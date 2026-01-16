Insta360 Ace Pro 2: gli accessori da acquistare per diventare un PRO

Insta360 Ace Pro 2 non è un prodotto recente: è stata lanciata circa un anno fa e rappresenta già una proposta consolidata nel segmento delle action cam di fascia alta.

La scelta di Insta360, invece di introdurre un nuovo modello, è stata quella di ampliare in modo significativo l’ecosistema di accessori dedicati, con l’obiettivo di rendere la Ace Pro 2 una soluzione ancora più versatile. L’approccio è chiaro: trasformare un’action cam tradizionale in una piattaforma modulare, capace di adattarsi a contesti molto diversi, dal vlog al video sportivo, passando per la fotografia istantanea e l’uso più “cinematografico”.

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In questo articolo analizzeremo la camera e gli accessori ricevuti, evidenziandone punti di forza e limiti, ma ricordatevi che trovate anche il video completo sul nostro canale YouTube.

Unboxing

La confezione della Insta360 Ace Pro 2 colpisce positivamente per compattezza e razionalità. A differenza di molte action cam concorrenti, spesso accompagnate da scatole ingombranti, Insta360 ha optato per un packaging essenziale, che contiene esclusivamente ciò che serve. All’interno trovano posto la videocamera, l’attacco magnetico, la copertura per il microfono da utilizzare durante le riprese subacquee, il cavo di ricarica USB-A / USB-C e la manualistica. Tutto è disposto in modo ordinato, con un’attenzione evidente alla riduzione degli sprechi e all’immediatezza dell’esperienza di apertura.

Diverso il discorso per alcuni accessori, come l’Explorer Grip Pro Kit, la cui confezione risulta decisamente più voluminosa rispetto a quella della camera stessa.

Accessori

Il cuore dell’ecosistema Ace Pro 2 è rappresentato dagli accessori, pensati per ampliare radicalmente le possibilità di utilizzo. L’Explorer Grip Pro è uno degli elementi più interessanti: si tratta di un cage con impugnatura ergonomica che si installa rimuovendo lo sportellino della camera e collegando direttamente il connettore USB-C. Una volta montato, la Insta360 Ace Pro 2 viene riconosciuta automaticamente come “impugnatura Explorer connessa”.

Il grip integra una batteria interna che funge da extender battery, migliorando l’autonomia complessiva. Sul corpo sono presenti il pulsante di scatto/registrazione, il controllo dello zoom e una ghiera programmabile. Quest’ultima può essere personalizzata dal menu per regolare filtri, ISO, EV, velocità o altre impostazioni, a seconda che si stia lavorando in modalità foto o video. La qualità costruttiva è elevata e la presenza della slitta superiore consente di montare microfoni esterni, trasformando di fatto l’action cam in una fotocamera compatta avanzata.

Altro accessorio distintivo è la Pocket Printer, una stampante fotografica portatile che si collega magneticamente alla camera e comunica via Bluetooth. Integra una batteria interna ricaricabile via USB-C e utilizza cartucce usa e getta da 20 foto ciascuna. Il processo di stampa è rumoroso e non particolarmente rapido, ma consente di ottenere stampe a colori ovunque ci si trovi. È possibile stampare automaticamente dopo lo scatto o selezionare manualmente un’immagine dalla galleria. Sono disponibili opzioni come cornice stile polaroid, stampa a pieno formato e filigrana Leica.

Completano il parco accessori le lenti intercambiabili: Close-up per macrofotografia e Ultra Wide con campo visivo di 189°. Entrambe si installano facilmente svitando la lente standard. La lente macro dispone di una ghiera di messa a fuoco e lavora a distanze comprese tra 10 e 75 cm, mentre l’ultra grandangolare è pensata per riprese immersive, soprattutto in ambito sportivo.

Sono presenti anche filtri ottici, come il Black Mist, che ammorbidisce luci e ombre ed è indicato per i ritratti, e il filtro stella, che crea effetti starburst sulle sorgenti luminose.

Tra gli accessori minori figura il Flip Screen Hood, un paraluce adesivo per lo schermo flip, utile in esterni molto luminosi, ma non removibile una volta installato.

Modalità di ripresa

La Insta360 Ace Pro 2 offre una gamma di modalità estremamente ampia. In fotografia è possibile scegliere tra numerosi filtri direttamente in camera, inclusi profili Leica Naturale, Leica Vivid, bianco e nero, stili vintage e cinematografici. Le foto possono essere scattate in 4:3 alla massima risoluzione di 50 megapixel, oppure a 12,5 megapixel, oltre ai formati 16:9 e 2,35:1.

In video, la Insta360 Ace Pro 2 supporta registrazioni fino a 8K, con HDR e stabilizzazione attivabili. È presente la modalità Pure Video, pensata per le riprese in condizioni di scarsa illuminazione, che restituisce risultati molto convincenti considerando le dimensioni del sensore.

Non mancano Free Frame, TimeShift, Dashcam, Loop Recording e Slow Motion, che arriva a 4K 120 fps o Full HD 240 fps. La modalità Starlapse completa un quadro estremamente versatile.

Specifiche tecniche della Ace Pro 2

La Insta360 Ace Pro 2 utilizza un sistema a doppio chip per l’elaborazione delle immagini in tempo reale, consentendo registrazioni fino a 8K e una gestione avanzata di HDR, stabilizzazione e filtri. Il sensore supporta foto fino a 50 MP e video ad alto frame rate. Lo schermo è flippabile, caratteristica fondamentale per vlog e riprese in solitaria. Le ottiche intercambiabili e il riconoscimento automatico degli accessori completano un comparto tecnico pensato per la massima modularità.

L’autonomia della Insta360 Ace Pro 2 è interessante, con una sola batteria potete scattare foto per quasi una intera giornata o registrare video per un paio di ore continue.

Qualità audio

Uno degli aspetti più sorprendenti della Insta360 Ace Pro 2 è la qualità del microfono interno. Anche senza microfoni esterni, l’audio registrato risulta pulito e ben bilanciato, adatto a vlog e riprese rapide all’aperto.

La dotazione include un antivento standard e una copertura specifica per l’uso subacqueo. I test effettuati senza post-produzione confermano una resa superiore alla media delle action cam, rendendo spesso superfluo l’uso di accessori audio aggiuntivi.

Prezzi e conclusioni

La Insta360 Ace Pro 2 standard ha un prezzo di listino di 449,99 euro, attualmente scontato a 359,99 euro. La versione con due batterie passa da 469,99 euro a 379,99 euro.

Tra gli accessori, il filtro Black Mist costa 22,99 euro, il filtro stellare 22 euro, le cartucce per la stampante 12 euro (40 foto totali), la Pocket Printer 115 euro, la lente Close-up 143 euro, la lente Ultra Wide 80 euro e l’Explorer Grip Pro 115 euro. È disponibile anche una lente cinematografica anamorfica a 127 euro, non testata.

Nel complesso, la Insta360 Ace Pro 2 si conferma una soluzione estremamente completa. Non è più soltanto un’action cam, ma una piattaforma ibrida che, grazie agli accessori, si adatta a utilizzi molto diversi. Audio di alto livello, grande flessibilità e un ecosistema ben progettato ne fanno una delle proposte più interessanti della categoria.