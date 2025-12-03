YouTube: in test un chatbot AI, servirà per personalizzare il feed della home

Per lungo tempo la schermata iniziale di YouTube è rimasta un territorio governato da dinamiche poco leggibili. L’algoritmo decide cosa mostrare basandosi su segnali raccolti nel tempo, e basta un singolo click su un video fuori contesto per ritrovarsi una home popolata da contenuti poco rilevanti. Questa impostazione, che ha accompagnato la crescita della piattaforma per oltre un decennio, sta lasciando spazio a un tentativo di maggiore trasparenza grazie a una nuova funzione in fase di test.

La comparsa di un pulsante identificato come Your Custom Feed suggerisce un ripensamento del sistema. Dietro quella voce non si trova un semplice elenco di categorie da attivare o disattivare, ma un chatbot capace di interpretare istruzioni espresse con un linguaggio naturale. È una forma di interazione che permette indicazioni mirate e rende più chiaro il confine tra curiosità momentanee e preferenze reali.

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Il ruolo dell’AI nel ridisegnare la home page di YouTube

Il cuore di questo esperimento è un modello linguistico che elabora istruzioni e regola istantaneamente ciò che appare nella home. L’idea apre la porta a un controllo più diretto del feed, con la possibilità di influenzare in modo immediato il tipo di video mostrati. La funzione può, ad esempio, ridurre contenuti percepiti come ripetitivi o ampliare l’esposizione verso argomenti seguiti con costanza. Un sistema di questo tipo punta a correggere uno dei limiti storici delle piattaforme basate su algoritmi: distinguere ciò che viene aperto per caso da ciò che interessa davvero.

Il test evidenzia un tentativo concreto di far evolvere la strategia di raccomandazione dei contenuti, introducendo un livello di dialogo diretto con l’AI che in passato non era previsto. Una soluzione del genere potrebbe rivelarsi utile non solo per chi accumula inconsapevolmente categorie indesiderate, ma anche per chi utilizza YouTube come strumento educativo o professionale, dove la pertinenza dei suggerimenti è fondamentale.

YouTube non ha ancora ampliato ufficialmente l’accesso alla nuova funzione. Per ora si tratta di un’anteprima disponibile per un gruppo ristretto, pensata per valutare la reattività del sistema e l’effettiva utilità dell’interfaccia conversazionale. Se il test dovesse proseguire in modo positivo, la piattaforma potrebbe avviare una distribuzione più ampia, introducendo gradualmente un modo più chiaro di gestire il proprio flusso di contenuti.