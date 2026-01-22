Huawei FreeClip 2: la maturità dell’audio open-ear – Recensione

C’è un momento preciso nella vita di chi scrive di tecnologia in cui ti rendi conto che alcune categorie di prodotto non sono più nicchie per appassionati, ma risposte concrete a problemi reali. Quando ho iniziato a utilizzare le Huawei FreeClip 2 nel mio quotidiano. Non sto parlando di un gadget per audiofili in cerca dell’ennesimo upgrade, ma di un dispositivo che intercetta un bisogno sempre più diffuso: ascoltare musica, podcast e gestire chiamate senza isolarsi completamente dal mondo circostante.

Il mercato degli auricolari true wireless ha vissuto anni di corsa sfrenata verso la cancellazione attiva del rumore più aggressiva possibile. Ogni brand cercava di promettere il silenzio assoluto, come se il nostro obiettivo quotidiano fosse vivere in una bolla sonora impermeabile. Ma la realtà è diversa, almeno per molti di noi. Chi lavora in uffici open space ha bisogno di sentire quando un collega lo chiama. Chi corre per strada deve percepire il traffico. Chi passa ore in videoconferenze non può permettersi di rimuovere continuamente gli auricolari ogni volta che qualcuno bussa alla porta.

Le FreeClip 2 rappresentano la risposta di Huawei a questa esigenza, portando avanti un concept lanciato con la prima generazione e raffinandolo in modo sostanziale. Il form factor a clip, che abbraccia il padiglione auricolare senza penetrare nel canale uditivo, non è una novità assoluta nel panorama audio. Altri produttori hanno esplorato questa strada, da Sony con i LinkBuds a Bose con gli Ultra Open Earbuds. Quello che Huawei propone con questa seconda generazione è però un pacchetto complessivo che punta a risolvere i limiti strutturali del design open-ear, migliorando la resa delle basse frequenze e l’autonomia senza sacrificare quel comfort quasi etereo che aveva caratterizzato il modello precedente.

Il prezzo di lancio si attesta sui 199 euro, una cifra che colloca il prodotto nella fascia premium del segmento, appena sotto la soglia psicologica dei duecento euro che spesso separa il “ci penso” dal “lo compro”. Ho passato diverse ore con questi auricolari, utilizzandoli in contesti diversi: dalla scrivania di casa alle passeggiate urbane, dalle sessioni di lavoro intensive alle chiamate con clienti e colleghi. Quello che segue è il resoconto di questa esperienza, con luci e ombre di un prodotto che non cerca di essere perfetto per tutti, ma eccellente per chi sa di cosa ha bisogno. Maggiori informazioni sul sito ufficiale e su Amazon Italia.

Unboxing

La confezione delle Huawei FreeClip 2 si presenta con la sobrietà tipica dei prodotti premium dell’azienda cinese. Niente scatole oversize né packaging eccessivamente scenografici. Il box è compatto, realizzato in cartone con una finitura opaca piacevole al tatto, e riporta sul fronte l’immagine del prodotto nella colorazione scelta. Nel mio caso si tratta della versione Modern Black, ma il prodotto è disponibile anche nelle varianti Denim Blue, Feather White e Rose Gold.

All’apertura trovo subito la custodia di ricarica, adagiata in un inserto sagomato che la mantiene in posizione. Sotto di essa, in un secondo livello, sono disposti gli accessori: un cavo USB-C di lunghezza standard, la manualistica multilingue e la garanzia. C’è anche un piccolo inserto dedicato alle promozioni attive al lancio, tra cui il servizio Huawei Loss Care che permette di acquistare un singolo auricolare a metà prezzo in caso di smarrimento entro dodici mesi. Un’attenzione non scontata, considerando che perdere un auricolare così piccolo e leggero non è affatto improbabile.

La custodia stessa merita qualche parola. È stata ridisegnata rispetto alla generazione precedente, risultando più compatta e leggera. Pesa circa 37,8 grammi e si infila comodamente nella tasca dei jeans senza creare ingombro. La finitura esterna è in plastica satinata che nasconde bene le impronte digitali, mentre il coperchio si apre con un meccanismo a scatto che restituisce un feedback tattile soddisfacente. Non è il click magnetico premium di alcuni concorrenti, ma fa il suo lavoro senza sembrare fragile.

Gli auricolari sono alloggiati all’interno con i contatti di ricarica ben visibili. L’estrazione avviene afferrando la sfera acustica anteriore, un gesto che diventa naturale dopo pochi utilizzi. Nel complesso, l’unboxing trasmette quella sensazione di prodotto curato nei dettagli che ci si aspetta in questa fascia di prezzo. Niente fuochi d’artificio, ma nemmeno l’impressione di aver pagato per qualcosa che non valeva la spesa.

Materiali, costruzione e design

Il design delle Huawei FreeClip 2 ruota attorno a quella che l’azienda chiama architettura C-Bridge, una struttura a ponte che collega due elementi funzionalmente distinti. Da un lato c’è l’Acoustic Ball, la sfera acustica che si posiziona di fronte all’apertura del canale uditivo e contiene il driver. Dall’altro il Comfort Bean, un elemento a fagiolo che si adagia dietro il padiglione auricolare e ospita la batteria insieme a parte dell’elettronica.

Il ponte di collegamento è realizzato in una lega nichel-titanio a memoria di forma, lo stesso materiale utilizzato in ambito aerospaziale e medicale per la sua capacità di tornare alla forma originaria dopo essere stato deformato. Questa scelta ingegneristica ha una ragione precisa: mantenere una forza di serraggio costante sul lobo auricolare indipendentemente da quante volte si apre la clip per indossarla o rimuoverla. A differenza delle clip a molla tradizionali, che tendono a perdere tensione nel tempo o a stringere troppo causando disagio, la lega a memoria di forma calibra una pressione sufficiente a tenere l’auricolare in posizione senza occludere i capillari del lobo.

Il risultato pratico è un comfort che rasenta l’impercettibilità. Ciascun auricolare pesa 5,1 grammi, mezzo grammo in meno rispetto alla prima generazione. Può sembrare una differenza trascurabile, ma quando si parla di un dispositivo sospeso sulla cartilagine auricolare per ore, ogni grammo conta. Il momento torcente esercitato sul lobo diminuisce in modo percepibile, e dopo la prima mezz’ora di utilizzo ho smesso letteralmente di sentire la loro presenza.

La superficie esterna è rivestita in silicone liquido morbido al tatto, un materiale che oltre a risultare gradevole sulla pelle offre una certa resistenza agli urti. La variante Denim Blue che ho avuto modo di provare brevemente presenta una micro-testurizzazione che simula il tessuto, aumentando l’attrito statico contro la pelle e migliorando leggermente la stabilità. È un dettaglio funzionale mascherato da scelta estetica, e apprezzo questo tipo di attenzione.

Sul fronte della resistenza ambientale, Huawei ha fatto un salto significativo portando la certificazione a IP57 per gli auricolari. La custodia rimane a IP54, ma sono gli auricolari che ci preoccupano quando piove o quando sudiamo durante l’allenamento. Il grado 7 significa resistenza all’immersione fino a un metro per trenta minuti, il che permette tranquillamente di lavare gli auricolari sotto l’acqua corrente dopo una sessione sportiva intensa. Non è una cosa da poco per chi fa sport regolarmente e si è trovato più volte a pulire con salviettine auricolari che poi puzzavano comunque di sudore.

Specifiche tecniche

Caratteristica Valore Peso singolo auricolare 5,1 g Peso custodia 37,8 g Driver Dinamico 10,8 mm a doppio magnete Risposta in frequenza 20 Hz – 20.000 Hz Bluetooth 6.0 Codec supportati SBC, AAC, L2HC (solo dispositivi Huawei) Certificazione IP auricolari IP57 Certificazione IP custodia IP54 Autonomia auricolari Fino a 9 ore Autonomia totale con custodia Fino a 38 ore Ricarica rapida 10 min = 3 ore di ascolto Ricarica wireless Sì (standard Qi) Connettore custodia USB-C Microfoni 3 + sensore VPU a conduzione ossea Controlli Touch su area estesa + gesture della testa Colorazioni disponibili Modern Black, Feather White, Denim Blue, Rose Gold Prezzo di listino 199 €

Applicazione

L’esperienza software delle Huawei FreeClip 2 dipende in modo significativo dal dispositivo a cui vengono abbinate, e questo è probabilmente il punto più controverso dell’intero prodotto. Per gli utenti che possiedono uno smartphone Huawei con HarmonyOS o EMUI 13 e successivi, l’integrazione è nativa e trasparente. Gli auricolari vengono riconosciuti istantaneamente, un pop-up mostra lo stato della batteria, e le impostazioni sono accessibili direttamente dal menu Bluetooth di sistema.

Per chi utilizza un iPhone, la situazione è comunque gestibile. L’app Huawei AI Life è disponibile su App Store e funziona correttamente, permettendo di accedere all’equalizzatore, configurare i controlli touch e verificare la disponibilità di aggiornamenti firmware. L’interfaccia è tradotta in italiano, anche se alcune voci mostrano ancora qualche incertezza lessicale tipica delle localizzazioni affrettate.

Il problema emerge con gli utenti Android che non possiedono dispositivi Huawei. A causa delle note restrizioni commerciali, l’app AI Life non è presente sul Google Play Store, o quando lo è risulta non aggiornata alle ultime versioni. La soluzione proposta da Huawei è scaricare l’app store proprietario AppGallery oppure procedere con l’installazione manuale del file APK dal sito web. Per l’utente medio questo processo rappresenta una frizione non trascurabile. Non tutti sanno cos’è un APK, non tutti si sentono a proprio agio nell’installare software da fonti esterne allo store ufficiale, e la percezione di insicurezza che ne deriva è un deterrente reale.

Detto questo, una volta installata l’applicazione l’esperienza è sostanzialmente identica a quella iOS. L’equalizzatore offre preset preconfigurati (default, amplificazione bassi, amplificazione alti) e la possibilità di creare profili personalizzati. La sezione dedicata ai controlli permette di assegnare funzioni diverse ai gesti touch su ciascun auricolare: doppio tap, triplo tap, tap prolungato. È possibile anche attivare o disattivare le gesture della testa per rispondere alle chiamate, una funzione che trovo genuinamente utile quando ho le mani occupate.

Hardware, prestazioni e autonomia

Il cuore tecnologico delle FreeClip 2 risiede nel driver dinamico da 10,8 millimetri a doppio magnete, un’evoluzione del sistema a magnete singolo utilizzato nella generazione precedente. L’aggiunta del secondo magnete nel circuito magnetico aumenta la densità del flusso nel traferro della bobina mobile, consentendo un controllo superiore sull’escursione del diaframma. In termini pratici, questo si traduce nella capacità di spostare un volume d’aria maggiore con maggiore accelerazione, il che impatta direttamente sulla resa delle basse frequenze e sulla risposta ai transienti.

È un miglioramento che si sente. Chi ha provato la prima generazione ricorderà probabilmente quella sensazione di suono “leggero” nelle frequenze gravi, quasi inevitabile in un sistema open-ear che non può contare sul sigillo pneumatico di un gommino in-ear. Le FreeClip 2 non risolvono completamente questo limite fisico intrinseco, ma lo mitigano in modo apprezzabile. I bassi hanno più corpo, più presenza, senza mai diventare invadenti o gonfi.

A supporto del driver lavora un chip NPU (Neural Processing Unit) dedicato all’elaborazione audio, che Huawei dichiara offrire una potenza di calcolo dieci volte superiore rispetto al modello precedente. È un’affermazione difficile da verificare in modo indipendente, ma le funzionalità che questo processore abilita sono concrete: volume adattivo che regola automaticamente il guadagno in base al rumore ambientale, miglioramento vocale durante le chiamate, e gestione intelligente della cancellazione delle dispersioni sonore.

Per la connettività, le FreeClip 2 adottano il Bluetooth 6.0, uno standard ancora poco diffuso nel panorama smartphone ma che garantisce una longevità tecnologica importante. Tra le novità più rilevanti c’è il Channel Sounding, una funzionalità che permette di misurare la distanza tra dispositivi con precisione centimetrica, rendendo più efficace la localizzazione degli auricolari in caso di smarrimento.

Il sistema NearLink è anch’esso presente a livello hardware, ma al momento del lancio non risulta pienamente attivo per l’audio consumer. Si tratta di una tecnologia wireless a corto raggio sviluppata dal consorzio guidato da Huawei che promette prestazioni nettamente superiori al Bluetooth, ma la cui implementazione pratica è rimandata a futuri aggiornamenti firmware.

L’autonomia è uno dei punti di forza più evidenti delle Huawei FreeClip 2, favorita dall’assenza di un processore ANC che nelle cuffie con cancellazione attiva rappresenta uno dei principali responsabili del consumo energetico. Le specifiche ufficiali dichiarano fino a 8 ore di riproduzione continua, ma nei miei utilizzi ho costantemente superato questo valore, arrivando anche a 9 ore mantenendo il volume intorno al cinquanta percento.

Per contestualizzare: nove ore significano poter iniziare la giornata lavorativa con gli auricolari alle orecchie e arrivare a sera senza mai doverli riporre nella custodia. Per chi come me alterna fasi di ascolto musicale a lunghe sessioni di videoconferenze, questo si traduce in una libertà operativa che con altri auricolari non avevo. L’ansia da batteria semplicemente scompare.

La custodia di ricarica porta l’autonomia complessiva a 38 ore, sufficienti per coprire un’intera settimana di utilizzo medio senza dover cercare un cavo o un pad di ricarica. La ricarica rapida è efficace: dieci minuti nella custodia restituiscono circa tre ore di ascolto, il tempo di una doccia o di una pausa caffè. È supportata anche la ricarica wireless standard Qi, che completa l’operazione in circa due ore e mezzo, e la compatibilità con i pad di ricarica degli smartwatch Huawei rappresenta un tocco di ecosistema apprezzato per chi possiede altri dispositivi del brand.

Le prestazioni Bluetooth si sono dimostrate solide nella mia esperienza. Non ho riscontrato interruzioni significative neanche in ambienti particolarmente affollati di segnali a 2.4 GHz, come centri commerciali o stazioni ferroviarie. La latenza in riproduzione video è contenuta e non crea problemi di sincronizzazione labiale, anche se per il gaming competitivo consiglierei comunque soluzioni cablate o con codec a bassa latenza dedicati.

Test

Ho strutturato il mio test delle Huawei FreeClip 2 su diverse ore, cercando di replicare scenari d’uso realistici piuttosto che condizioni di laboratorio. L’obiettivo non era misurare decibel con strumentazione professionale, che peraltro non possiedo, ma capire come questi auricolari si comportano nella quotidianità di chi li indossa effettivamente per ore ogni giorno.

Il primo scenario è stato quello dell’ufficio domestico. Lavoro da casa tre giorni alla settimana, alternando scrittura, videoconferenze e momenti di ricerca che spesso accompagno con musica di sottofondo. In questo contesto le FreeClip 2 hanno brillato. Il comfort prolungato non è una promessa pubblicitaria ma una realtà verificata: ho tenuto gli auricolari indosso per sei ore consecutive senza avvertire fastidio al lobo o pressione sui tessuti molli. La possibilità di sentire il campanello, il corriere che bussa o mia moglie che mi chiama dalla stanza accanto è un vantaggio tangibile rispetto ai miei precedenti auricolari con ANC.

Il secondo scenario ha riguardato le chiamate di lavoro. Ho partecipato a diverse riunioni virtuali chiedendo poi ai colleghi un feedback sulla qualità della mia voce. Il riscontro è stato generalmente positivo: la voce risulta chiara e intellegibile anche in ambienti non perfettamente silenziosi. Il sensore VPU a conduzione ossea fa il suo lavoro isolando il parlato dal rumore di fondo. C’è però un compromesso: il timbro vocale tende a risultare leggermente compresso, con una colorazione che qualcuno ha descritto come “un po’ digitale”. Non è un difetto grave, ma chi fa podcast o contenuti vocali professionali dovrebbe tenerne conto.

Il terzo scenario è stato quello della camminata urbana. Ho utilizzato le FreeClip 2 durante le mie passeggiate quotidiane nel quartiere, un contesto dove il traffico veicolare rappresenta sia un elemento di rumore che un fattore di sicurezza. Qui il design open-ear dimostra il suo valore: sentire le auto che si avvicinano alle spalle o il ciclista che chiede permesso non richiede di abbassare il volume o attivare modalità trasparenza. Il suono ambientale si mescola naturalmente alla musica, creando un’esperienza che definirei “colonna sonora della vita reale” piuttosto che isolamento totale.

Ho testato anche il comportamento in ambienti rumorosi come la metropolitana. Qui emergono i limiti strutturali del design open-ear. Il volume adattivo aumenta automaticamente il guadagno per compensare il rumore esterno, ma non può cambiare le leggi della fisica. Nei vagoni più affollati, con il rombo delle rotaie e il vociare dei passeggeri, la musica tende a perdersi nel caos sonoro circostante. Chi viaggia quotidianamente su mezzi pubblici rumorosi dovrebbe considerare questa limitazione prima dell’acquisto.

Infine, ho verificato la stabilità durante il movimento. Camminata veloce, scale, movimenti della testa: nessun problema. Gli auricolari restano in posizione senza oscillare o richiedere aggiustamenti. La situazione cambia quando intervengono elementi esterni come cappucci di giacche invernali o sciarpe voluminose. Un urto accidentale può spostare la clip, ruotando la sfera acustica lontano dal canale uditivo e compromettendo istantaneamente la resa sonora. Non è un difetto progettuale, piuttosto una conseguenza inevitabile dell’assenza di ancoraggio nel canale.

Approfondimenti

Qualità audio e risposta in frequenza

La qualità audio delle Huawei FreeClip 2 va contestualizzata all’interno della categoria open-ear, dove le aspettative devono necessariamente essere calibrate rispetto ai limiti fisici intrinseci di questo design. Detto questo, il lavoro svolto da Huawei sul nuovo driver a doppio magnete produce risultati tangibili.

La gamma bassa è dove si nota il miglioramento più significativo rispetto alla generazione precedente. I bassi hanno guadagnato corpo e presenza, evitando quell’effetto “radiolina” che affliggeva i primi auricolari open-ear. Non parliamo dell’impatto viscerale di un sistema in-ear con buona sigillatura, ma di un basso solido che sostiene adeguatamente generi come pop, rock e musica elettronica. I sub-bass più profondi rimangono parzialmente sacrificati, una conseguenza inevitabile della dispersione delle onde sonore a bassa frequenza in un sistema aperto.

La gamma media è ben bilanciata, con voci chiare e proiettate in avanti nel mix. Podcast e audiolibri risultano particolarmente godibili, con una intelligibilità del parlato che non richiede sforzi di concentrazione. La complessità strumentale può però creare qualche problema: nei brani orchestrali densi o nelle produzioni con molti elementi sovrapposti, la separazione tra gli strumenti tende a ridursi. C’è una certa congestione che appiattisce le sfumature timbriche, probabilmente dovuta al pesante DSP necessario per correggere la risposta in frequenza naturale del sistema.

La gamma alta è presente ma arrotondata, senza punte di asprezza che potrebbero risultare faticose nell’ascolto prolungato. Manca però quella sensazione di “aria” e dettaglio che caratterizza i sistemi hi-fi di riferimento. I piatti della batteria, i respiri tra una frase e l’altra, le code armoniche degli strumenti acustici: tutto è presente ma leggermente smussato, come osservato attraverso un vetro leggermente opaco.

Sistema anti-dispersione del suono

Uno degli aspetti più interessanti dal punto di vista tecnologico è il sistema Reverse Sound Field implementato per ridurre la dispersione sonora verso l’esterno. In un auricolare open-ear, parte del suono prodotto dal driver inevitabilmente si propaga nell’ambiente circostante, creando potenziali problemi di privacy e fastidio per chi sta vicino.

Il sistema funziona emettendo attivamente onde sonore in controfase dalla parte posteriore dell’auricolare. Queste onde interferiscono distruttivamente con le frequenze che sfuggono dalla sfera acustica, cancellandole parzialmente prima che raggiungano le orecchie di chi ci circonda. Il principio è simile a quello della cancellazione attiva del rumore, ma applicato in direzione opposta.

Nei miei utilizzi ho verificato l’efficacia di questo sistema chiedendo a mia moglie di sedersi accanto a me mentre ascoltavo musica a diversi livelli di volume. Fino al sessanta percento circa, il suono risultava praticamente impercettibile a distanza di conversazione normale. Superata la soglia del settanta-ottanta percento, le frequenze medio-alte iniziavano a trapelare in modo udibile. È un compromesso ragionevole: in ufficio o in biblioteca, mantenendo un volume moderato, la privacy è garantita. In metropolitana, dove il volume tende a salire per compensare il rumore, chi ti siede accanto potrebbe sentire qualcosa.

Codec e compatibilità audio

La questione dei codec audio supportati merita una discussione approfondita perché impatta significativamente sull’esperienza d’uso in base allo smartphone posseduto. Le FreeClip 2 supportano il codec proprietario L2HC (Low Latency Low Complexity High Resolution Codec) che permette bitrate elevati e bassa latenza, paragonabili a quanto offerto da LDAC o aptX Adaptive.

Il problema è che L2HC funziona esclusivamente con dispositivi Huawei dotati di EMUI 13 o HarmonyOS 3.0 e successivi. Per tutti gli altri utenti, il fallback è sui codec standard SBC e AAC. Niente aptX, niente LDAC. Questo significa che un utente iPhone o Samsung, pur avendo acquistato lo stesso identico prodotto, sperimenta una qualità audio oggettivamente inferiore rispetto a un utente Huawei.

È una scelta strategica comprensibile dal punto di vista commerciale: incentivare l’adozione dell’ecosistema proprietario. Dal punto di vista dell’utente finale, però, rappresenta una limitazione frustrante. AAC non è un codec scadente, anzi su iPhone la sua implementazione è generalmente buona. Ma chi proviene da auricolari con supporto LDAC potrebbe percepire un passo indietro nella risoluzione e nel dettaglio complessivo.

Volume adattivo e intelligenza ambientale

Il volume adattivo è una funzione che ho trovato utile nel principio ma migliorabile nell’esecuzione. L’idea è semplice: i microfoni campionano continuamente il livello di rumore ambientale e regolano automaticamente il guadagno degli auricolari per mantenere un rapporto segnale-rumore costante. Entri in metropolitana, il volume sale. Entri in biblioteca, il volume scende.

Nella pratica, l’implementazione risulta a volte troppo aggressiva. Durante le transizioni rapide di rumore, come quando un autobus passa vicino mentre cammini o quando entri in un locale affollato da uno spazio esterno silenzioso, si percepisce un effetto “pompaggio” udibile. Il volume salta in modo discontinuo piuttosto che sfumare gradualmente, creando una sensazione poco naturale. Inoltre, quando l’algoritmo spinge il guadagno al massimo per compensare ambienti molto rumorosi, emerge una certa asprezza digitale che non è presente ai volumi medi.

La funzione si può disattivare dall’app, e personalmente preferisco gestire il volume manualmente. Ma per chi cerca un’esperienza “set and forget”, suggerisco di sperimentare entrambe le modalità.

Gesture e controlli touch

L’interfaccia di controllo delle FreeClip 2 si basa su una combinazione di tocchi capacitivi e gesture della testa. L’area touch si estende su tutta la superficie esterna dell’auricolare, dalla sfera acustica al ponte fino al bean posteriore. Questa ampiezza riduce significativamente i tocchi mancati rispetto ai sistemi che limitano l’area sensibile a una piccola zona.

I gesti configurabili includono doppio tap, triplo tap e pressione prolungata, ciascuno assegnabile a funzioni diverse: play/pausa, traccia successiva, traccia precedente, assistente vocale, attivazione volume adattivo. La personalizzazione avviene tramite app, con la possibilità di configurare in modo indipendente l’auricolare destro e sinistro.

Le gesture della testa rappresentano un’aggiunta genuinamente utile. Annuire per rispondere a una chiamata, scuotere la testa per rifiutarla: sono azioni intuitive che funzionano in modo affidabile grazie agli accelerometri integrati. In cucina, con le mani sporche di farina, ho risposto a diverse chiamate senza toccare nulla. È il tipo di funzionalità che non sai di volere finché non ce l’hai.

Qualità delle chiamate e sensore VPU

La qualità delle chiamate vocali è un aspetto critico per un dispositivo pensato anche per l’utilizzo professionale. Le FreeClip 2 implementano un’architettura ibrida che combina tre microfoni tradizionali con un sensore VPU (Voice Pick-up Unit) a conduzione ossea.

Il funzionamento è ingegnoso: i microfoni catturano sia la voce che il rumore ambientale, mentre il VPU rileva le vibrazioni fisiche della scatola cranica e della mascella che si verificano esclusivamente quando l’utente parla. L’algoritmo AI utilizza il segnale del VPU come riferimento per filtrare tutto ciò che viene captato dai microfoni ma non corrisponde a una vibrazione ossea: vento, voci di passanti, rumori ambientali.

Il risultato è una soppressione del rumore notevolmente efficace. Ho condotto chiamate camminando lungo strade trafficate, con risultati che i miei interlocutori hanno definito “sorprendentemente chiari”. La voce rimane intellegibile anche quando il rumore di fondo è significativo. C’è però un compromesso: la ricostruzione vocale basata su dati ibridi produce un timbro che alcuni percepiscono come leggermente compresso o “robotico”. Non è qualcosa che compromette la comunicazione, ma chi è particolarmente attento alla naturalezza del proprio timbro vocale potrebbe notarlo.

Ergonomia e limiti del design universale

Il design “one-size-fits-all” delle FreeClip 2 è insieme un punto di forza e un potenziale limite. Da un lato, l’assenza di taglie o gommini da scegliere semplifica enormemente l’esperienza d’acquisto e d’uso. Dall’altro, la variabilità anatomica delle orecchie umane è notevole, e un design universale non può adattarsi perfettamente a tutti.

Huawei dichiara di aver basato il design su oltre diecimila campioni di orecchio umano raccolti a livello globale, ottimizzando le dimensioni del Comfort Bean e la curvatura del C-Bridge per massimizzare la compatibilità. Nella mia esperienza e in quella di colleghi e familiari che hanno provato gli auricolari, il comfort si è dimostrato eccellente per la stragrande maggioranza. Una persona con lobi particolarmente piccoli ha riferito una sensazione di leggera pressione dopo alcune ore, ma si tratta di un caso isolato.

La simmetria del design merita una menzione. Gli auricolari non hanno un orientamento L/R fisico predefinito: un sistema di sensori inerziali rileva automaticamente quale orecchio li indossa e assegna i canali stereo corretti. È una sottigliezza che elimina l’attrito cognitivo di dover identificare l’auricolare giusto al buio o di fretta.

Confronto con la generazione precedente

Chi possiede le FreeClip di prima generazione si chiederà legittimamente se l’upgrade alle FreeClip 2 sia giustificato. La risposta dipende dalle priorità individuali, ma i miglioramenti sono concreti.

Il peso ridotto a 5,1 grammi (da 5,6) migliora il comfort nelle sessioni prolungate. La certificazione IP57 (da IP54) permette finalmente di lavare gli auricolari sotto l’acqua corrente. Il driver a doppio magnete offre bassi più presenti e una risposta ai transienti superiore. L’autonomia guadagna un’ora circa in più. Il Bluetooth 6.0 garantisce longevità tecnologica.

Chi è soddisfatto della prima generazione non ha urgenza di cambiare, ma chi sta valutando l’acquisto oggi dovrebbe orientarsi decisamente verso le FreeClip 2.

Funzionalità

Le Huawei FreeClip 2 integrano una serie di funzionalità smart che vanno oltre la semplice riproduzione audio. Il volume adattivo, già discusso, rappresenta la funzione AI più evidente ma non l’unica.

La modalità dual-device permette di connettere gli auricolari a due dispositivi contemporaneamente, passando automaticamente dall’uno all’altro in base alla sorgente attiva. Ho configurato il collegamento simultaneo con lo smartphone personale e il laptop di lavoro, e il passaggio tra una chiamata WhatsApp e una riunione Teams è avvenuto senza intervento manuale. Non è una funzionalità esclusiva delle FreeClip 2, ma è implementata in modo fluido.

Il riconoscimento dell’indossabilità interrompe automaticamente la riproduzione quando si rimuove un auricolare e la riprende quando lo si riposiziona. È uno standard di settore ormai, ma confermarne il corretto funzionamento è comunque doveroso.

La funzione Trova i miei auricolari sfrutta le nuove capacità del Bluetooth 6.0 per una localizzazione più precisa rispetto ai sistemi basati solo sulla potenza del segnale. In caso di smarrimento, l’app può far emettere un suono dagli auricolari per facilitarne il ritrovamento.

Gli aggiornamenti firmware arrivano tramite l’app AI Life e Huawei ha dichiarato l’intenzione di rilasciare update periodici per migliorare algoritmi e aggiungere funzionalità. È una promessa che andrà verificata nel tempo, ma il supporto post-vendita è un fattore da considerare nella scelta di un prodotto premium.

Pregi e difetti

Dopo ore di utilizzo quotidiano, i punti di forza e le criticità delle Huawei FreeClip 2 si delineano con chiarezza.

I pregi principali includono il comfort eccezionale che permette sessioni di utilizzo prolungate senza alcun disagio, l’autonomia leader di categoria con fino a nove ore reali di riproduzione, il miglioramento tangibile nella resa dei bassi rispetto alla generazione precedente, la certificazione IP57 che garantisce resistenza anche all’immersione temporanea, la qualità delle chiamate vocali grazie al sistema VPU a conduzione ossea, e le gesture della testa per rispondere alle chiamate senza usare le mani.

I difetti riguardano principalmente la dispersione ambientale intrinseca del design open-ear che li rende inadatti ad ambienti molto rumorosi, l’ecosistema software penalizzante per utenti Android non-Huawei costretti a sideload dell’app, il codec hi-res L2HC riservato esclusivamente ai dispositivi Huawei, e la stabilità potenzialmente compromessa da cappucci, sciarpe o caschi che possono urtare la clip.

Prezzo

Le Huawei FreeClip 2 debuttano sul mercato italiano al prezzo di 199 euro, una cifra che le posiziona nella fascia alta del segmento open-ear ma strategicamente sotto la soglia psicologica dei duecento euro. Al lancio è disponibile un coupon sconto di 20 euro (codice AMKTPRCLIP2 su Huawei Store) che porta il prezzo effettivo a 179 euro, oltre a un set di accessori in omaggio del brand It’s Lava fino a esaurimento scorte.

Rispetto ai concorrenti diretti, il posizionamento è competitivo. I Bose Ultra Open Earbuds superano i 300 euro, i Sony LinkBuds si trovano intorno ai 150 euro ma con caratteristiche tecniche inferiori. Il rapporto qualità-prezzo delle FreeClip 2 risulta convincente, soprattutto considerando le specifiche premium come il Bluetooth 6.0 e la certificazione IP57.

Il servizio Huawei Loss Care incluso nel prezzo merita una menzione: permette di acquistare un singolo auricolare al cinquanta percento del prezzo di listino in caso di smarrimento o danneggiamento entro dodici mesi. È un’assicurazione non scontata per un dispositivo così piccolo e potenzialmente facile da perdere.

La disponibilità è garantita su Huawei Store e presso i principali rivenditori di elettronica, con tutte e quattro le colorazioni in pronta consegna.

Conclusioni

Le Huawei FreeClip 2 rappresentano un prodotto maturo in una categoria ancora giovane. Non cercano di essere tutto per tutti, e questa chiarezza di intenti è paradossalmente il loro punto di forza maggiore. Sono auricolari pensati per chi ha capito che il comfort prolungato e la consapevolezza ambientale valgono più dell’isolamento totale e della risposta in frequenza da studio di registrazione.

Dopo ore di utilizzo, ho sviluppato quel rapporto di fiducia con un dispositivo che ti permette di dimenticare che lo stai usando. Li indosso la mattina, li tolgo la sera, e nel mezzo accompagnano la giornata senza mai richiedere attenzione. Non mi sono mai trovato a pensare “devo ricordarmi di caricarli”, perché l’autonomia copre abbondantemente qualsiasi giornata lavorativa. Non mi sono mai trovato a perdere una chiamata importante perché non sentivo il telefono squillare con la musica nelle orecchie. Non ho mai provato quel fastidio da gommino in-ear che dopo qualche ora diventa quasi una tortura.

Consiglio le FreeClip 2 a professionisti che passano ore in videoconferenze ma devono restare reattivi all’ambiente, a sportivi che praticano attività all’aperto dove la sicurezza richiede consapevolezza acustica, e a chiunque abbia rinunciato agli auricolari true wireless per il disagio fisico dei design tradizionali.

Le sconsiglio a chi cerca isolamento totale per concentrarsi in ambienti rumorosi, a chi pretende la massima fedeltà audio senza compromessi, e a utenti Android di altri brand che non vogliono complicazioni nell’installazione delle app.

Per tutti gli altri, le Huawei FreeClip 2 offrono un’esperienza che definirei quasi simbiotica: la tecnologia scompare per lasciare spazio solo alla musica e alla vita che continua attorno a te. Maggiori informazioni sul sito ufficiale e su Amazon Italia.