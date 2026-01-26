Realme Buds Clip alla prova dei fatti: comfort quotidiano e ascolto aperto

I realme Buds Clip sono auricolari open-ear con forma a clip progettati per un utilizzo quotidiano prolungato e per chi desidera rimanere consapevole dell’ambiente circostante durante l’ascolto. Questo formato, che si allontana dagli auricolari tradizionali in-ear, punta su comfort e versatilità mantenendo un prezzo accessibile rispetto alla concorrenza nel segmento open-ear.

Design e materiali

I Buds Clip adottano un design a clip con archetto che si aggancia all’orecchio senza entrare nel canale uditivo, consentendo all’utilizzatore di ascoltare la musica mantenendo l’ambiente sonoro esterno percepibile.

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La struttura dei realme Buds Clip è realizzata con una lega di titanio con memoria di forma, scelta che conferisce resistenza e, allo stesso tempo, leggerezza: ciascun auricolare pesa circa 5,3 grammi.

La parte posteriore dell’auricolare è più ingombrante rispetto a tanti auricolari concorrenti, il che migliora la stabilità ma può risultare meno confortevole per chi ha orecchie di dimensioni ridotte.

La finitura è opaca e lucida, con un tocco premium; la custodia ha forma a ciottolo e comprende un indicatore LED. La certificazione IP55 garantisce protezione contro polvere e spruzzi, rendendo il prodotto adatto anche per attività leggere all’aperto.

Specifiche tecniche

I realme Buds Clip supportano Bluetooth 5.4 con connettività multipoint, permettendo il collegamento a due dispositivi contemporaneamente;

supportano con connettività multipoint, permettendo il collegamento a due dispositivi contemporaneamente; Sono presenti driver dinamici da 11 mm a doppio magnete, con risposta in frequenza dichiarata 20 Hz-20 000 Hz, e supportano i codec AAC e SBC;

a doppio magnete, con risposta in frequenza dichiarata 20 Hz-20 000 Hz, e supportano i codec AAC e SBC; Non sono presenti codec audio ad alta risoluzione come LDAC, una mancanza che può influire sulla fedeltà rispetto ad altre cuffie Bluetooth più costose;

La tecnologia NextBass è integrata per enfatizzare le frequenze basse, un aiuto importante considerando la natura open-ear del design;

è integrata per enfatizzare le frequenze basse, un aiuto importante considerando la natura open-ear del design; Per le chiamate sono presenti due microfoni per auricolare con AI ENC per la riduzione dei rumori ambientali;

È inclusa una modalità a bassa latenza da 45 ms, utile durante sessioni di gaming o visione di video.

Come è il suono

La resa sonora dei realme Buds Clip supera in alcuni casi le aspettative tipiche degli auricolari open-ear: il volume può raggiungere livelli relativamente alti e la scena sonora è più ampia rispetto a prodotti concorrenti nella stessa fascia.

I bassi risultano più presenti del previsto grazie all’algoritmo NextBass, che aiuta a compensare i limiti naturali di un design senza isolamento. Tuttavia, pur essendo complessivamente soddisfacenti, le frequenze medie possono risultare meno definite rispetto a cuffie in-ear tradizionali e l’assenza di un vero isolamento acustico significa che il suono non è nitido come in modelli con padiglioni o tappi isolanti.

L’assenza di cancellazione attiva del rumore (ANC) non è un difetto tecnico ma una conseguenza diretta del design open-ear: l’obiettivo è mantenere percepibili i suoni esterni piuttosto che isolarli.

Autonomia

L’autonomia dichiarata è di circa 7 ore di riproduzione continua con una singola carica degli auricolari, mentre la custodia di ricarica estende l’utilizzo fino a 36 ore complessive. La ricarica completa tramite USB-C richiede circa 2 ore per la custodia; non è supportata la ricarica wireless.

Questi valori si attestano in linea con la fascia di prezzo e risultano superiori a molti auricolari open-ear concorrenti.

App

I realme Buds Clip si interfacciano con l’app Realme Link, che consente di accedere a varie impostazioni: un equalizzatore con preset e profilo personalizzabile, modalità audio spaziale 3D, Bass Boost+, traduzione AI e modalità MindFlow per rumori ambientali rilassanti.

L’app integra anche la gestione del multipoint, gesture personalizzabili e la modalità a bassa latenza. Non sono presenti funzioni come il play/pausa automatico quando si rimuovono gli auricolari dall’orecchio.

Prezzi e conclusioni

Il prezzo di listino in Italia è di 89,99 euro, collocando i realme Buds Clip in una fascia accessibile per auricolari open-ear con caratteristiche tecniche avanzate. Inoltre, attualmente su Amazon potete acquistarli ad un prezzo speciale di soli 69,00 euro.

Gli elementi più convincenti includono il comfort prolungato, la lunga autonomia, la connessione stabile con Bluetooth 5.4 e la presenza di funzioni aggiuntive tramite l’app.

I limiti principali derivano dalla natura open-ear: assenza di isolamento acustico, mancanza di codec ad alta risoluzione e resa sonora complessiva meno incisiva rispetto a prodotti in-ear premium.

I realme Buds Clip sono un’opzione solida per chi desidera cuffie comode, leggere e versatili per uso quotidiano, attività all’aperto o sport leggero, senza rinunciare a funzioni moderne e autonomia elevata. Non sono l’ideale per chi cerca isolamento acustico o qualità audio di fascia alta.