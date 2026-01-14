Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS festeggia il nono anniversario con ricompense esclusive

KONAMI è lieta di annunciare che Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS ha raggiunto un nuovo importante traguardo. Il titolo ispirato al Gioco di Carte Collezionabili festeggia il 9° anniversario con tanti premi dedicati alla sua community.

A partire dal 12 gennaio 2026, i Duellanti di tutto il mondo potranno partecipare a campagna commemorativa e accedere a ricompense speciali. Tra le carte che sarà possibile sbloccare ci sono alcune di grado elevato che andranno ad arricchire il proprio deck in maniera unica.

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I Duellanti potranno ottenere la Carta Mostro Dragone Nero Occhi Rossi (Speed) e sarà possibile anche applicare l’effetto Surface Processing: Animated. Inoltre, si potrà sbloccare la carta Drago Nero Occhi Rossi (Rush) OR-style oltre alla Collegatrice Dimensionale (Rush) e una carta speciale celebrativa.

Scopri i dettagli della campagna commemorativa di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS e ottieni fantastiche ricompense per il nono anniversario del titolo

Le ricompense per i Duellanti più fedeli al titolo includono anche lo Structure Deck Red Eyes Inferno che si potrà ottenere in forma completamente gratuita. Inoltre, KONAMI organizzerà uno speciale 9th Anniversary Mission Bingo che metterà in palio tanti premi legati al completamento delle varie missioni dedicate.

Sarà possibile ottenere anche delle ricompense attraverso i log-in giornalieri che saranno così suddivise:

Carta Collegatrice Dimensionale (Rush) SR Dream Ticket (Speed/Glossy) SR/UR Choice Ticket (Speed/Glossy) SR Dream Ticket (Rush/Glossy) SR/UR Choice Ticket (Rush/Glossy) UR Dream Ticket (Speed/Glossy) SR/UR Choice Ticket (Speed/Prismatic) UR Dream Ticket (Rush/Glossy) SR/UR Choice Ticket (Rush/Prismatic) Name Colour: Red

Ricordiamo che Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS ha permesso a tutti gli appassionati del manga, dell’anime e del gioco di Carte Collezionabili di dare vita alle proprie fantasie. Il successo del titolo è planetario, con oltre 150 milioni di download in tutto il mondo.

Fino ad ora, i Duellanti hanno collezionato più di 65 miliardi di carte e dato vita ad oltre 6 miliardi di Duelli.