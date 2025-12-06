YouTube recap: arriva il riepilogo annuale dedicato ai video guardati nel 2025

Il nuovo YouTube recap porta nell’app principale una funzione che gli utenti chiedevano da tempo: un riepilogo personalizzato dei video più visti nel corso dell’anno. La piattaforma introduce così un approccio più narrativo alle abitudini digitali, con un rollout già attivo per tutti, senza differenze tra account gratuiti e iscritti Premium. L’idea è quella di offrire una panoramica immediata dei contenuti che hanno accompagnato i dodici mesi appena trascorsi, mettendo in evidenza preferenze, tendenze personali e momenti ricorrenti.

Accedere al riepilogo è semplice. L’app mobile mostra la nuova sezione all’interno della scheda “Tu”, mentre da desktop è disponibile una pagina dedicata su youtube.com/recap. Tutti gli elementi del riepilogo sono condivisibili, una scelta che richiama esperienze già note nel mondo dello streaming musicale e che rende più immediato portare sui social le proprie statistiche.

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Statistiche, canali preferiti e collegamento con YouTube Music

Il recap si basa su una raccolta di dati che descrivono in modo chiaro come si sono evolute le preferenze dell’utente nel corso dell’anno. Emergono i canali seguiti più di frequente, i temi che hanno dominato le ricerche e varie curiosità che mostrano quanto tempo sia stato dedicato a specifiche categorie. Il risultato è un quadro leggero ma sorprendentemente accurato, capace di riassumere un anno di contenuti attraverso numeri e trend personali.

Per quanto riguarda l’integrazione con le altre piattaforme del gruppo, chi utilizza anche YouTube Music e supera almeno dieci ore di ascolto riceverà l’invito a visualizzare un riepilogo parallelo dedicato ai brani e agli artisti più ascoltati. I due recap restano distinti, ma YouTube ha scelto di connetterli per offrire una visione più ordinata delle proprie attività tra video e musica.

Un limite pensato per tutelare gli utenti più giovani

Per quanto concerne la privacy, YouTube ha introdotto un vincolo preciso: il riepilogo annuale è riservato esclusivamente agli adulti. La decisione nasce dal tentativo di evitare che i genitori si trovino davanti a liste dettagliate delle visualizzazioni dei figli, spesso ricche di contenuti rivolti all’infanzia, creator estremamente energici o video difficili da interpretare fuori contesto. La piattaforma punta così a mantenere un equilibrio tra trasparenza e tutela, lasciando il recap agli utenti che possono trarne un quadro più consapevole delle proprie abitudini digitali.