioni contro sovraccarico e surriscaldamento, quindi si può lasciare collegato senza rischi.

Ogni 100 chilometri di utilizzo, il produttore raccomanda una verifica approfondita di viti e connessioni meccaniche. Le vibrazioni continue potrebbero allentare gradualmente i fissaggi. Non serve smontare tutto, basta controllare con una chiave a brugola che le viti principali siano serrate alla coppia corretta.

Gli aggiornamenti firmware, quando disponibili, vanno installati tempestivamente. Spesso includono ottimizzazioni degli algoritmi di controllo che migliorano efficacia e naturalezza dell’assistenza. L’installazione via app richiede pochi minuti e connessione internet stabile.

Aspetti normativi e assicurativi

Utilizzare un dispositivo motorizzato che assiste il movimento solleva questioni normative non sempre chiare. In Italia, al momento, gli esoscheletri personali come l’Hypershell X Ultra non hanno una classificazione legislativa specifica. Non sono considerati veicoli, non richiedono immatricolazione né patente.

Tuttavia, il loro utilizzo in contesti pubblici potrebbe ricadere sotto regolamentazioni locali. In alcuni parchi nazionali o riserve naturali, ad esempio, potrebbero essere vietati dispositivi motorizzati di qualsiasi tipo. Prima di intraprendere escursioni in aree protette, è prudente verificare con gli enti gestori se l’uso sia consentito.

Per quanto riguarda le competizioni sportive, la maggior parte dei regolamenti vieta esplicitamente ausili motorizzati. Gare di trail running, maratone e competizioni ciclistiche generalmente non permettono l’uso di esoscheletri. Le uniche eccezioni potrebbero riguardare categorie para-olimpiche specifiche, ma anche lì i regolamenti sono stringenti.

Dal punto di vista assicurativo, è consigliabile verificare con la propria compagnia se la polizza RC copre eventuali danni causati a terzi durante l’utilizzo del dispositivo. In teoria, trattandosi di un ausilio personale indossato, dovrebbe rientrare nella normale copertura, ma confermare esplicitamente elimina dubbi futuri.

Per viaggi all’estero, le normative possono variare significativamente. In alcuni paesi asiatici, ad esempio, dispositivi elettronici non certificati localmente potrebbero essere sequestrati in dogana. Prima di partire con l’esoscheletro in valigia, vale la pena informarsi sulle regole specifiche della destinazione.

Integrazione con altri dispositivi e servizi

L’Hypershell X Ultra si connette via Bluetooth 5.2 allo smartphone per il controllo tramite app dedicata. Tuttavia, l’integrazione con l’ecosistema tecnologico più ampio risulta limitata.L ‘app è compatibile Apple Watch o Garmin, che molti escursionisti utilizzano per tracciare attività e parametri biometrici.

Sarebbe stato utile poter controllare i livelli di assistenza direttamente dal polso senza dover estrarre lo smartphone dallo zaino ogni volta. Una complicazione watchOS o un’app Garmin Connect IQ dedicata amplierebbe notevolmente la praticità. Al momento, l’unica alternativa è utilizzare i pulsanti fisici sui moduli motore per cambiare modalità, ma le opzioni disponibili sono limitate rispetto al controllo via app.

Anche l’assenza di integrazione con piattaforme di fitness tracking come Strava, Komoot o Garmin Connect rappresenta una lacuna. I dati di distanza, dislivello e durata raccolti dall’app Hypershell rimangono confinati lì, senza possibilità di esportarli automaticamente. Esiste solo la funzione di export manuale in formato GPX, che va poi importato manualmente sulle altre piattaforme.

Dal punto di vista della connettività avanzata, non ci sono funzioni di geolocalizzazione o SOS integrate. Se ti trovi in difficoltà in montagna, l’esoscheletro non può inviare automaticamente segnali di soccorso. Rimane necessario portare con sé dispositivi dedicati o almeno lo smartphone con copertura cellulare.

Una possibilità interessante, attualmente non implementata, sarebbe l’integrazione con sistemi di navigazione turn-by-turn. Immagina di seguire un percorso su app tipo Komoot, e l’esoscheletro che regola automaticamente l’assistenza in base alla pendenza del tratto successivo rilevata dalla mappa. Sarebbe un’evoluzione significativa dell’esperienza utente.

Confronto con soluzioni alternative

Sul mercato esistono diverse soluzioni per ridurre la fatica durante attività outdoor, ciascuna con vantaggi e limiti specifici. Confrontare l’Hypershell X Ultra con le alternative aiuta a capire se l’investimento sia giustificato per le proprie esigenze.

Gli esoscheletri passivi, come quelli a molla o a leva meccanica, costano significativamente meno (300-600€) ma offrono assistenza limitata. Funzionano restituendo energia immagazzinata durante la fase di discesa o flessione della gamba, senza motori o batterie. Possono ridurre del 10-15% lo sforzo percepito, contro il 30-40% di un sistema motorizzato come l’X Ultra. Sono però più leggeri, non richiedono ricariche e hanno manutenzione praticamente nulla.

I bastoncini da trekking rappresentano la soluzione tradizionale più economica (30-150€). Distribuiscono parte del carico sulle braccia alleggerendo le gambe, migliorano l’equilibrio e permettono di mantenere ritmo costante. Non offrono assistenza motorizzata ma, per molti escursionisti occasionali, sono sufficienti. Il limite principale è che impegnano le mani, impedendo di utilizzarle liberamente per fotografie o orientamento.

Gli e-bike e mountain bike elettriche (2000-8000€) sono un’alternativa completamente diversa. Permettono di coprire distanze maggiori con meno sforzo, ma limitano l’esperienza ai percorsi ciclabili. Per chi ama camminare e sentire il terreno sotto i piedi, non sono sostitutive. Inoltre, una e-bike pesa 20-25 kg contro 1,8 kg dell’esoscheletro, quindi trasportarla quando non si pedala diventa impraticabile.

I servizi di shuttle o impianti di risalita (10-50€ a corsa) eliminano completamente la fatica della salita. Sono perfetti per chi vuole concentrarsi sulla discesa in mountain bike o semplicemente raggiungere rifugi in quota senza sforzo. Ovviamente, sono disponibili solo in località turistiche attrezzate e non permettono l’esplorazione libera della montagna.

In sintesi, l’Hypershell X Ultra si posiziona in una nicchia specifica: escursionisti esperti che vogliono affrontare dislivelli impegnativi mantenendo l’esperienza autentica del trekking, con budget sufficiente per investire in tecnologia avanzata. Non è per tutti, ma per il target giusto rappresenta uno strumento unico.

Funzionalità

L’Hypershell X Ultra integra diverse funzionalità progettate per ottimizzare l’esperienza d’uso su terreni e attività differenti. La modalità principale è quella Hyper, che sfrutta intelligenza artificiale per riconoscere automaticamente lo scenario in cui ti trovi e adattare di conseguenza l’assistenza motorizzata. Camminando su asfalto urbano, sentiero di montagna o neve profonda, il sistema identifica autonomamente la superficie e modifica intensità e tempistiche dell’intervento.

Gli scenari preimpostati sono sei: camminata urbana, trekking su sentiero, trail running, ciclismo, neve profonda e dune sabbiose. Se preferisci il controllo manuale, puoi selezionare direttamente lo scenario dall’app invece di affidarti al riconoscimento automatico. Durante i miei test ho utilizzato prevalentemente la modalità Hyper, trovandola affidabile nel riconoscimento anche se non sempre istantanea nel passaggio tra superfici molto diverse.

La funzione Boost rappresenta la novità più interessante rispetto al modello precedente. Attivabile tramite pulsante fisico sul modulo destro o con un tap sull’app, eroga la massima potenza disponibile per 30 secondi consecutivi. È pensata specificamente per strappi improvvisi, partenze su pendenze ripide o situazioni dove serve un surplus immediato di energia. Passati i 30 secondi, il sistema torna automaticamente alla modalità precedentemente impostata.

Lo slider di intensità, accessibile dalla schermata principale dell’app, permette di regolare finemente l’assistenza dal 10% al 100% con incrementi del 5%. Questa granularità ti consente di trovare il bilanciamento perfetto tra supporto motorizzato e conservazione della batteria. Nei tratti pianeggianti o con pendenza minima, impostare il 30-40% è sufficiente ed estende notevolmente l’autonomia.

La sezione statistiche raccoglie automaticamente i dati di ogni sessione: distanza percorsa, dislivello positivo e negativo affrontato, tempo totale di utilizzo, calorie stimate bruciate. Grafici settimanali e mensili mostrano l’andamento dell’attività. Purtroppo manca l’export automatico verso piattaforme terze, funzione che molti utenti sportivi apprezzerebbero.

Il sistema di notifiche avvisa quando il livello batteria scende sotto soglie predefinite (20% e 10%), evitando di rimanere a piedi a metà escursione. Segnala anche eventuali anomalie rilevate dai sensori, come surriscaldamento dei motori o problemi di connessione tra i moduli. Durante i miei test non ho mai ricevuto alert di malfunzionamento.

Galleria Fotografica

1 of 23

Videorecensione

Pregi e difetti

Pregi:

Potenza di 1000W che fa davvero la differenza su pendenze ripide e terreni impegnativi

Costruzione in materiali premium con finiture eccellenti e peso contenuto in soli 1,8 kg

Funzione Boost utilissima per strappi improvvisi o passaggi critici con zaino pesante

Autonomia sufficiente per escursioni giornaliere di media durata anche con utilizzo intenso

Applicazione intuitiva con riconoscimento automatico dell’attività e regolazione granulare

Cuscinetti ceramici sigillati che mantengono fluidità anche dopo chilometri su terreni polverosi

Cinghie con fibbie magnetiche Fidlock rapide da agganciare e sgaggiare

Batterie intercambiabili in pochi secondi per estendere l’autonomia su uscite molto lunghe

Difetti:

Prezzo elevato che limita fortemente il pubblico potenziale interessato all’acquisto

Manuale scarno che non spiega adeguatamente la procedura di regolazione ottimale

Assistenza poco percepibile su terreni pianeggianti o con pendenze minime

Peso aggiuntivo sulle gambe che si fa sentire durante le discese prolungate

Mancanza di integrazione con smartwatch e piattaforme di fitness tracking popolari

Comportamento imprevisto durante movimenti laterali o non convenzionali se mal regolato

Connettori magnetici che accumulano particelle metalliche richiedendo pulizia frequente

Assenza di funzioni di geolocalizzazione o SOS integrate per situazioni di emergenza

Prezzo

L’Hypershell X Ultra viene proposto al prezzo di listino di circa 2.400 euro, posizionandosi decisamente nella fascia premium del mercato degli esoscheletri personali. Per confronto, il modello precedente X-Pro costa attorno ai 1.500 euro, configurando una differenza di circa 900 euro che richiede attenta valutazione in base alle reali necessità d’uso.

Cosa giustifica questo delta di prezzo? Principalmente tre elementi: i 200W di potenza aggiuntiva, la funzione Boost da 30 secondi e i materiali costruttivi superiori con finitura in fibra di carbonio. Se utilizzi l’esoscheletro sporadicamente su percorsi con dislivelli moderati, probabilmente l’X-Pro rappresenta la scelta più razionale. Se invece affronti regolarmente trekking impegnativi con forte componente di dislivello, trasporti zaini pesanti o semplicemente vuoi il top di gamma disponibile, l’X Ultra ha senso.

La disponibilità in Italia è garantita attraverso il sito ufficiale dell’azienda e alcuni rivenditori specializzati in attrezzatura outdoor tecnica. Non si trova nei negozi generalisti di articoli sportivi. L’acquisto online include spedizione gratuita, due anni di garanzia e diritto di reso entro 30 giorni se il prodotto non soddisfa le aspettative.

Nel panorama degli esoscheletri motorizzati, l’Hypershell X Ultra si colloca tra i più costosi insieme a soluzioni industriali spesso destinate ad ambito militare o medicale. Alternative consumer, generalmente con potenza inferiore, partono da 800-1000 euro. Gli esoscheletri passivi, senza motori, costano 300-600 euro ma offrono assistenza molto più limitata.

Il valore percepito dipende fortemente dall’uso che ne farai. Per un escursionista occasionale che fa 4-5 uscite all’anno, l’investimento appare sproporzionato. Per chi pratica trekking intensamente ogni weekend, magari con problemi articolari che limiterebbero altrimenti l’attività, il calcolo cambia: 2.400 euro spalmati su anni di utilizzo diventano più accettabili, specialmente considerando il beneficio sulla qualità della vita.

Conclusioni

Dopo 50 chilometri sui sentieri laziali con l’Hypershell X Ultra agganciato alle gambe, la mia valutazione è complessivamente positiva ma con riserve importanti. Questo esoscheletro rappresenta indubbiamente l’evoluzione più matura della tecnologia di assistenza motorizzata applicata all’outdoor: i 1000W di potenza fanno davvero la differenza su pendenze impegnative, i materiali premium trasmettono solidità, la funzione Boost si rivela preziosa nei momenti critici.

Tuttavia, rimane un prodotto di nicchia per un pubblico molto specifico. Il prezzo di 2.400 euro costituisce una barriera significativa che esclude la maggior parte degli escursionisti occasionali. Ha senso per chi pratica trekking intensivamente, affronta regolarmente dislivelli importanti, trasporta zaini pesanti o ha limitazioni fisiche che renderebbero altrimenti difficoltoso godersi la montagna. Per questo target, l’investimento può essere giustificato considerando il miglioramento della qualità dell’esperienza outdoor.

Chi dovrebbe considerare l’acquisto? Escursionisti esperti over 50 che vogliono continuare a praticare la loro passione nonostante l’età avanzi, persone con problemi articolari moderati al ginocchio, professionisti che lavorano in montagna (guide, fotografi naturalisti, ricercatori) e necessitano di conservare energie, appassionati di tecnologia con budget disponibile che cercano lo stato dell’arte nel settore.

Chi dovrebbe invece orientarsi altrove? Principianti che si stanno avvicinando al trekking, escursionisti occasionali che fanno 4-5 uscite all’anno su percorsi semplici, chi cerca principalmente assistenza in discesa (dove l’esoscheletro non aiuta), sportivi che praticano trail running su percorsi pianeggianti. Per queste categorie, un paio di buoni bastoncini da trekking o la versione X-Pro meno costosa rappresentano scelte più sensate.

L’Hypershell X Ultra è un prodotto tecnicamente maturo, ben costruito, efficace nel suo scopo. Non rivoluziona il trekking né lo rende accessibile a chiunque, ma offre uno strumento concreto per ampliare i propri limiti in montagna. Resta da vedere se il mercato è pronto ad accettare dispositivi del genere: personalmente, credo che nei prossimi anni assisteremo a una graduale diffusione man mano che i prezzi scenderanno e la tecnologia diventerà ancora più raffinata. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina ufficiale di Amazon Italia o il sito ufficiale.